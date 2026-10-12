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Emanuele Tramacere
Traduit par

Zaniolo à CM : « La Roma, ma plus belle expérience. Il y a beaucoup de choses que je ne referais pas. Je veux mériter ma place à la Coupe du monde avec l’Italie. Gasperini ? Un visionnaire »

N. Zaniolo
Italie
Roma
Udinese
FEATURES

Deuxième partie de l’entretien exclusif avec l’attaquant de la Juventus.

La Roma et l’Italie, deux histoires faites d’émotions intenses, d’attentes plus ou moins prévisibles, mais aussi de liens rompus puis renoués, qui ont laissé des souvenirs durables. Dans un entretien accordé en exclusivité à Calciomercato et Goal, Nicolò Zaniolo est revenu sur son passé à la Roma et sur ses rêves en équipe d’Italie, qu’il continue de nourrir. Ses choix passés, y compris ceux qu’il ne referait pas, l’ont façonné jusqu’ici. Son rêve le plus vif reste toutefois de disputer une Coupe du monde sous le maillot de l’Italie, priorité absolue de sa carrière toujours en cours.


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  • Le nouveau cycle de l’Italie avec Mancini

    La blessure que tu soignes actuellement t’a contraint à quitter le rassemblement de l’équipe d’Italie. Quelle ambiance as-tu trouvée au sein du groupe à Coverciano ? Comment vois-tu cette nouvelle étape pour l’Italie ?

    « L’équipe d’Italie doit être un objectif et un rêve permanents pour tous les footballeurs italiens, car lorsque tu portes son maillot, tu représentes toute une nation. Pendant les quelques jours que j’ai passés là-bas, j’ai immédiatement senti cette envie de bien faire, de renaître, de ramener l’Italie là où elle mérite d’être. Le sélectionneur Mancini a tout de suite su donner une direction à l’équipe et je suis convaincu que ce nouveau cycle apportera de grandes satisfactions. Pour moi et pour l’avenir, je sais que porter le maillot de l’Italie est un privilège qui se mérite : le terrain est le meilleur juge. »

  • Des regrets à Zenica ?

    Regrettes-tu de ne pas avoir été à Zenica et, par conséquent, au dernier Mondial ?

    « Plus qu’un regret personnel, c’est celui de tous les Italiens. Peu importe qui était sur le terrain, l’important était d’y aller et nous n’y sommes pas parvenus. Maintenant, nous retroussons nos manches : dans quatre ans, une autre occasion se présentera. Un nouveau cycle a commencé et nous espérons que ce sera la bonne pour ramener l’Italie sur la scène qui lui revient. »

  • OBJECTIF COUPE DU MONDE. NOUS VOUDRIONS TOUS LE SCUDETTO, MAIS…

    Quels objectifs t’es-tu fixés pour l’avenir et avec l’Udinese ?

    « Je me fixe toujours des objectifs à court terme. Pour l’instant, je veux seulement retrouver les terrains et être compétitif à mon niveau avec l’Udinese. Mon plus grand rêve reste de participer à une Coupe du monde avec l’Italie. Avec le club, l’objectif est d’égaler ou de dépasser les 50 points de l’an dernier. Peut-on parler d’Europe ? Nous devons rester humbles. Bien sûr, nous aimerions remporter le Scudetto, mais nous ne sommes pas les seuls... L’équipe est forte, nous pouvons accomplir de grandes choses, mais beaucoup d’autres équipes sont bien armées. Il faut rester réalistes. »


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  • LE RÔLE

    Ton rôle à Udine, mais aussi en équipe nationale, évolue et a beaucoup changé au fil du temps. Un « numéro 10 prêté à l’attaque » serait-il une bonne façon de te décrire aujourd’hui ?

    « J’ai occupé beaucoup de postes au cours de ma carrière : j’ai commencé comme milieu relayeur, sur un côté du milieu de terrain, avant de me décaler à droite à la Roma. Les blessures m’ont un peu fait perdre l’explosivité qui me permettait de parcourir tout le couloir et m’ont amené à jouer davantage dans l’axe. Je pense que le poste de milieu offensif me va parfaitement : j’ai besoin d’avoir le but devant moi, pas dans mon dos. Je peux frapper de loin et délivrer des passes décisives à mes coéquipiers. Tout cela fait partie de mes qualités. »

  • La Roma, la plus belle expérience. Beaucoup de choses que je ne referais pas.

    Tu as évoqué la Roma. Si tu pouvais revenir en arrière, changerais-tu certaines de tes décisions ou, plus généralement, quelque chose à ton expérience à la Roma ?

    « Mon passage à la Roma a été l’une des expériences les plus importantes et les plus riches en enseignements de ma vie. J’en garde de grandes joies : la victoire en Conference League, mes débuts au Bernabéu, mon premier but en Serie A avec Sassuolo. Mais aussi des déceptions. J’ai laissé beaucoup d’amis à Rome, ma femme est originaire de Rome, mon premier enfant y est né… Nous envisageons même d’y retourner vivre à la fin de ma carrière. Il y a peut-être beaucoup de choses que je ne referais pas, mais sans ces erreurs et sans des blessures aussi graves que celles au ligament croisé, je ne serais pas la personne et l’athlète que je suis aujourd’hui. Elles m’ont appris à prendre soin de mon corps, à veiller à mon alimentation et à faire de la prévention. Aujourd’hui, je n’entre pas sur le terrain sans avoir fait ce travail de prévention. J’ai regretté que ma relation avec l’entourage de la Roma, que je continue de soutenir et d’encourager, se termine de manière un peu brusque. »


  • La Roma se prend désormais à rêver grand avec Gasperini, que tu as connu à l’Atalanta. Quel souvenir gardes-tu de lui ? Peut-on prononcer le mot Scudetto ?

    « Gasperini est un entraîneur incroyable. Il parvient à tirer 120 % de chaque joueur et te donne des ailes, physiquement comme mentalement. À l’Atalanta, j’arrivais avec un problème au cinquième métatarsien et je ne pouvais pas répondre pleinement à ses exigences, mais j’ai eu l’honneur d’être entraîné par un visionnaire comme lui. Partout où il passe, il laisse son empreinte, et la Roma est en pleine réussite cette année. Elle pourra assurément avoir son mot à dire dans la course au Scudetto. »