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USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduit par

Youri Tielemans explique comment le revirement de la FIFA sur le carton rouge de Folarin Balogun a inspiré la victoire de la Belgique sur l’USMNT en Coupe du monde, alors que l’intervention de Donald Trump s’est retournée contre lui

Y. Tielemans
F. Balogun
États-Unis
Belgique
Coupe du monde
États-Unis vs Belgique
Manchester United

La nouvelle recrue de Manchester United, Youri Tielemans, a révélé que la décision controversée de la FIFA d’annuler le carton rouge de Folarin Balogun a constitué la motivation ultime pour la Belgique. Le milieu de terrain a laissé entendre que le cirque politique entourant la disponibilité de l’attaquant de l’USMNT a créé un sentiment d’injustice qui a nourri leur large victoire en phase à élimination directe.

  • L’ingérence de Trump attise la colère belge

    Les heures précédant le huitième de finale ont été dominées par l’annonce selon laquelle le président américain Donald Trump était personnellement intervenu pour s’assurer que Balogun puisse affronter Manchester United. L’attaquant de l’USMNT avait été expulsé au tour précédent contre la Bosnie-Herzégovine, mais sa suspension d’un match a, de façon remarquable, été suspendue pendant un an à la suite d’une conversation entre la Maison-Blanche et le président de la FIFA, Gianni Infantino.


    • Publicité
  • imago-sport-1079256460.jpgPhoto News

    Tielemans révèle la réaction du vestiaire belge

    Depuis le camp de pré-saison de Manchester United en Irlande, Tielemans a admis que la décision d’autoriser Balogun à jouer avait fourni la motivation ultime. « Oui, je pense que cela fait partie du jeu, vous savez », a déclaré le milieu de terrain. « Nous avons été surpris par la décision d’annuler le carton rouge et sa suspension.

    « Pour nous, cela n’a pas vraiment changé grand-chose, si ce n’est la préparation avant le match, parce que c’est un type de joueur différent de l’autre joueur qui était censé jouer. Mais à part ça, nous sommes restés très calmes, nous avons simplement accepté notre sort et essayé de faire un bon match. »

    Les joueurs belges se sont moqués de la situation de manière célèbre sur le terrain, plusieurs stars exécutant la danse de Trump après avoir marqué lors de la victoire 4-1. Malgré la tentative de l’USMNT d’obtenir un avantage par le biais de l’appel, la Belgique a dominé les débats à Seattle. Tielemans a ajouté : « Les célébrations ensuite étaient belles et drôles, et tout allait bien. »


  • Le nouveau moteur du milieu de terrain de Manchester United

    Tielemans se concentre désormais sur son avenir en club après avoir bouclé un transfert de 35 millions de livres sterling en provenance d’Aston Villa pour rejoindre la révolution de Michael Carrick à Old Trafford. Le joueur de 29 ans, qui a remporté plus de duels que n’importe lequel de ses coéquipiers de Villa la saison dernière, estime avoir rejoint Manchester United au sommet de son art.

    « Je pense que c’est une très belle progression pour moi. Le club est dans une excellente dynamique, et j’ai le sentiment qu’il y a beaucoup d’ambition au sein du club, a déclaré Tielemans lors de sa présentation. J’ai beaucoup d’expérience. J’ai 29 ans et je suis prêt à continuer sur ma lancée et à franchir la prochaine étape de ma carrière. C’est pour cela que c’est le club parfait pour moi. Ils veulent gagner et, espérons-le, être vraiment performants sur le terrain, donc c’est pour cela que j’ai choisi de venir ici. »


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  • SOCCER WC26 1/4 SPAIN VS BELGIUMAFP

    Inquiétudes liées aux blessures et progrès de la pré-saison

    Malgré son enthousiasme, Tielemans poursuit son retour à une pleine forme physique après avoir subi une blessure pendant le calendrier intense de la Coupe du monde. Revenant sur l’impact physique du tournoi, il a déclaré : « Le truc, c’est qu’à la Coupe du monde, je crois qu’on a joué 120 minutes contre le Sénégal, et à partir de là, on a eu moins de temps entre les matches. Donc on a joué contre les États-Unis, je crois, trois ou quatre jours plus tard, puis trois jours après, on a joué contre l’Espagne. À l’échauffement, mon corps a tout simplement lâché pour une raison quelconque.

    « Je ne pense pas être un joueur qui a absolument besoin de repos. Évidemment, il y a beaucoup de matches et l’entraîneur doit gérer l’équipe, mais quand je suis bien, je suis bien, vous voyez.

    « Malheureusement, mon corps, quand ça ne va pas, je le sais tout de suite et j’alerte l’entraîneur, mais cela n’arrive pas souvent. »

    Le milieu de terrain pourrait désormais participer au match amical de United contre Leeds United à Dublin, alors qu’il prépare le match d’ouverture de Premier League contre Hull City.