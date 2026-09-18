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Moataz Elgammal
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Zidane convoque cinq joueurs sans sélection pour son tout premier groupe avec la France en Ligue des nations

Z. Zidane
France
UEFA Nations League A

Zinedine Zidane a officiellement dévoilé sa première liste en tant que sélectionneur de l’équipe de France avant ses prochains matches de Ligue des nations de l’UEFA. Il a retenu un groupe de 23 joueurs, s’appuyant sur un noyau de cadres emmené par Kylian Mbappe, tout en offrant une première convocation à cinq talents encore jamais sélectionnés, alors qu’il entame enfin aujourd’hui son mandat très attendu.

  • Une nouvelle ère commence pour les Bleus

    Après avoir succédé à Didier Deschamps durant l’été, Zidane a annoncé aujourd’hui sa première liste de 23 joueurs pour la prochaine trêve internationale. Selon RMC Sport, Zidane a décidé de mêler expérience et jeunesse pour la campagne 2026-2027 de la Ligue des nations.

    Il a fait appel à 15 joueurs qui ont participé à la récente Coupe du monde, afin de conserver une base solide. Le groupe est naturellement emmené par le capitaine Mbappe, aux côtés du Ballon d’Or Ousmane Dembele et de l’ailier du Bayern Munich Michael Olise. L’équipe cherchera à frapper fort en Ligue A, où la France a été placée avec la Turquie, la Belgique et l’Italie.

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    Cinq joueurs jamais sélectionnés reçoivent leur première convocation

    Si l’ossature reste familière, Zidane a puisé dans le vaste vivier français en sélectionnant cinq joueurs encore jamais appelés. Le défenseur de Liverpool Jeremy Jacquet décroche sa première convocation chez les A en l’absence de William Saliba. Jacquet est rejoint par le gardien de Toulouse Guillaume Restes et le latéral de l’Inter Milan Andy Diouf.

    Au milieu de terrain, le meneur de jeu de Côme Lucas Da Cunha a été récompensé par une place dans le groupe. Par ailleurs, l’attaquant de Rennes Esteban Lepaul, qui s’est illustré en terminant meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, figure lui aussi dans la liste finale. Ces nouvelles arrivées soulignent la volonté claire de Zidane de renouveler l’effectif avant le cycle menant à l’Euro 2028.

  • Les absents notables de la première liste de Zidane

    L’introduction de nouveaux visages signifie inévitablement que certains noms bien établis ont été laissés de côté dans cette première sélection. Zidane a choisi d’écarter plusieurs figures historiques de l’équipe nationale, dont N'Golo Kante, Lucas Hernandez et Lucas Digne.

    L’absence de ces vétérans suggère qu’il se tourne déjà vers l’avenir et met en place une nouvelle organisation tactique. De plus, avec le défenseur central d’Arsenal Saliba absent, la ligne défensive connaît une restructuration importante. La France dispose de beaucoup de profondeur, mais laisser de côté des cadres aussi expérimentés indique que Zidane est pleinement prêt à prendre des décisions audacieuses.

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    À quoi s’attendre pour les premiers matches de Zidane ?

    La France lancera l’ère Zidane vendredi prochain avec un déplacement à Kocaeli pour affronter la Turquie. Après ce premier test, la sélection se rendra à Bruxelles pour y défier la Belgique le 28 septembre. La France retrouvera ensuite le Stade de France pour des matches à domicile cruciaux contre l’Italie le 2 octobre, puis pour un deuxième affrontement face à la Belgique le 5 octobre.

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