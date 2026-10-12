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cm grafica Zaniolo terza
Emanuele Tramacere
Traduit par

Zaniolo à CM : « Leao a bien fait d’aller à Galatasaray. Je voulais la Premier League, c’est la NBA du football. Mourinho est un magicien, il y a une anecdote en coulisses… »

Aston Villa
Galatasaray
Mercato
Roma
Udinese
Milan AC
N. Zaniolo
J. Mourinho
R. Leao

Troisième partie de l’interview exclusive de l’attaquant de la Juventus.

De la Roma à la Turquie, en passant par l'Angleterre et la Premier League, Nicolò Zaniolo s'est assurément mesuré à l'élite du football européen au cours de sa carrière. De sa relation avec José Mourinho, à son passage à Aston Villa dans un championnat qu'il compare à « la NBA du football », l'attaquant de l'Udinese a raconté en exclusivité à Calciomercato et Goal comment il s'est mis à l'épreuve dans des contextes très différents. Et parmi les nombreux stades qu'il a connus, l'un des plus bouillants a été celui de Galatasaray, où Rafael Leao s'est désormais retrouvé. Un bon choix ?


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  • MOURINHO

    Tu as été très performant sous José Mourinho. Il reste l’entraîneur avec lequel tu as terminé une saison avec le plus de buts et de passes décisives. Qu’est-ce qui le rend vraiment « Special » ?

    « Mourinho est « Special » à tous les niveaux : dans sa gestion, sur le terrain, dans sa vision du match. Je pourrais raconter beaucoup d’anecdotes... Une, par exemple ? Elle concerne la finale de la Conference League. J’étais en concurrence avec un autre joueur pour une place de titulaire. Tout son staff lui conseillait de faire jouer l’autre plutôt que moi. Mais Mourinho a répondu : "Non, demain, Nicolò doit jouer parce qu’il va marquer." D’autres fois, il venait dans le vestiaire et disait : "Demain, on démarre fort, on les met en difficulté et on mène 1-0." Et le lendemain, on démarrait fort et on menait 1-0. C’est un maître. En dehors du terrain, il m’a énormément aidé. On échange encore sur WhatsApp : parfois, c’est lui qui m’écrit, parfois, c’est moi. Qu’un entraîneur qui a dirigé des champions de classe mondiale prenne spontanément le temps de me demander comment je vais montre la grandeur de l’homme, avant même celle du technicien. »


  • ASTON VILLA ET LA PREMIER LEAGUE

    Au cours de ta carrière, tu es passé par Aston Villa. T’attendais-tu à pouvoir faire mieux en Premier League ? Comment t’y es-tu senti et, le cas échéant, qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ?

    « La Premier League, c’est la NBA du football et, sincèrement, j’ai toujours rêvé d’y jouer. Je pensais aussi que mon style correspondait parfaitement à ce championnat. Au début, je jouais souvent, lors d’une saison incroyable que nous avons terminée en nous qualifiant pour la Ligue des champions. Mais il y avait énormément de concurrence en attaque, avec des joueurs comme Diaby, Watkins, Rogers, Bailey… Le niveau était très élevé. Disons aussi que j’avais besoin de m’adapter sur le terrain, dans la vie… et sur le plan culturel. Et puis, je dois être honnête, l’Italie me manquait beaucoup. Cela dit, je pense avoir vécu de grandes satisfactions, comme cette victoire 2-0 contre Arsenal, lors de laquelle j’étais titulaire. C’est une expérience qui m’a enrichi sur le plan personnel et je suis heureux d’avoir contribué à qualifier un club aussi important qu’Aston Villa pour la Ligue des champions. »

  • LES STADES DU CŒUR

    Tu as joué dans des stades mythiques et très importants. Lequel t’a le plus marqué ? Peut-être celui de Galatasaray, pour l’ambiance ?

    « C’est vrai (rires, NDLR). J’ai joué dans des stades fantastiques comme Anfield, Old Trafford, San Siro, l’Olimpico… À Galatasaray, la ferveur est irréelle : tu n’arrives pas à entendre un coéquipier à un mètre de toi et tu dois lui parler à l’oreille. À chaque match, il y a 50 000 à 60 000 supporters en feu, on dirait toujours une finale de Ligue des champions. Bien sûr, l’Olimpico… inutile d’en parler : quand le public pousse, tu as l’impression de commencer le match avec un but d’avance. Mais le stade qui m’a le plus marqué, c’est le Bernabéu : y jouer un Real Madrid-Roma, mon premier match officiel à ce niveau, c’est quelque chose que je n’oublierai jamais. »

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  • LEAO AU GALATASARAY ? IL A BIEN FAIT

    Lors du dernier mercato, Leao a quitté l’AC Milan pour Galatasaray. Toi qui y as joué, penses-tu qu’il a fait le bon choix ?

    « Selon moi, oui. Leao est un joueur de classe mondiale, l’un des meilleurs ailiers du moment. Galatasaray est un club très prestigieux, qui dispute la Ligue des champions, et le football turc progresse énormément en attirant des champions comme Osimhen et Sané. S’il a eu l’occasion de jouer à Galatasaray et de disputer la Ligue des champions avec ce club, il a certainement fait le bon choix. Je lui souhaite le meilleur et de continuer à prendre du plaisir en montrant à tous à quel point il est fort. Même si je ne le connais pas personnellement, je le trouve spontanément sympathique. »