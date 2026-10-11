Cet été, il a forcément été question de la prolongation de ton contrat après la levée de ton option d’achat auprès de Galatasaray. Qu’y avait-il de vrai dans les rumeurs t’envoyant dans d’autres clubs, comme l’AC Milan ou la Lazio, et qu’est-ce qui t’a poussé à rester à Udine ?
« Ça a été un été un peu agité, qui m’a amené à réfléchir et à comprendre ce que je voulais vraiment. J’ai toujours eu l’intention de rester ici, parce que je m’y suis vraiment senti bien. L’Udinese est une famille pour moi : le club m’a accueilli, soutenu et aidé à tous les niveaux. J’éprouve un grand sentiment d’appartenance et de reconnaissance envers ce club. Dans le football, il y a beaucoup de questions contractuelles… Il y a eu une petite négociation, mais heureusement, tout s’est bien terminé. Les autres clubs ? Quand on fait une bonne saison, il est normal que des rumeurs vous associent à de grands clubs, mais je voulais d’abord écouter l’Udinese. Le club voulait me garder et c’est maintenant à moi de lui rendre sa confiance sur le terrain. »
Qui est le plus fort parmi tes coéquipiers à l’Udinese ? Et qui est le plus sympa ?
Nous avons beaucoup de très jeunes joueurs prometteurs, mais aussi d’autres joueurs de qualité, comme Solet, Davis… Ekkelenkamp et Okoye aussi. N’en choisir qu’un serait manquer de respect aux autres. Les plus sympas ? Sans aucun doute Soltet (rires, NDLR), mais aussi Okoye !