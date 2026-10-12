Zaniolo à CM : « La Roma, ma plus belle expérience. Il y a beaucoup de choses que je ne referais pas. Je veux mériter ma place à la Coupe du monde avec l’Italie. Gasperini ? Un visionnaire »

La Roma et l’Italie, deux histoires faites d’émotions intenses, d’attentes plus ou moins prévisibles, mais aussi de liens rompus puis renoués, qui ont laissé des souvenirs durables. Dans un entretien accordé en exclusivité à Calciomercato et Goal, Nicolò Zaniolo est revenu sur son passé à la Roma et sur ses rêves en équipe d’Italie, qu’il continue de nourrir. Ses choix passés, y compris ceux qu’il ne referait pas, l’ont façonné jusqu’ici. Son rêve le plus vif reste toutefois de disputer une Coupe du monde sous le maillot de l’Italie, priorité absolue de sa carrière toujours en cours.





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