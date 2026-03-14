Zaniolo : « Udine, c'est l'endroit idéal. Avant, j'étais immature, maintenant je me sens plus mûr et je n'ai pas le droit à l'erreur. Rome ? Je n'ai aucun regret. Et à propos de l'équipe nationale... »

« Je pense que le passé, c'est le passé. J'aime beaucoup Rome parce que ma femme est romaine, mon premier fils est romain, et j'aime cette ville. On m'y a témoigné beaucoup d'affection. Dans la vie, toute histoire a une fin. Je n'ai aucun regret. J'espère que les choses iront mieux à l'avenir. Je veux vivre à Rome à l'avenir parce que ma femme souhaite y vivre. Je n'ai rien contre le club ni contre les supporters. Je les soutiendrai toujours. Mon retour ? Dans le football, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais pour l’instant, je me concentre sur l’Udinese. Je me concentre sur la réalisation de mon rêve et de notre rêve. Maintenant, je veux continuer comme ça, bien jouer, aider et soutenir l’équipe, suivre l’entraîneur et le président qui travaillent pour ce club fantastique. De plus, mon grand rêve est de disputer la Coupe du monde avec l’Italie. C’est l’un de mes plus grands objectifs et rêves.

« Des contacts avec Gattuso ? Pas encore, mais je sais qu’il suit tout le monde. La Coupe du monde est très importante pour chaque pays et chaque joueur. Il est essentiel de se qualifier. En mars, nous avons deux matchs très importants. Je sais que si je joue bien, l’appel pourrait peut-être arriver. J’y crois. Je ne lui ai pas parlé, mais je sais qu’il nous suit tous les dimanches. »

« Un nouveau poste d’attaquant ? Oui, je pense que c’est un poste où je peux montrer mes qualités. Je suis un joueur qui aime la liberté, avoir le ballon, aider l’équipe, courir, défendre et attaquer. Avoir de l’espace pour porter le ballon vers le but est l’un de mes meilleurs atouts. Le coach l’a compris, et je suis très heureux de jouer pour lui et pour l’équipe. »