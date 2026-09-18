Après avoir succédé à Didier Deschamps durant l’été, Zidane a annoncé aujourd’hui sa première liste de 23 joueurs pour la prochaine trêve internationale. Selon RMC Sport, Zidane a décidé de mêler expérience et jeunesse pour la campagne 2026-2027 de la Ligue des nations.

Il a fait appel à 15 joueurs qui ont participé à la récente Coupe du monde, afin de conserver une base solide. Le groupe est naturellement emmené par le capitaine Mbappe, aux côtés du Ballon d’Or Ousmane Dembele et de l’ailier du Bayern Munich Michael Olise. L’équipe cherchera à frapper fort en Ligue A, où la France a été placée avec la Turquie, la Belgique et l’Italie.