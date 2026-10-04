À l’approche du très attendu rendez-vous de Ligue des nations de l’UEFA entre la Belgique et la France, Van Bommel a pris le temps d’analyser les forces des Bleus. S’exprimant devant les médias dimanche, le sélectionneur belge n’a pas tardé à souligner l’énorme quantité de talents de classe mondiale à la disposition de son homologue, Zinedine Zidane, rappelant comment la Belgique avait perdu le premier duel 1-0 à domicile après un éclair de génie individuel de Michael Olise à la 88e minute.

Plus précisément, le Néerlandais a mis en avant l’impact des plus grands noms de la sélection, récemment brillants sur la scène internationale. « Avec leurs qualités individuelles, ils peuvent décider du sort d’un match », a-t-il expliqué. Il a cité les récentes performances de Kylian Mbappe lors du déplacement en Turquie ainsi que l’émergence d’Olise, qui avait donné du fil à retordre à la défense belge lors de leur précédente confrontation. Malgré cette admiration, Van Bommel estime que s’en remettre uniquement à des moments de magie est un jeu dangereux au plus haut niveau du football européen.