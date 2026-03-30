Zaniolo : « Il espérait être appelé par Gattuso. Son avenir ? Il se sent bien à Udine, mais on avance au jour le jour. »

Pour le meilleur ou pour le pire, Nicolò Zaniolo fait toujours parler de lui. Lors de cette trêve internationale, où l'Italie se joue sa qualification pour la Coupe du monde États-Unis-Mexique-Canada 2026, le meneur de jeu de l'Udinese n'a pas été retenu, malgré ses excellentes performances, dans la liste des joueurs convoqués par Gennaro Gattuso.





L'agent du joueur, Claudio Vigorelli, interviewé par le Gazzettino del Friuli, a confirmé à quel point l'ancien joueur de la Roma tenait à réintégrer le groupe des Azzurri, tandis que concernant son avenir, il a laissé la porte ouverte à différents scénarios.



