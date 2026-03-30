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Emanuele Tramacere

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Zaniolo : « Il espérait être appelé par Gattuso. Son avenir ? Il se sent bien à Udine, mais on avance au jour le jour. »

Udinese
Galatasaray
Italie
N. Zaniolo
Mercato

L'avenir de l'attaquant reste incertain, mais l'espoir d'une sélection en équipe nationale ne faiblit pas.

Pour le meilleur ou pour le pire, Nicolò Zaniolo fait toujours parler de lui. Lors de cette trêve internationale, où l'Italie se joue sa qualification pour la Coupe du monde États-Unis-Mexique-Canada 2026, le meneur de jeu de l'Udinese n'a pas été retenu, malgré ses excellentes performances, dans la liste des joueurs convoqués par Gennaro Gattuso.


L'agent du joueur, Claudio Vigorelli, interviewé par le Gazzettino del Friuli, a confirmé à quel point l'ancien joueur de la Roma tenait à réintégrer le groupe des Azzurri, tandis que concernant son avenir, il a laissé la porte ouverte à différents scénarios.


  • TRÈS APPRÉCIÉ EN TURQUIE

    « Il est toujours très apprécié en Turquie : avec Galatasaray, il a remporté le championnat et c'est grâce à l'un de ses buts que l'équipe a gagné un derby. En Premier League, il a ensuite connu une année difficile, notamment en raison de l'affaire de paris illégaux dont il est sorti haut la main. Mis à part la saison dernière, entre l'Atalanta et la Fiorentina, Nicolò a toujours été un leader et un acteur majeur. Il a prouvé à maintes reprises qu'il avait l'étoffe d'un champion. »

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  • Tout va bien à Udine, mais on avance à vue

    « L'Udinese a désormais la possibilité de le racheter. Je suis sûr que nous allons nous asseoir autour d'une table dès que possible pour décider de la marche à suivre. Il se sent très bien à Udine, cela ne fait aucun doute. Il est normal d'imaginer que d'autres clubs puissent se montrer intéressés, mais pour l'instant, nous avançons au jour le jour : il se sent bien à Udine, je le répète. Concentrons-nous d'abord sur la finalisation du dossier avec Galatasaray. »

  • IL ESPÉRAIT EN L'ITALIE

    « Inutile de cacher qu'il y tenait : l'équipe nationale est un objectif commun à tous les footballeurs. Nous en avons pris bonne note, mais cela ne signifie pas que la sélection ne pourra pas arriver plus tard. Nous apprécions toutefois la transparence et les propos de Gattuso ; l'avenir nous le dira. »

  • SE DÉBARRASSER DES ÉTIQUETTES

    « Il n'y a qu'une seule façon de se débarrasser des étiquettes et de la poussière qui s'accumulent : travailler et continuer à bien faire comme jusqu'à présent. Je suis sûr que petit à petit, elles disparaîtront. Je ne veux pas chercher d'excuses, mais on ne peut pas oublier les blessures, à cause desquelles il a beaucoup souffert ; il est tombé, mais il s'est relevé avec brio. »