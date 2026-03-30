Yunus Musah, espoir de l'équipe nationale américaine pour la Coupe du monde, reçoit des conseils sur son prochain transfert de la part d'une légende de l'AC Milan, qui estime que le joueur prêté par l'Atalanta est « meilleur que ce que les Italiens pensent »

Musah, qui a fait ses classes chez Arsenal dans sa jeunesse avant de percer chez les seniors en Espagne avec Valence, a signé en 2023 un contrat de 18 millions d’euros (16 millions de livres sterling / 21 millions de dollars) pour rejoindre l’Italie, où il a rejoint son coéquipier en sélection nationale Christian Pulisic pour prendre part à un projet ambitieux à Milan.

Alors que Pulisic s'est épanoui chez les Rossoneri, enregistrant ses meilleurs chiffres en matière de buts et devenant un chouchou des supporters, les choses ont été plus difficiles pour Musah. Il a disputé 40 matches lors de chacune de ses deux premières saisons à Milan, mais n'a pas réussi à ouvrir son compteur de buts et a eu du mal à s'imposer comme titulaire régulier à son poste de prédilection.

Cela a conduit à un prêt, mais des problèmes de forme et de condition physique ont freiné le joueur originaire de New York. Son manque de temps de jeu en club a empêché Musah de disputer le moindre match international senior depuis 12 mois, ce qui n'a pas permis d'ajouter de nouvelles sélections à son total de 47.