Recruté à Brighton en 2022, Bissouma a disputé 111 matchs avec les Spurs toutes compétitions confondues et s’est rapidement imposé comme un élément clé du milieu de terrain londonien. Malgré seulement deux buts marqués, sa présence au cœur du jeu est longtemps apparue comme indispensable au dispositif tactique du club.

Pilar de l’équipe victorieuse de Manchester United en finale d’Europa League 2025, il a néanmoins connu une dernière saison (2025-2026) perturbée par des performances irrégulières et des soucis extra-sportifs, ne disputant que onze rencontres après son retour en janvier.