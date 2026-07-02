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Youri Tielemans revient sur l’incident qui l’a opposé à Leandro Trossard sur la pelouse : leurs coéquipiers ont dû les séparer lors de la victoire de la Belgique en 16es de finale de la Coupe du monde contre le Sénégal
Les tensions montent d’un cran pendant la pause de hydratation
L'incident a éclaté en seconde période, alors que la Belgique, menée 2-0, risquait une élimination prématurée. Alors que les joueurs profitaient d'une pause hydratation, Tielemans et Trossard ont échangé des propos acérés, la tension montant d'un cran jusqu'à ce que Romelu Lukaku et Nicolas Raskin interviennent pour les séparer. Trossard a même bousculé Tielemans, la frustration atteignant son paroxysme.
Ces tensions internes ont toutefois semblé fournir l’étincelle dont la Belgique avait désespérément besoin. Lukaku a réduit l’écart à la 86e minute, ouvrant la voie à un dénouement spectaculaire, avant que Tielemans ne reprenne de la tête un centre de Trossard trois minutes plus tard pour marquer un but égalisateur dramatique. Tout signe de discorde s’est alors évanoui dans les célébrations, Tielemans allant même jusqu’à soulever l’ailier pour sceller la réconciliation au nom de l’intérêt collectif.
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Tielemans prend avec humour les « émotions » du match
Tielemans a finalement scellé le renversement de situation en transformant un penalty à la 125e minute – le but le plus tardif de l’histoire de la Coupe du monde – pour assurer la qualification de la Belgique pour les huitièmes de finale. S’exprimant après le coup de sifflet final, le milieu de terrain a rapidement balayé toute suggestion de désaccord durable avec Trossard, insistant sur le fait que cet accrochage n’était que le reflet de leur volonté collective de s’imposer sur la scène mondiale.
Dans des propos recueillis par ESPN, le milieu de terrain a minimisé l’incident devant les journalistes : « Non, écoutez, ce sont les émotions du moment. Nous sommes tous des gagnants. Nous voulons tous gagner. Bien faire les choses. Bien représenter notre pays, tout cela fait partie du jeu. Ça fait partie du football. Après coup, il n’y a pas eu de problème. Donc oui, ce n’était qu’un match. »
Rudi Garcia défend « l'esprit combatif »
Le sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, n’a pas été perturbé par cet incident et a préféré saluer la fougue des joueurs expérimentés. À la veille du huitième de finale crucial contre les États-Unis, coorganisateurs de la compétition, il estime que cette tension prouve la soif de victoire nécessaire pour rivaliser au plus haut niveau.
« Cela prouve que nous avons un groupe animé par un vrai esprit d’équipe », a-t-il expliqué. « Les joueurs ont le droit d’être en désaccord ; ils ont le droit de s’échanger des mots vifs. Leandro et Youri sont deux éléments clés de la sélection belge. Ils voulaient tellement gagner. Je ne sais même pas sur quoi portait la dispute, mais j’apprécie cela. Je veux des joueurs prêts à renverser la situation quand les choses ne se passent pas bien. Parce que sur le terrain, nous en avons besoin. Nous avons besoin de cet esprit combatif. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers la rencontre aux États-Unis.
Cette victoire a redonné un nouveau souffle à la campagne de la Belgique, transformant ce qui semblait être une élimination catastrophique en un retour spectaculaire et inoubliable. Après que le noyau de vétérans de l'équipe s'est mobilisé pour venir à bout du Sénégal, toute l'attention se porte désormais sur le prochain match contre l'équipe nationale américaine. Le staff technique espère que la passion dont ont fait preuve Tielemans et Trossard pourra à nouveau être canalisée de manière constructive.