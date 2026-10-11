Commençons par la saison, qui va reprendre après la trêve. Vous avez bien débuté, puis quelque chose s’est un peu grippé avant la pause. Que doit-on attendre de l’Udinese à la reprise ? Et où en es-tu avec ta blessure ?

Nous avons très bien commencé les deux premiers matches, en battant Monza et en faisant match nul contre Côme. Disons qu’ensuite, notre début de saison n’a pas été celui que nous nous étions fixé, et nous savons que nous devons améliorer certaines choses. Chaque jour, nous discutons entre nous pour essayer de corriger ce qui nous manque en ce moment. La trêve nous a certainement permis de mieux travailler, de resserrer les rangs et de trouver des motivations supplémentaires. La compétition reprend et nous devons repartir plus fort. En ce qui me concerne, tout va bien. J’ai connu ce petit contretemps après ma blessure, mais nous faisons un excellent travail avec le staff médical. Je suis sur le terrain tous les jours pour récupérer et je pourrai bientôt apporter à nouveau une contribution importante à cette équipe.