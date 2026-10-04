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« Zidane doit maintenir de la constance ! » : Mark van Bommel livre une analyse mitigée de la France malgré ses éloges envers Kylian Mbappe et Michael Olise
Van Bommel reconnaît le talent individuel des Français
À l’approche du très attendu rendez-vous de Ligue des nations de l’UEFA entre la Belgique et la France, Van Bommel a pris le temps d’analyser les forces des Bleus. S’exprimant devant les médias dimanche, le sélectionneur belge n’a pas tardé à souligner l’énorme quantité de talents de classe mondiale à la disposition de son homologue, Zinedine Zidane, rappelant comment la Belgique avait perdu le premier duel 1-0 à domicile après un éclair de génie individuel de Michael Olise à la 88e minute.
Plus précisément, le Néerlandais a mis en avant l’impact des plus grands noms de la sélection, récemment brillants sur la scène internationale. « Avec leurs qualités individuelles, ils peuvent décider du sort d’un match », a-t-il expliqué. Il a cité les récentes performances de Kylian Mbappe lors du déplacement en Turquie ainsi que l’émergence d’Olise, qui avait donné du fil à retordre à la défense belge lors de leur précédente confrontation. Malgré cette admiration, Van Bommel estime que s’en remettre uniquement à des moments de magie est un jeu dangereux au plus haut niveau du football européen.
- Getty Images Sport
Un avertissement tactique pour Zidane
Si les éclairs individuels ont été impressionnants, Van Bommel estime que Zidane a une tâche de taille pour faire en sorte que l’équipe fonctionne comme un bloc cohérent sur la durée, surtout avec la première place en jeu dans le groupe A2, où la France est en tête avec sept points, juste devant la Belgique, deuxième avec six points, l’Italie, troisième avec quatre points, et la Turquie, dernière, qui n’a pas encore débloqué son compteur.
Van Bommel s’est montré direct au sujet des attentes qui entourent Zidane, successeur de Didier Deschamps cet été après son règne historique de 14 ans, marqué par le titre en Coupe du monde 2018. « Zidane doit maintenir ses performances de manière constante avec tout le staff à sa disposition », a-t-il déclaré, espérant exploiter toute vulnérabilité française tout en affichant sa frustration face aux résultats passés : « nous aurions dû prendre un point à Bruxelles. »
La Belgique est confrontée à d’importants problèmes de sélection
La tâche de Van Bommel est rendue nettement plus difficile par l'absence de plusieurs éléments clés dans son onze de départ. La Belgique devra aborder ce choc sans la créativité et le leadership de son duo le plus influent au milieu de terrain. Kevin De Bruyne et Youri Tielemans regarderont tous les deux l'affiche de lundi soir depuis chez eux, après avoir été suspendus à la suite des cartons jaunes reçus lors de la victoire 3-0 de vendredi contre la Turquie.
En évoquant l'impact de ces absences, Van Bommel s'est montré franc sur la difficulté de la situation à laquelle il est confronté. « Oui, beaucoup. Je dois remplacer mon meilleur joueur et mon capitaine. Ce n'est pas facile. Mon équipe peut assumer cela. Le plus important, c'est que tout le monde sache ce qu'il a à faire. Et pour cela, je suis très confiant. Il faudra être très bon défensivement, ne pas concéder beaucoup d'occasions, sinon ce sera très difficile », a expliqué l'entraîneur.
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Une nouvelle ère sous un nouvel entraîneur et l’histoire de la Ligue des nations
Il s'agit du premier poste de sélectionneur de Van Bommel sur la scène internationale, après avoir fait ses armes dans le football de club avec le PSV Eindhoven, Wolfsburg et le Royal Antwerp. L'ancien milieu de terrain néerlandais a pris les rênes de la Belgique cet été, succédant à Rudi Garcia, qui a quitté son poste après avoir guidé la Belgique jusqu'en quarts de finale de la Coupe du monde, avant une élimination face à l'Espagne.
La Belgique est impatiente de renverser la tendance en Ligue des nations de l'UEFA après ne pas avoir réussi à dépasser la phase de groupes la saison dernière, où elle avait aussi hérité d'un groupe relevé avec la France et l'Italie. La meilleure performance de la Belgique dans cette compétition remonte à la campagne 2020-2021, lorsqu'elle a atteint le dernier carré avant de finalement terminer à la quatrième place.
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