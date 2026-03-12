Zazzaroni : « Je pense que Furlani va bientôt quitter Milan, Paratici s'est fait avoir et ne fera pas de concessions pour Kean »

Ivan Zazzaroni donne son avis sur l'avenir du Milan.

Le directeur du Corriere dello Sport a déclaré à TMW Radio : « Moise Kean de la Fiorentina au Milan ? Je pense que c'est très compliqué, il a une clause libératoire de plus de 60 millions d'euros et je ne pense pas qu'il y aura de réduction. D'autant plus que le dirigeant de la Fiorentina, Fabio Paratici, a été ridiculisé par le Milan : il avait été choisi comme directeur sportif, mais finalement, rien n'en est sorti et c'est Igli Tare qui est arrivé ».