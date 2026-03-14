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Brazilian midfielder Ze Roberto (L) viesAFP
Simone Gervasio

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Zé Roberto : « Je passais mes journées à faire l'amour et mes nuits à jouer à Crash Bandicoot. Mon échec au Real Madrid est dû aux jeux vidéo et aux snacks. »

Les souvenirs de l'ancien milieu de terrain brésilien, aujourd'hui devenu expert en fitness.

Une interview à cœur ouvert de Zé Roberto accordée à Globo, dans laquelle il revient sur sa carrière, ses hauts et ses bas, ainsi que sur de nombreuses anecdotes insolites. Aujourd'hui âgé de 51 ans, après avoir pris sa retraite il y a seulement 8 ans, l'ancien joueur du Bayern Munich est devenu un mentor pour les jeunes et une sorte d'influenceur fitness grâce à son physique de culturiste qu'il met en avant sur les réseaux sociaux, où il conseille ses plus de 3 millions d'abonnés sur les entraînements à suivre. 

Après avoir débuté dans les équipes juniors du Portuguesa, il a rejoint en 1997 le Real Madrid, qui avait deviné ses grandes qualités. En Espagne cependant, le Brésilien a connu un échec cuisant, avec un passage qui a failli mettre prématurément fin à sa carrière. Il a dû retourner au Flamengo pour se relancer. Une seconde chance lui a été accordée par le Bayer Leverkusen, puis par le Bayern Munich, avec lequel il s’est imposé sur la scène du grand football mondial. Après quelques passages à Santos, Hambourg et Al-Gahrafa, le milieu de terrain a terminé sa carrière entre Grêmio et Palmeiras.

  • FLOP POUR LE REAL MADRID

    « Je suis arrivé dans l'un des plus grands clubs du monde sans être préparé mentalement ni tactiquement. Sur le parking, il n'y avait que des voitures de luxe. Dans les vestiaires, tout le monde était en costume-cravate. Je portais des vêtements simples. Roberto Carlos a plaisanté en disant qu’ils pensaient que j’étais là pour repeindre les vestiaires. Sur le terrain, l’intensité était tout autre. Je n’arrivais pas à suivre le rythme. Je ne parlais ni anglais ni espagnol. Je n’avais personne pour me guider. Ça a été un choc », raconte-t-il.

    L'échec à Madrid s'explique surtout par le comportement du Brésilien en dehors du terrain. C'est lui-même qui s'en souvient. « J'étais jeune, je venais de me marier, j'ai acheté une PlayStation et j'ai commencé à jouer jusqu'à l'aube, à mal manger, à peu dormir. Les jeux vidéo m'ont bouleversé parce que j'étais un gamin : j'avais 21 ans. Ma femme aussi était très jeune, elle avait 18 ou 19 ans. L’un de mes rêves, outre devenir joueur professionnel et m’acheter une voiture, était d’avoir une PlayStation. Je l’ai achetée, mais le jeu me causait beaucoup de stress. Je voulais terminer le jeu « Crash Bandicoot », mais je n’y arrivais pas. C’est quelque chose qui m’a fait perdre ma concentration et mon attention. »

    « Je venais de me marier, j’étais comme un coq. Je passais mes journées avec ma copine, je faisais l’amour toute la journée et, la nuit, je jouais aux jeux vidéo. Puis j’avais faim au milieu de la nuit. Je mangeais plein de biscuits. Je lui disais : « Apporte-moi un biscuit ». J’en mangeais un, puis je finissais toute la boîte. Ensuite, je mangeais des snacks, je buvais des sodas… J’ai commencé à prendre du poids sans m’en rendre compte. J’ai perdu toutes mes performances : j’arrivais à la salle de sport pour m’entraîner avec des cernes sous les yeux. C’est la seule fois où je me suis éloigné de ma forme physique idéale. Aujourd’hui, les distractions sont différentes : les réseaux sociaux, l’exposition médiatique. Si l’athlète manque de concentration, il finit par s’égarer. »

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  • LE TOURNANT

    Après avoir échoué au Real, il est rentré au Brésil, et c'est là que tout a basculé. « J'ai compris que la plupart des gens qui n'avaient pas de famille sur laquelle s'appuyer finissaient par échouer et par rentrer chez eux. J'ai échoué, je suis rentré chez moi, puis je suis reparti en Europe parce qu'avant, je n'étais pas prêt. Quand je suis revenu au Brésil en 1998, prêté au Flamengo, et que j'y suis resté six mois, c'est là que j'ai pu analyser les nombreux aspects que je devais changer pour retourner en Allemagne et y rester longtemps ».

