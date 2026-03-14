Pilier de l'équipe nationale pendant des années, Zé Roberto faisait partie de la sélection brésilienne qui a terminé deuxième de la Coupe du monde 1998, avant d'être écarté de manière surprenante quatre ans plus tard, puis de revenir, en tant que titulaire, dans la Seleção de 2006.

« Des regrets avec l'équipe nationale ? Avant, j'en avais, mais maintenant ça va. Au sommet de ma carrière, je n'ai pas été sélectionné pour la Coupe du monde 2002. Étais-je déçu ? Bien sûr, je n'ai même pas regardé un seul match de la Coupe du monde. J’ai beaucoup souffert à ce moment-là, mais je devais tourner la page car j’aurais ensuite quatre ans pour reconquérir ma place. Et j’y suis parvenu. C’est très difficile pour un joueur qui ne faisait pas partie d’une équipe gagnante de devenir titulaire quatre ans plus tard, lors d’une autre Coupe du monde. »

« La déception reste pour 2006. Si je devais désigner, parmi toutes les équipes nationales, celle qui avait alors les meilleures chances de remporter la Coupe du monde ? Le Brésil ! Le problème, c’est qu’aucun d’entre nous n’est arrivé en Allemagne dans sa meilleure condition physique. Je pense que c’est cela qui a fait la différence. Quelle équipe disposait de deux arrières latéraux comme Roberto Carlos et Cafu ? Quelle équipe disposait d’une défense avec Lucio et Juan, d’un gardien comme Dida ? D’un quatuor magique comme Ronaldinho, Kaká, Ronaldo et Adriano ? Je n’ai pas renouvelé mon contrat avec le Bayern Munich parce que je pensais : avec cette équipe, nous allons devenir champions du monde et je serai un joueur de grande valeur sur le marché, en tant que joueur libre et champion du monde. C’était mon plan, mais tout s’est envolé avec l’élimination.

« Nous n’étions pas au meilleur de notre forme. Ronaldinho était le meilleur au monde depuis des années, Kaká était en passe de le devenir. Roberto Carlos, le meilleur arrière latéral au monde. Cafu, Ronaldo. Malheureusement, nous étions déjà à une époque où le football ne se résumait plus seulement aux noms, ni au talent. Le football était déjà devenu physique, et comme tout le monde n’était pas au sommet de sa carrière ou de ses performances, nous avons été éliminés en quarts de finale par la France, qui disposait d’une équipe qui, du moins à mes yeux, était inférieure, mais qui volait physiquement. Zidane lui-même a été le meilleur joueur de cette Coupe du monde, à 33 ans, je crois, en pleine forme. J'avais 32 ans à l'époque de cette Coupe du monde. Zidane, à son poste, je n'arrivais pas à le trouver. On voyait donc la différence, et dans ce match, je pense que c'est l'aspect physique qui a fait la différence. Car en termes de talent, notre équipe en avait davantage.