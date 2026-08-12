Depuis le camp de pré-saison de Manchester United en Irlande, Tielemans a admis que la décision d’autoriser Balogun à jouer avait fourni la motivation ultime. « Oui, je pense que cela fait partie du jeu, vous savez », a déclaré le milieu de terrain. « Nous avons été surpris par la décision d’annuler le carton rouge et sa suspension.

« Pour nous, cela n’a pas vraiment changé grand-chose, si ce n’est la préparation avant le match, parce que c’est un type de joueur différent de l’autre joueur qui était censé jouer. Mais à part ça, nous sommes restés très calmes, nous avons simplement accepté notre sort et essayé de faire un bon match. »

Les joueurs belges se sont moqués de la situation de manière célèbre sur le terrain, plusieurs stars exécutant la danse de Trump après avoir marqué lors de la victoire 4-1. Malgré la tentative de l’USMNT d’obtenir un avantage par le biais de l’appel, la Belgique a dominé les débats à Seattle. Tielemans a ajouté : « Les célébrations ensuite étaient belles et drôles, et tout allait bien. »



