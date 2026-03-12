Goal.com
Zazzaroni : « Je pense que Furlani va bientôt quitter Milan, Paratici s'est fait avoir et ne fera pas de concessions pour Kean »

Le directeur du Corriere dello Sport donne son avis sur l'avenir du club rossonero.

Ivan Zazzaroni donne son avis sur l'avenir du Milan.

Le directeur du Corriere dello Sport a déclaré à TMW Radio : « Moise Kean de la Fiorentina au Milan ? Je pense que c'est très compliqué, il a une clause libératoire de plus de 60 millions d'euros et je ne pense pas qu'il y aura de réduction. D'autant plus que le dirigeant de la Fiorentina, Fabio Paratici, a été ridiculisé par le Milan : il avait été choisi comme directeur sportif, mais finalement, rien n'en est sorti et c'est Igli Tare qui est arrivé ».

  • « Le Milan a été faible et Furlani est revenu sur sa parole, je pense qu'il quittera bientôt le club. Le fonds Elliott s'est retiré, Gerry Cardinale a d'autres idées. Le directeur général devrait devenir celui des ATP Finals, Massimo Calvelli. Pour Tare, ce serait également agréable, car lorsque Tare ne se rend pas à Milanello, Furlani s'y rend. Telles sont les relations... ». 

