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cm grafica udinese zaniolo
Emanuele Tramacere
Traduit par

Zaniolo à CM - 1 : « Alaba, une preuve de la force de l’Udinese. Le Milan ? Il y avait des rumeurs concernant les grands clubs, mais je voulais rester. »

N. Zaniolo
Udinese
Milan AC
Lazio Rome
Mercato

Première partie de l’entretien exclusif avec l’attaquant de la Juventus.

Le présent, les ambitions et l’envie de continuer à prouver sa valeur. Nicolò Zaniolo a choisi à deux reprises de repartir de l’Udinese et, si sa décision d’il y a un an visait à trouver de la continuité et à laisser son empreinte en rentrant chez lui, il a choisi cet été, après des semaines de longues discussions, de rester à l’Udinese pour tenter de voir plus grand.

Du bilan de son expérience dans le Frioul à ses objectifs personnels et collectifs, en passant par quelques anecdotes en dehors du terrain, l’attaquant italien s’est confié en exclusivité sur tous les sujets à Calciomercato et Goal sans cacher ses ambitions.


  • JE VAIS MIEUX, NOUS REPARTONS PLUS FORTS

    Commençons par la saison, qui va reprendre après la trêve. Vous avez bien débuté, puis quelque chose s’est un peu grippé avant la pause. Que doit-on attendre de l’Udinese à la reprise ? Et où en es-tu avec ta blessure ?

    Nous avons très bien commencé les deux premiers matches, en battant Monza et en faisant match nul contre Côme. Disons qu’ensuite, notre début de saison n’a pas été celui que nous nous étions fixé, et nous savons que nous devons améliorer certaines choses. Chaque jour, nous discutons entre nous pour essayer de corriger ce qui nous manque en ce moment. La trêve nous a certainement permis de mieux travailler, de resserrer les rangs et de trouver des motivations supplémentaires. La compétition reprend et nous devons repartir plus fort. En ce qui me concerne, tout va bien. J’ai connu ce petit contretemps après ma blessure, mais nous faisons un excellent travail avec le staff médical. Je suis sur le terrain tous les jours pour récupérer et je pourrai bientôt apporter à nouveau une contribution importante à cette équipe.

  • Alaba est un grand champion.

    À Udine, il y a toi, mais aussi beaucoup d'autres, comme Ekkelenkamp et Davis. Et maintenant, Alaba est arrivé lui aussi. L'Udinese est-elle en train de redevenir une référence et un tremplin, non seulement en Italie, mais aussi en Europe ?

    L'Udinese est certainement un club historique italien qui, par nature, a toujours compté de grands joueurs et de nombreux talents. L'arrivée de David [Alaba] montre la force du club, qui ne veut pas s'arrêter à la bonne saison de l'an dernier, mais vise des objectifs encore plus ambitieux. Je n'ai pas besoin de présenter David : c'est un grand champion, qui a joué dans des clubs comme le Real Madrid et le Bayern Munich. Il nous apportera certainement beaucoup d'expérience et une mentalité de vainqueur. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Il est arrivé avec la plus grande humilité, ce qui, au bout du compte, distingue un grand champion d'un joueur simplement très fort. Je ne peux dire que du bien de lui. C'est l'un des joueurs dont nous avions besoin et j'ai hâte de jouer avec lui.

  • LES SECRETS DE RUNJAIC

    Peux-tu nous raconter une anecdote sur Kosta Runjaic ? Quel genre d’entraîneur est-il et qu’apporte-t-il de ses expériences à l’étranger ? Nous, nous le connaissons à travers le filtre de la langue, qui masque un peu sa personnalité...

    Le coach est très direct et clair : quand il a quelque chose de positif à dire, il le dit ; quand il a quelque chose de négatif à dire, il le dit tout aussi ouvertement. J’aime beaucoup sa méthode. C’est une façon de travailler concrète et axée sur le collectif. Dans le football d’aujourd’hui, on peut avoir l’équipe la plus forte qui soit, mais sans unité ni cohésion, on ne va pas bien loin. Il accorde beaucoup d’importance à cela. La saison dernière, nous avons fait une grande saison, en partie grâce à lui. Nous espérons pouvoir retrouver le sourire, car nous le méritons au vu du travail que nous accomplissons pendant la semaine.

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  • LA PROLONGATION ET LES RUMEURS CONCERNANT L’AC MILAN ET LA LAZIO

    Cet été, il a forcément été question de la prolongation de ton contrat après la levée de ton option d’achat auprès de Galatasaray. Qu’y avait-il de vrai dans les rumeurs t’envoyant dans d’autres clubs, comme l’AC Milan ou la Lazio, et qu’est-ce qui t’a poussé à rester à Udine ?

    « Ça a été un été un peu agité, qui m’a amené à réfléchir et à comprendre ce que je voulais vraiment. J’ai toujours eu l’intention de rester ici, parce que je m’y suis vraiment senti bien. L’Udinese est une famille pour moi : le club m’a accueilli, soutenu et aidé à tous les niveaux. J’éprouve un grand sentiment d’appartenance et de reconnaissance envers ce club. Dans le football, il y a beaucoup de questions contractuelles… Il y a eu une petite négociation, mais heureusement, tout s’est bien terminé. Les autres clubs ? Quand on fait une bonne saison, il est normal que des rumeurs vous associent à de grands clubs, mais je voulais d’abord écouter l’Udinese. Le club voulait me garder et c’est maintenant à moi de lui rendre sa confiance sur le terrain. »


    Qui est le plus fort parmi tes coéquipiers à l’Udinese ? Et qui est le plus sympa ?

    Nous avons beaucoup de très jeunes joueurs prometteurs, mais aussi d’autres joueurs de qualité, comme Solet, Davis… Ekkelenkamp et Okoye aussi. N’en choisir qu’un serait manquer de respect aux autres. Les plus sympas ? Sans aucun doute Soltet (rires, NDLR), mais aussi Okoye !