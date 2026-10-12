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Emanuele Tramacere
Traduit par

Zaniolo à CM : « Alaba, démonstration de force de l’Udinese. L’AC Milan ? Il y avait des rumeurs concernant les grands clubs, mais je voulais rester »

N. Zaniolo
Udinese
Milan AC
Lazio Rome
Mercato

Première partie de l’entretien exclusif avec l’attaquant de la Juventus.

Le présent, les ambitions et l’envie de continuer à prouver sa valeur. Nicolò Zaniolo a choisi, à deux reprises, de prendre un nouveau départ à l’Udinese : il y a un an, pour gagner en régularité et marquer les esprits en rentrant chez lui ; cet été, après des semaines de longues discussions, il a décidé de rester à l’Udinese pour tenter de voir plus grand.

De son bilan dans le Frioul à ses objectifs personnels et collectifs, en passant par quelques anecdotes hors du terrain, l’attaquant italien s’est livré en exclusivité et sur tous les sujets à Calciomercato et Goal sans cacher ses ambitions.


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  • JE VAIS MIEUX, NOUS REPARTONS PLUS FORTS

    Commençons par la saison qui va reprendre après la trêve. Vous avez bien démarré, puis quelque chose s’est un peu grippé avant la pause. Que doit-on attendre de cette équipe de l’Udinese à la reprise ? Et toi, où en es-tu avec ta blessure ?

    Nous avons très bien commencé les deux premiers matches, en battant Monza et en faisant match nul contre Côme. Disons qu’ensuite, le début de saison n’a pas été celui que nous nous étions fixé, et nous savons que nous devons améliorer certaines choses. Chaque jour, nous discutons entre nous pour essayer d’améliorer ce qui nous manque en ce moment. La trêve nous a certainement permis de mieux travailler, de resserrer les rangs et de trouver des motivations supplémentaires. La compétition reprend et nous devons revenir plus forts. En ce qui me concerne, personnellement, tout va bien. J’ai connu ce petit contretemps après ma blessure, mais nous faisons du très bon travail avec le staff médical. Je suis au centre d’entraînement tous les jours pour récupérer et je pourrai bientôt apporter à nouveau une contribution importante à cette équipe.

  • ALABA EST UN GRAND CHAMPION

    À Udine, il y a toi, puis beaucoup d’autres joueurs comme Ekkelenkamp et Davis, et maintenant Alaba est arrivé lui aussi. L’Udinese redevient-elle une grande référence et un tremplin, non seulement en Italie, mais aussi en Europe ?

    « L’Udinese est assurément un club historique du football italien, qui a toujours compté de grands joueurs et de nombreux talents. L’arrivée de David [Alaba] montre la force du club, qui ne veut pas s’arrêter à la bonne saison de l’an dernier, mais vise encore plus haut. Ce n’est pas à moi de présenter David : c’est un grand champion, il a joué dans des équipes comme le Real Madrid et le Bayern Munich, et il nous apportera assurément une grande expérience et une mentalité de vainqueur. Nous sommes très heureux de l’avoir avec nous. Il est arrivé avec la plus grande humilité, ce qui, au fond, distingue un grand champion d’un joueur simplement très fort. Je n’ai que du bien à dire de lui, c’est l’un des joueurs dont nous avions besoin et j’ai hâte de jouer avec lui.

  • LES SECRETS DE RUNJAIC

    Peux-tu nous raconter une anecdote sur Kosta Runjaic ? Quel genre d’entraîneur est-il et qu’apporte-t-il de ses expériences à l’étranger ? Nous le connaissons à travers le filtre de la langue, qui le masque un peu…

    Le coach est très direct et clair : quand il a quelque chose de positif à dire, il le dit ; quand il a quelque chose de négatif à dire, il le dit tout aussi ouvertement. J’aime beaucoup sa méthode. C’est une façon de travailler pragmatique et axée sur le collectif. Dans le football d’aujourd’hui, on peut avoir la meilleure équipe possible, mais sans union ni cohésion, on ne va pas loin. C’est un aspect sur lequel il insiste beaucoup. L’année dernière, nous avons réalisé une grande saison, notamment grâce à lui. Nous espérons pouvoir retrouver le sourire, car nous le méritons au vu du travail que nous fournissons pendant la semaine.

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  • LA PROLONGATION DE CONTRAT ET LES RUMEURS DE TRANSFERT

    Cet été, il a inévitablement été question de la prolongation de ton contrat après la levée de l’option d’achat auprès de Galatasaray. Que fallait-il croire des rumeurs qui t’envoyaient dans d’autres clubs, comme l’AC Milan, et qu’est-ce qui t’a poussé à rester à Udine ?

    « Ça a été un été un peu mouvementé, qui m’a fait réfléchir et comprendre ce que je voulais vraiment. Mon intention a toujours été de rester ici, parce que je m’y suis vraiment senti bien. L’Udinese est une famille pour moi : le club m’a accueilli, soutenu et aidé en toutes circonstances. J’ai un grand sentiment d’appartenance et de reconnaissance envers ce club. Dans le football, il y a beaucoup de questions contractuelles… Il y a eu une petite négociation, mais heureusement, tout s’est bien terminé. Les autres clubs ? Quand on fait une bonne saison, il est normal que des rumeurs vous associent à de grands clubs, mais je voulais d’abord écouter l’Udinese. Le club voulait me garder et, maintenant, c’est à moi de lui rendre sa confiance sur le terrain. »


    Qui est le plus fort parmi tes coéquipiers à l’Udinese ? Et qui est le plus drôle ?

    Nous avons énormément de très jeunes joueurs prometteurs, mais aussi d’autres joueurs de qualité, comme Solet, Davis… Ekkelenkamp et Okoye aussi. N’en choisir qu’un seul serait un manque de respect. Les plus drôles ? Sans aucun doute Soltet (rires, NDLR), mais Okoye aussi !