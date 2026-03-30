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Yunus Musah, espoir de l'équipe nationale américaine pour la Coupe du monde, reçoit des conseils sur son prochain transfert de la part d'une légende de l'AC Milan, qui estime que le joueur prêté par l'Atalanta est « meilleur que ce que les Italiens pensent »
Musah a connu des difficultés tandis que Pulisic, autre vedette de l'équipe nationale américaine, s'épanouit
Musah, qui a fait ses classes chez Arsenal dans sa jeunesse avant de percer chez les seniors en Espagne avec Valence, a signé en 2023 un contrat de 18 millions d’euros (16 millions de livres sterling / 21 millions de dollars) pour rejoindre l’Italie, où il a rejoint son coéquipier en sélection nationale Christian Pulisic pour prendre part à un projet ambitieux à Milan.
Alors que Pulisic s'est épanoui chez les Rossoneri, enregistrant ses meilleurs chiffres en matière de buts et devenant un chouchou des supporters, les choses ont été plus difficiles pour Musah. Il a disputé 40 matches lors de chacune de ses deux premières saisons à Milan, mais n'a pas réussi à ouvrir son compteur de buts et a eu du mal à s'imposer comme titulaire régulier à son poste de prédilection.
Cela a conduit à un prêt, mais des problèmes de forme et de condition physique ont freiné le joueur originaire de New York. Son manque de temps de jeu en club a empêché Musah de disputer le moindre match international senior depuis 12 mois, ce qui n'a pas permis d'ajouter de nouvelles sélections à son total de 47.
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Musah a expliqué ce qu'il attend du prochain mercato
Sa place dans les plans de Mauricio Pochettino pour la Coupe du monde à domicile est désormais sérieusement compromise. Il se pourrait toutefois que 2026 soit l'année où Musah relancera sa carrière au niveau national.
Interrogé sur ce que l'avenir à court terme réserve à Musah, le grand joueur milanais Ambrosini – s'exprimant en exclusivité pour GOAL grâce à Jaydee Living – a déclaré : « Vous savez quoi ? L'année dernière, Musah n'a pas joué à son poste. Quand [Sergio] Conceicao était l'entraîneur, il a fait jouer Musah sur l'aile, l'aile droite. Il n'a pas très bien joué. C'est pourquoi, quand il jouait après cette période, tout le monde à San Siro en parlait, et ce n'était pas bon pour lui.
« Il doit trouver une autre situation. Mais l’Atalanta, je ne pense pas que ce soit une bonne option pour lui car il ne joue pas. Je pense qu’il est meilleur que ce qu’il montre à l’AC Milan. Mais la prochaine étape pour lui, c’est de trouver un club qui le fasse jouer tous les jours, à chaque match. Parce que je sais parfaitement à quel point c’est difficile de jouer 30 minutes, de ne pas jouer deux matchs, puis de jouer 10 minutes. Ce n’est pas facile pour lui. Mais c’est un bon joueur. Pour moi, il est meilleur que ce que beaucoup de gens ici en Italie pensent. »
Musah reste optimiste malgré les difficultés rencontrées au niveau du club
Musah est déterminé à le prouver et garde le moral malgré plusieurs défis professionnels. Il a récemment déclaré à GOAL : « En fait, beaucoup de choses se sont bien passées pour moi au cours de ma carrière. De mes débuts à Valence à l'arrivée d'un nouvel entraîneur alors que j'étais encore jeune, et qui m'a titularisé à chaque match. Un autre entraîneur arrive, et il te fait à nouveau jouer. Gregg Berhalter m’appelle en équipe nationale, je suis titulaire dès mon plus jeune âge et je participe à une Coupe du monde. Tout allait dans mon sens, mais parfois, les choses ne se passent pas comme on le souhaite.
« Il faut encaisser ces coups et rester positif, en se disant que les choses vont à nouveau tourner en ma faveur. J’ai la preuve que ça a déjà été le cas, donc ce n’est pas la fin du monde quand ce n’est pas le cas. Je suis jeune, je travaille très dur et je me bats pour que les choses recommencent bientôt à tourner en ma faveur. »
Il a ajouté, à propos des leçons importantes qu’il continue de tirer de ses combats pour se faire une place au sein du club : « C’est une saison riche en progression, en apprentissage. Tout cela est une nouvelle expérience pour moi, c’est la première fois que je suis prêté, et je n’ai fait que d’apprendre.
« Cela va m’apprendre à gérer ces situations, à accepter de ne pas être le joueur principal d’une équipe pendant un certain temps, de ne pas jouer autant. Ça t’apprend à gérer ça et à rebondir aussi. Je suis juste reconnaissant d’avoir su saisir cette chance quand elle s’est présentée. »
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Musah fera-t-il partie de la sélection américaine pour la Coupe du monde ?
Musah a disputé 24 matches avec l'Atalanta cette saison, marquant en Serie A et en Coppa Italia, mais il doit faire face à une concurrence féroce pour obtenir du temps de jeu. Qu'il décroche ou non une place dans la sélection américaine pour la Coupe du monde, on s'attend à ce qu'un nouveau transfert hors de Milan soit organisé à un moment donné lors du prochain mercato.