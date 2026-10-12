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Emanuele Tramacere
Traduit par

Zaniolo à CM : « Alaba, une démonstration de force de l’Udinese. L’AC Milan ? Il y avait des rumeurs concernant les grands clubs, mais je voulais rester »

N. Zaniolo
Udinese
Milan AC
Lazio Rome
Mercato

Première partie de l’entretien exclusif avec l’attaquant de la Juventus.

Le présent, les ambitions et l’envie de continuer à prouver sa valeur. Nicolò Zaniolo a choisi à deux reprises de se relancer à l’Udinese et, si son choix visait il y a un an à trouver de la continuité et à laisser son empreinte en rentrant chez lui, il a décidé cet été, après des semaines de discussions importantes, de rester à l’Udinese pour tenter de rêver plus grand.

Entre le bilan de son expérience dans le Frioul, ses objectifs personnels et collectifs et quelques anecdotes en dehors du terrain, l’attaquant italien s’est confié en exclusivité sur tous les sujets à Calciomercato et Goal sans cacher ses ambitions.


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  • JE VAIS MIEUX, NOUS REPARTONS PLUS FORTS

    Commençons par la saison, qui va reprendre après la trêve. Vous avez bien démarré, puis les choses se sont un peu enrayées avant la trêve. Que peut-on attendre de l’Udinese à la reprise ? Et toi, où en es-tu avec ta blessure ?

    Nous avons très bien commencé les deux premiers matches, en battant Monza et en faisant match nul contre Côme. Disons qu’ensuite, notre début de saison n’a pas été celui que nous nous étions fixé au départ, et nous savons que nous devons améliorer certaines choses. Nous discutons entre nous tous les jours pour essayer d’améliorer ce qui nous manque en ce moment. La trêve nous a certainement permis de mieux travailler, de resserrer les rangs et de trouver des motivations supplémentaires. Nous repartons, et nous devons repartir plus fort. En ce qui me concerne, tout va bien. J’ai eu ce petit contretemps après ma blessure, mais nous faisons du très bon travail avec le staff médical. Je suis au centre d’entraînement tous les jours pour récupérer et je pourrai bientôt apporter de nouveau une contribution importante à cette équipe.

  • ALABA EST UN GRAND CHAMPION

    À Udine, il y a toi, puis beaucoup d’autres comme Ekkelenkamp et Davis, et maintenant Alaba est arrivé lui aussi. L’Udinese est-elle en train de redevenir une grande référence et un tremplin, non seulement en Italie, mais aussi en Europe ?

    « L’Udinese est un club historique du football italien, qui a toujours compté dans ses rangs de grands joueurs et de nombreux talents. L’arrivée de David [Alaba] montre la force du club, qui ne veut pas s’arrêter à la bonne saison de l’an dernier, mais vise encore plus haut. Ce n’est pas à moi de présenter David : c’est un grand champion, il a joué dans des équipes comme le Real Madrid et le Bayern Munich, et il nous apportera une grande expérience et une mentalité de vainqueur. Nous sommes très heureux de l’avoir avec nous. Il s’est présenté avec la plus grande humilité, et c’est ce qui, au bout du compte, distingue un grand champion d’un joueur simplement très bon. Je ne peux dire que du bien de lui. C’est l’un des joueurs dont nous avions besoin et j’ai hâte de jouer avec lui. »

  • LES SECRETS DE RUNJAIC

    Peux-tu nous raconter une anecdote sur Kosta Runjaic ? Quel type d’entraîneur est-il et qu’apporte-t-il de ses expériences à l’étranger ? Nous le connaissons à travers le filtre de la langue, qui le masque un peu...

    L’entraîneur est très direct et clair : quand il a quelque chose de positif à dire, il le dit ; quand il a quelque chose de négatif à dire, il le dit tout aussi ouvertement. J’aime beaucoup sa méthode. C’est une façon de travailler pragmatique et fondée sur le collectif. Dans le football d’aujourd’hui, tu peux avoir l’équipe la plus forte qui soit, mais sans unité ni cohésion, tu n’iras pas bien loin. Il met beaucoup l’accent là-dessus. L’année dernière, nous avons réalisé une grande saison, en partie grâce à lui. Nous espérons pouvoir retrouver le sourire, car nous le méritons au vu du travail que nous fournissons pendant la semaine.

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  • LA PROLONGATION ET LES RUMEURS DE TRANSFERT

    Cet été, il a inévitablement été question de la prolongation de ton contrat après la levée de l’option d’achat auprès de Galatasaray. Qu’y avait-il de vrai dans les rumeurs t’envoyant vers d’autres clubs, comme l’AC Milan, et qu’est-ce qui t’a poussé à rester à Udine ?

    « Ça a été un été un peu mouvementé, qui m’a fait réfléchir et comprendre ce que je voulais vraiment. J’ai toujours eu l’intention de rester ici, parce que je m’y suis vraiment bien senti. L’Udinese est une famille pour moi : le club m’a accueilli, soutenu et aidé à tous les niveaux. J’éprouve un fort sentiment d’appartenance et beaucoup de reconnaissance envers ce club. Dans le football, il y a beaucoup de questions contractuelles… Il y a eu une petite négociation, mais heureusement, tout s’est bien terminé. Les autres clubs ? Quand tu fais une bonne saison, il est normal que des rumeurs t’envoient dans de grands clubs, mais je voulais d’abord écouter l’Udinese. Le club voulait me garder et c’est maintenant à moi de lui rendre sa confiance sur le terrain. »


    Qui est le plus fort parmi tes coéquipiers à l’Udinese ? Et qui est le plus drôle ?

    Nous avons beaucoup de très jeunes joueurs prometteurs, mais aussi d’autres joueurs de qualité, comme Solet, Davis… Ekkelenkamp et Okoye aussi. N’en choisir qu’un serait manquer de respect aux autres. Les plus drôles ? Sans aucun doute Soltet (rires, NDLR), mais aussi Okoye !