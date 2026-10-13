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Torino FC U19 v ACF Fiorentina U19 - Coppa Italia Primavera FinalGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
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Youth League : match nul de l’Inter face à Bruges, désastre pour le Napoli à Villarreal

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Nouveau faux pas pour les deux équipes italiennes engagées en Ligue des champions des jeunes

En parallèle de la Ligue des champions, la phase de ligue de l’UEFA Youth League 2026/2027 se poursuit. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes pour les deux équipes italiennes engagées aujourd’hui dans la plus importante compétition européenne de clubs chez les jeunes. L’Inter et le Napoli n’ont pas réussi à rebondir après leurs défaites respectives lors de leur premier match.

L’Inter de Bigica a été tenue en échec à domicile par Bruges (1-1), tandis que le Napoli de Nocerino a subi une lourde défaite sur le terrain de Villarreal (5-0).


  • L’Inter fait match nul contre Bruges

    L’Inter de Bigica avait bien débuté, prenant l’avantage dès la première minute, en réalité après seulement 40 secondes. Sur un centre d’El Mahboubi venu de la droite, Carrara contrôle le ballon et le protège dans la surface avant de battre Kestemont d’une belle frappe croisée. L’Inter se crée de nombreuses occasions, passe plusieurs fois près de doubler la mise et trouve la barre transversale par Breda. Mais elle baisse de rythme en fin de match et se fait surprendre à la 87e minute : d’une frappe de l’extérieur de la surface, Da Silva bat Farronato et arrache le 1-1.


    Après sa défaite 3-0 à Madrid contre le Real, l’Inter prend certes un point, mais reste pour l’heure hors des places qualificatives pour les seizièmes de finale.

  • Désastre pour le Napoli à Villarreal

    Le Napoli avait pourtant bien commencé, malgré sa défaite 2-1 face à Arsenal lors de son entrée en lice, mais s'est littéralement effondré en Espagne contre le Villarreal de Pepe Reina, illustre ancien du club.

    En Espagne, le match est plié en moins de 5 minutes : Roca et Raul Garcia donnent immédiatement le ton. Le seul sursaut du Napoli intervient à la 31e minute, lorsque Barido trouve le poteau et laisse espérer une réaction. Mais l'expulsion de Zappalà en fin de première période, pour un coup de coude au visage d'un adversaire, scelle définitivement le sort de la rencontre. Villarreal déroule jusqu'au score final de 5-0, fixé par Raul Garcia. Ce dernier termine le match avec quatre buts à son actif, tous inscrits aux dépens de Pugliese.


    Le bilan du Napoli reste préoccupant : deux défaites en deux matches, 0 point et seul le Sabah Bakou a fait pire, avec 0 but marqué et 8 encaissés, contre 1 inscrit et 7 concédés par le Napoli.

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