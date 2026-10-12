De la Roma à la Turquie, en passant par l'Angleterre et la Premier League, Nicolò Zaniolo s'est assurément mesuré à l'élite du football européen au cours de sa carrière. De sa relation avec José Mourinho, à son passage à Aston Villa dans un championnat qu'il compare à « la NBA du football », l'attaquant de l'Udinese a raconté en exclusivité à Calciomercato et Goal comment il s'est mis à l'épreuve dans des contextes très différents. Et parmi les nombreux stades qu'il a connus, l'un des plus bouillants a été celui de Galatasaray, où Rafael Leao s'est désormais retrouvé. Un bon choix ?





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