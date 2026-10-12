Le présent, les ambitions et l’envie de continuer à prouver sa valeur. Nicolò Zaniolo a choisi, à deux reprises, de prendre un nouveau départ à l’Udinese : il y a un an, pour gagner en régularité et marquer les esprits en rentrant chez lui ; cet été, après des semaines de longues discussions, il a décidé de rester à l’Udinese pour tenter de voir plus grand.

De son bilan dans le Frioul à ses objectifs personnels et collectifs, en passant par quelques anecdotes hors du terrain, l’attaquant italien s’est livré en exclusivité et sur tous les sujets à Calciomercato et Goal sans cacher ses ambitions.





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