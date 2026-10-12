Le présent, les ambitions et l’envie de continuer à prouver sa valeur. Nicolò Zaniolo a choisi à deux reprises de se relancer à l’Udinese et, si son choix visait il y a un an à trouver de la continuité et à laisser son empreinte en rentrant chez lui, il a décidé cet été, après des semaines de discussions importantes, de rester à l’Udinese pour tenter de rêver plus grand.

Entre le bilan de son expérience dans le Frioul, ses objectifs personnels et collectifs et quelques anecdotes en dehors du terrain, l’attaquant italien s’est confié en exclusivité sur tous les sujets à Calciomercato et Goal sans cacher ses ambitions.





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