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Youri Tielemans finalise son transfert à Manchester United pour 35 millions de livres sterling ; le milieu de terrain belge exprime sa fierté d'avoir réalisé son rêve d'enfant
Les Red Devils recrutent une star de Villa avec un contrat à long terme
Manchester United a renforcé son milieu de terrain avec l’arrivée de Youri Tielemans, qui s’est engagé jusqu’en juin 2031. Âgé de 29 ans, le Belge arrive à Old Trafford après un passage remarqué à Aston Villa, où il a récemment mené les Diables Rouges jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du monde 2026.
Ce recrutement s’inscrit dans un mercato estival intense au cœur du milieu de terrain mancunien, alors que le club se reconstruit sous une nouvelle direction.
Selon des informations récentes, les Red Devils auraient étudié plusieurs pistes cet été, allant jusqu’à renoncer au transfert d’Ederson pour se concentrer sur d’autres cibles de premier plan et soutenir leur refonte tactique.
Rêves d'enfance et quête de trophées
Tielemans, auteur du premier but lors de la victoire d’Aston Villa face à Fribourg en finale de la Ligue Europa la saison passée, a exprimé sa fierté de rejoindre le club aux vingt titres de champion d’Angleterre.
Le milieu de terrain, reconnu depuis longtemps comme l’un des joueurs les plus doués pour faire progresser le ballon en Premier League, a notamment franchi le plus grand nombre de lignes défensives pour 100 passes dans le championnat la saison dernière.
« C’est difficile de décrire à quel point je suis fier de rejoindre Manchester United. Signer pour un club aussi exceptionnel est une sensation incroyable, c’est l’aboutissement d’années de dévouement depuis que je suis tombé amoureux du football », a déclaré Tielemans.
« J’ai déjà connu le succès sur le terrain, ce qui n’a fait que renforcer ma détermination à aller encore plus loin. L’ambition de tout le club est claire : nous visons les plus grands trophées au cours des prochaines années. »
Wilcox salue le moteur belge, qu’il qualifie d’« exceptionnel ».
Le département recrutement de Manchester United a multiplié les efforts pour attirer des joueurs confirmés, et le directeur sportif Jason Wilcox est convaincu que Tielemans correspond parfaitement au profil recherché au regard de la dynamique actuelle du club. La capacité du Belge à garder son sang-froid sous pression – il pointe d’ailleurs à la deuxième place du championnat pour le nombre de passes décisives réalisées dans les moments chauds – a été un facteur déterminant dans cette signature.
« Youri a toujours été l’un des milieux de terrain les plus remarquables de la Premier League au cours des sept dernières années. Il possède toutes les qualités techniques, ainsi que l’ambition et la mentalité nécessaires pour s’épanouir à Manchester United », a expliqué Wilcox.
« La régularité de Youri est exceptionnelle, et il apportera encore plus de sang-froid, de créativité et de leadership à notre effectif. Nous sommes ravis d’accueillir un joueur de son envergure et de son expérience, tant sur le terrain qu’au sein du vestiaire, alors que nous continuons à construire une équipe prête à se battre pour les plus grands titres. »
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Dans le cadre d'une refonte plus large du milieu de terrain
L’arrivée de Tielemans est perçue comme une étape décisive pour pallier les départs. L’effectif a subi des changements majeurs ces dernières semaines, notamment le départ du vétéran Casemiro et la longue blessure de Manuel Ugarte. Une action rapide sur le marché des transferts s’imposait donc pour préserver la compétitivité de l’équipe avant le coup d’envoi de la nouvelle saison.
Le Belge rejoint ainsi d’autres nouvelles recrues à Manchester, où les Red Devils continuent d’investir massivement pour réduire l’écart avec le haut du classement. Les opérations du club demeurent au cœur des discussions pendant ce mercato, notamment après la confirmation récente d’un transfert de 50 millions de livres sterling (67 millions de dollars) pour Andrey Santos, en provenance de Chelsea, témoignant d’un investissement majeur dans l’avenir du milieu de terrain mancunien.
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