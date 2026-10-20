Son transfert à Séville en provenance de l’AC Milan, pratiquement à la fin du dernier mercato estival, l’a d’abord laissé sans voix. Mais aujourd’hui, après s’être imposé comme le patron du milieu de terrain sévillan et avoir convaincu tout le monde du bien-fondé de cette opération qui avait fait parler, Youssouf Fofana peut dire ce qu’il a sur le cœur.

Interrogé par El País, le milieu de terrain français a révélé ne pas garder de rancune à propos de ce choix estival, même s’il a souligné que tout aurait pu être géré différemment.