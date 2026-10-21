Après une victoire et un match nul lors des deux premières journées, l’Inter et Côme se rachètent et se relancent lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Youth League 2026/2027. L’Inter s’est imposé 2-0 avec la manière face au Shakhtar Donetsk, tandis que Côme a battu Manchester United 2-1 à domicile. Les deux équipes ont ainsi réintégré la partie du classement qui leur ouvrirait les portes des barrages.
Youth League : Como et l’Inter se rachètent, deux victoires qui portent à quatre le total des succès italiens
Quel Como !
Au stade communal Angelo Volonté de Rovello Porro, la Primavera de Côme signe un résultat historique : elle décroche sa première victoire en Europe en s’imposant 2-1 face à Manchester United.
Pour les joueurs de Gianluca Falsini, les deux buts inscrits d’entrée par Matteo Papaccioli à la 4e minute et Matteo Albini à la 19e ont été décisifs. Jack Fletcher a relancé les Red Devils U19 à la 50e, mais Côme, grâce notamment aux arrêts de Sgarbi, a conservé son avantage jusqu’au coup de sifflet final.
LA FEUILLE DE MATCH
Côme-Manchester United 2-1
Buteurs : 4e Papaccioli (C), 19e Albini (C), 50e Fletcher (M)
Côme (3-4-1-2) : Sgarbi ; João Gabriel, De Paoli, Grilli, Albini ; Cassano (Arui 58e), Andrealli, Broggian ; Fustini (Cauli 77e), Papaccioli (Bosze 58e), Candido De Paula (Tigano 58e).
Remplaçants : Visentin, Ronchetti, Epifani, Ortelli, Arioli.
Entraîneur : Falsini
Manchester United (4-3-3) : Byrne-Hughes ; Helafu, McCormack, Mills, Watson ; McEvoy (Camacho 61e), J. Fletcher (Ajayi 71e), Thwaites ; Mantato (Brown 83e), Ibragimov (cap.), Thompson.
Remplaçants : Hardy, Ngwashi, O’Brien, Orozco, Eze, Rooney.
Entraîneur : Lawrence
L’Inter convaincante
Première victoire de la saison pour les jeunes de l’Inter d’Emiliano Bigica. Après un début de première période crispé, ils ouvrent le score dans le temps additionnel grâce à un lob de Vukaj qui trompe Chympoiesh, sorti dans le vide. En seconde période, Carrara, l’attaquant le plus prometteur de ce début de saison, double la mise.
LA FEUILLE DE MATCH
Inter-Shakhtar 2-0
Buteurs : 46' Vukaj (I), 75' Carrara (I)
Inter (4-3-3) : Galliera ; Lissi (72' Evangelista), Donato, Peletti, Sorino (80' Rocca) ; D'Agostino, Cerpelletti, Grisoni Fasana (54' Putsen) ; El Mahboubi (72' Moressa), Carrara, Vukaj (80' Franchi)
Remplaçants : Farronato, Breda, La Torre, Matarrese
Entraîneur : Bigica
Shakhtar Donetsk (4-3-3) : Chympoiesh ; Shukalovych (62' Pylypiuk), Mylokost, Kostiuk, Kaliuzhnyi ; Derykon (77' Voloshko), Chornenkyi, Tiutiunov ; Petruk (62' Kuriachyi), Harmash (77' Tverdokhlib), Zubriy (83' Safonov)
Remplaçants : Torkhov, Kicha, Sereda, Verhun
Entraîneur : Byelik
LE CLASSEMENT
Les victoires de l’Inter et de Côme s’ajoutent à celles remportées hier par la Roma face au Slovan Bratislava et par Naples face à Bodo/Glimt. Au classement provisoire, la Roma reste solidement à la 10e place avec 6 points (aucune équipe ne se qualifie directement pour les huitièmes de finale en Youth League). L’Inter et Côme occupent les deux dernières places donnant accès aux barrages, les 21e et 22e, avec 4 points chacun. Naples suit à la 27e place, avec les 3 points obtenus hier.
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