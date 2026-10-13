En parallèle de la Ligue des champions, la phase de ligue de l’UEFA Youth League 2026/2027 se poursuit. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes pour les deux équipes italiennes engagées aujourd’hui dans la plus importante compétition européenne de clubs chez les jeunes. L’Inter et le Napoli n’ont pas réussi à rebondir après leurs défaites respectives lors de leur premier match.

L’Inter de Bigica a été tenue en échec à domicile par Bruges (1-1), tandis que le Napoli de Nocerino a subi une lourde défaite sur le terrain de Villarreal (5-0).



