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Yves Bissouma figure parmi les onze joueurs dont Tottenham a décidé de se séparer à l’issue d’une saison 2025-2026 désastreuse
Bissouma quitte le club.
Recruté à Brighton en 2022, Bissouma a disputé 111 matchs avec les Spurs toutes compétitions confondues et s’est rapidement imposé comme un élément clé du milieu de terrain londonien. Malgré seulement deux buts marqués, sa présence au cœur du jeu est longtemps apparue comme indispensable au dispositif tactique du club.
Pilar de l’équipe victorieuse de Manchester United en finale d’Europa League 2025, il a néanmoins connu une dernière saison (2025-2026) perturbée par des performances irrégulières et des soucis extra-sportifs, ne disputant que onze rencontres après son retour en janvier.
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Les problèmes disciplinaires du milieu de terrain
Les relations entre Bissouma et le club se sont nettement dégradées sous la direction de Thomas Frank. Le technicien danois a manifesté une exaspération grandissante face au comportement du milieu de terrain, notamment après des retards répétés aux séances d’entraînement. Ces manquements à la discipline ont eu de lourdes conséquences pour l’ancien joueur de Brighton.
Conséquence directe : le milieu de terrain a été écarté du groupe pour la Supercoupe contre le Paris Saint-Germain, puis rayé de la liste des joueurs inscrits pour la Ligue des champions. Rappelons que cette sanction fait suite à une suspension déjà infligée par l’ancien coach Ange Postecoglou, qui l’avait tenu à l’écart d’un match après la diffusion d’une vidéo le montrant en train d’inhaler du protoxyde d’azote, selon The Sun.
Grand remaniement au sein des équipes de jeunes
La restructuration chez les Spurs s’étend au-delà du groupe professionnel : six éléments du collectif U21 ont aussi été libérés. Pele Arganese-McDermott, Tyrell Ashcroft, Leo Black, Dante Cassanova, Matthew Craig et Calum Logan ont vu leurs contrats arrivés à leur terme. Parmi eux, Craig était le plus ancien, ayant rejoint le club dès la catégorie des moins de 12 ans ; il avait même fait ses débuts en équipe première contre Leeds United lors de la dernière journée de la saison 2022-2023.
Le club a également acté le départ de trois éléments du groupe U18 : Jamel Beggs, Samal Bangura et Leon Myrtaj, tous membres de l’équipe victorieuse de la Premier League Cup U17 en 2024-25, mais à qui aucun contrat professionnel n’a été proposé malgré leur passage imminent chez les seniors. Enfin, Elijah Upson quittera lui aussi le club cet été : contrairement à ses partenaires, il s’est vu proposer un nouveau contrat par Tottenham mais a officiellement rejeté l’offre pour explorer d’autres opportunités.
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Le club adresse un adieu officiel à son joueur.
La décision de se séparer d'un si grand nombre de joueurs laisse entrevoir un changement de stratégie dans la planification à long terme du club sous la houlette du nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. Dans un communiqué publié sur les canaux officiels du club, Tottenham a remercié les joueurs partants pour leur contribution à différentes étapes de leur formation et de leur carrière professionnelle. Le club a déclaré : « Nous adressons nos sincères remerciements à tous les joueurs qui nous quittent ainsi qu'à leurs familles pour leur contribution au club et leur souhaitons beaucoup de succès pour l'avenir. »