  • DÉCEPTIONS MONDIALES

    Pilier de l'équipe nationale pendant des années, Zé Roberto faisait partie de la sélection brésilienne qui a terminé deuxième de la Coupe du monde 1998, avant d'être écarté de manière surprenante quatre ans plus tard, puisde revenir, en tant que titulaire, dans la Seleção de 2006.

    « Des regrets avec l'équipe nationale ? Avant, j'en avais, mais maintenant ça va. Au sommet de ma carrière, je n'ai pas été sélectionné pour la Coupe du monde 2002. Étais-je déçu ? Bien sûr, je n'ai même pas regardé un seul match de la Coupe du monde. J’ai beaucoup souffert à ce moment-là, mais je devais tourner la page car j’aurais ensuite quatre ans pour reconquérir ma place. Et j’y suis parvenu. C’est très difficile pour un joueur qui ne faisait pas partie d’une équipe gagnante de devenir titulaire quatre ans plus tard, lors d’une autre Coupe du monde. »

    « La déception reste pour 2006. Si je devais désigner, parmi toutes les équipes nationales, celle qui avait alors les meilleures chances de remporter la Coupe du monde ? Le Brésil ! Le problème, c’est qu’aucun d’entre nous n’est arrivé en Allemagne dans sa meilleure condition physique. Je pense que c’est cela qui a fait la différence. Quelle équipe disposait de deux arrières latéraux comme Roberto Carlos et Cafu ? Quelle équipe disposait d’une défense avec Lucio et Juan, d’un gardien comme Dida ? D’un quatuor magique comme Ronaldinho, Kaká, Ronaldo et Adriano ? Je n’ai pas renouvelé mon contrat avec le Bayern Munich parce que je pensais : avec cette équipe, nous allons devenir champions du monde et je serai un joueur de grande valeur sur le marché, en tant que joueur libre et champion du monde. C’était mon plan, mais tout s’est envolé avec l’élimination.

    « Nous n’étions pas au meilleur de notre forme. Ronaldinho était le meilleur au monde depuis des années, Kaká était en passe de le devenir. Roberto Carlos, le meilleur arrière latéral au monde. Cafu, Ronaldo. Malheureusement, nous étions déjà à une époque où le football ne se résumait plus seulement aux noms, ni au talent. Le football était déjà devenu physique, et comme tout le monde n’était pas au sommet de sa carrière ou de ses performances, nous avons été éliminés en quarts de finale par la France, qui disposait d’une équipe qui, du moins à mes yeux, était inférieure, mais qui volait physiquement. Zidane lui-même a été le meilleur joueur de cette Coupe du monde, à 33 ans, je crois, en pleine forme. J'avais 32 ans à l'époque de cette Coupe du monde. Zidane, à son poste, je n'arrivais pas à le trouver. On voyait donc la différence, et dans ce match, je pense que c'est l'aspect physique qui a fait la différence. Car en termes de talent, notre équipe en avait davantage.

  • ARRÊTER LE FOOTBALL

    « Je vais vous dire une chose que je n'ai jamais dite à personne : le plus difficile dans la carrière d'un sportif, ce n'est pas de prendre la décision et de savoir quand s'arrêter. Pour moi, le plus difficile a été de décider d'arrêter en sachant que j'aurais pu faire encore mieux. Aujourd'hui, on me demande si je veux jouer au football. Je réponds : non, car j'ai tout donné. J'ai donné le meilleur de moi-même. Le seul souhait que j'ai aujourd'hui, c'est de continuer à prendre soin de moi, de conserver mon mode de vie et d'être un modèle pour la nouvelle génération. Après avoir arrêté, je suis resté une personne très disciplinée. Je donne la priorité à mon alimentation et à mon entraînement quotidien. »

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