Manchester United a renforcé son milieu de terrain avec l’arrivée de Youri Tielemans, qui s’est engagé jusqu’en juin 2031. Âgé de 29 ans, le Belge arrive à Old Trafford après un passage remarqué à Aston Villa, où il a récemment mené les Diables Rouges jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Ce recrutement s’inscrit dans un mercato estival intense au cœur du milieu de terrain mancunien, alors que le club se reconstruit sous une nouvelle direction.

Selon des informations récentes, les Red Devils auraient étudié plusieurs pistes cet été, allant jusqu’à renoncer au transfert d’Ederson pour se concentrer sur d’autres cibles de premier plan et soutenir leur refonte tactique.



