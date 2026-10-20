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Emanuele Tramacere
Traduit par

Youssouf Fofana : « Départ de l’AC Milan ? Il y avait d’autres façons de gérer ça, ils ont fait leur choix et je ne leur en veux pas »

Milan AC
Y. Fofana
FC Séville
R. Amorim

Le Français ne pense qu’à Séville et ne garde aucune rancune après son départ de l’AC Milan cet été.

Son transfert à Séville en provenance de l’AC Milan, pratiquement à la fin du dernier mercato estival, l’a d’abord laissé sans voix. Mais aujourd’hui, après s’être imposé comme le patron du milieu de terrain sévillan et avoir convaincu tout le monde du bien-fondé de cette opération qui avait fait parler, Youssouf Fofana peut dire ce qu’il a sur le cœur.

Interrogé par El País, le milieu de terrain français a révélé ne pas garder de rancune à propos de ce choix estival, même s’il a souligné que tout aurait pu être géré différemment.

  • IL ÉTAIT ÉCARTÉ DE L’EFFECTIF

    Fofana avait en effet été inscrit sur la liste des joueurs écartés par Ruben Amorim au retour de la tournée estivale. Le Français n'était plus jugé utile au projet de l'AC Milan. Il avait été placé sur le marché des transferts et écarté de l'effectif, comme David Odogu, Christopher Nkunku et Fikayo Tomori ; ce dernier, qui n'était pas parti avant la fin de l'été, a été réintégré à l'effectif.

  • SÉVILLE ME VOULAIT VRAIMENT

    « Tout s’est passé très vite. Je n’ai pas eu le temps de réfléchir, mais une chose était importante : Séville me voulait vraiment. Je ne voulais pas continuer à attendre à l’AC Milan parce que je savais que je ne jouerais pas. Je vais là où l’on veut de moi et où l’on me fait confiance. »

  • ON AURAIT PU GÉRER ÇA AUTREMENT…

    « Mon départ de l'AC Milan ? Il y avait d'autres façons de gérer la situation, mais ils ont choisi la leur et je ne leur en veux pas. Aujourd'hui, tout le monde est content : je suis à Séville et ils ont l'équipe qu'ils voulaient. »

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