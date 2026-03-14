L'attaquant de l'Udinese, Nicolò Zaniolo, s'est confié à Diretta Flashscore sur sa carrière, ses rêves et son expérience à l'Udinese.
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Zaniolo : « Udine, c'est l'endroit idéal. Avant, j'étais immature, maintenant je me sens plus mûr et je n'ai pas le droit à l'erreur. Rome ? Je n'ai aucun regret. Et à propos de l'équipe nationale... »
UDINE
« Au cours de ma carrière, j'ai joué pour de nombreux grands clubs dans des villes importantes. Mais je pense qu'Udine est, en ce moment, l'endroit idéal pour montrer ce dont je suis capable. Pour mûrir en tant qu'homme, en tant que personne et en tant que footballeur. Depuis mon arrivée ici, j'ai le sentiment d'avoirtrouvé ma place. Car je suis né dans une petite ville comme Udine, à La Spezia. C'est mon environnement naturel ; ça me vient naturellement. Vivre dans une petite ville, sans distractions, et me concentrer uniquement sur le football. »
« Je pense que chaque footballeur, à chaque phase du jeu, doit rester concentré car le football ne se résume pas à ce qui se passe sur le terrain. Je crois que 70 % de l’importance réside dans la vie en dehors du terrain. Être serein avec sa famille, ses amis, les bonnes personnes. C’est ce que j’ai découvert à Udine. Je suis très heureux d’être ici et de jouer pour l’Udinese. C’est un grand club, solide. Je n’aurais pas pu faire de meilleur choix que de venir ici. »
PRESSION
« Je pense que la carrière d'un footballeur est faite de hauts et de bas. Dans le passé, j'ai subi deux blessures très graves au genou. Ça a été difficile, car quand on se blesse deux fois, c'est compliqué. C'est dans ces moments-là que j'ai découvert qui étaient les vraies personnes qui sont restées à mes côtés et m'ont aidé sur le terrain comme en dehors. Aujourd'hui, je joue bien et je retrouve mon niveau. Je veux continuer comme ça. C'est la bonne voie. »
« Chaque joueur ressent un peu de pression. Quand on joue au football, on subit une pression à chaque match pour rester concentré et bien jouer. C’est difficile de montrer tout son potentiel chaque dimanche. Mais maintenant, j’ai compris que l’important, c’est de rester concentré, de toujours garder son rêve et son objectif en tête. Je suis sur la bonne voie et je ne veux pas m’arrêter. Je pense que j’ai commis des erreurs dans ma vie, et je le reconnais. Mais ces erreurs appartiennent au passé. Maintenant, il y a le présent et l’avenir à vivre. Je veux continuer à montrer mes qualités et entretenir de bonnes relations avec tout le monde. Je me sens beaucoup plus mûr aujourd’hui. Avant, j’étais un peu immature et je me laissais facilement distraire. Maintenant, j’ai deux enfants, une femme, une famille. J’ai mûri. C’est une responsabilité. Je ne peux plus me permettre de faire des erreurs, ni pour ma famille ni pour moi-même. Plus jamais. »
LES ANCIENNES, LA POSITION ET L'ÉQUIPE NATIONALE
« Je pense que le passé, c'est le passé. J'aime beaucoup Rome parce que ma femme est romaine, mon premier fils est romain, et j'aime cette ville. On m'y a témoigné beaucoup d'affection. Dans la vie, toute histoire a une fin. Je n'ai aucun regret. J'espère que les choses iront mieux à l'avenir. Je veux vivre à Rome à l'avenir parce que ma femme souhaite y vivre. Je n'ai rien contre le club ni contre les supporters. Je les soutiendrai toujours. Mon retour ? Dans le football, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais pour l’instant, je me concentre sur l’Udinese. Je me concentre sur la réalisation de mon rêve et de notre rêve. Maintenant, je veux continuer comme ça, bien jouer, aider et soutenir l’équipe, suivre l’entraîneur et le président qui travaillent pour ce club fantastique. De plus, mon grand rêve est de disputer la Coupe du monde avec l’Italie. C’est l’un de mes plus grands objectifs et rêves.
« Des contacts avec Gattuso ? Pas encore, mais je sais qu’il suit tout le monde. La Coupe du monde est très importante pour chaque pays et chaque joueur. Il est essentiel de se qualifier. En mars, nous avons deux matchs très importants. Je sais que si je joue bien, l’appel pourrait peut-être arriver. J’y crois. Je ne lui ai pas parlé, mais je sais qu’il nous suit tous les dimanches. »
« Un nouveau poste d’attaquant ? Oui, je pense que c’est un poste où je peux montrer mes qualités. Je suis un joueur qui aime la liberté, avoir le ballon, aider l’équipe, courir, défendre et attaquer. Avoir de l’espace pour porter le ballon vers le but est l’un de mes meilleurs atouts. Le coach l’a compris, et je suis très heureux de jouer pour lui et pour l’équipe. »