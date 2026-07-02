Youri Tielemans revient sur l’incident qui l’a opposé à Leandro Trossard sur la pelouse : leurs coéquipiers ont dû les séparer lors de la victoire de la Belgique en 16es de finale de la Coupe du monde contre le Sénégal

L'incident a éclaté en seconde période, alors que la Belgique, menée 2-0, risquait une élimination prématurée. Alors que les joueurs profitaient d'une pause hydratation, Tielemans et Trossard ont échangé des propos acérés, la tension montant d'un cran jusqu'à ce que Romelu Lukaku et Nicolas Raskin interviennent pour les séparer. Trossard a même bousculé Tielemans, la frustration atteignant son paroxysme.

Ces tensions internes ont toutefois semblé fournir l’étincelle dont la Belgique avait désespérément besoin. Lukaku a réduit l’écart à la 86e minute, ouvrant la voie à un dénouement spectaculaire, avant que Tielemans ne reprenne de la tête un centre de Trossard trois minutes plus tard pour marquer un but égalisateur dramatique. Tout signe de discorde s’est alors évanoui dans les célébrations, Tielemans allant même jusqu’à soulever l’ailier pour sceller la réconciliation au nom de l’intérêt collectif.