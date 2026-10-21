Au stade communal Angelo Volonté de Rovello Porro, la Primavera de Côme signe un résultat historique : elle décroche sa première victoire en Europe en s’imposant 2-1 face à Manchester United.

Pour les joueurs de Gianluca Falsini, les deux buts inscrits d’entrée par Matteo Papaccioli à la 4e minute et Matteo Albini à la 19e ont été décisifs. Jack Fletcher a relancé les Red Devils U19 à la 50e, mais Côme, grâce notamment aux arrêts de Sgarbi, a conservé son avantage jusqu’au coup de sifflet final.





LA FEUILLE DE MATCH

Côme-Manchester United 2-1





Buteurs : 4e Papaccioli (C), 19e Albini (C), 50e Fletcher (M)





Côme (3-4-1-2) : Sgarbi ; João Gabriel, De Paoli, Grilli, Albini ; Cassano (Arui 58e), Andrealli, Broggian ; Fustini (Cauli 77e), Papaccioli (Bosze 58e), Candido De Paula (Tigano 58e).

Remplaçants : Visentin, Ronchetti, Epifani, Ortelli, Arioli.

Entraîneur : Falsini





Manchester United (4-3-3) : Byrne-Hughes ; Helafu, McCormack, Mills, Watson ; McEvoy (Camacho 61e), J. Fletcher (Ajayi 71e), Thwaites ; Mantato (Brown 83e), Ibragimov (cap.), Thompson.

Remplaçants : Hardy, Ngwashi, O’Brien, Orozco, Eze, Rooney.

Entraîneur : Lawrence