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Youri Tielemans admet que « tout le monde est déçu » alors que le but controversé d’Erling Haaland fait sombrer Manchester United dans le derby
Un but de Haaland décide du derby
Les hôtes n’ont pas su capitaliser sur leur supériorité numérique après que Phil Foden a reçu un carton rouge direct à la 23e minute pour une faute sur Bruno Fernandes. Malgré des situations dangereuses créées par Marcus Rashford et Kobbie Mainoo, qui ont tous deux touché les montants, United a été mené à l’heure de jeu sur un but litigieux de Haaland, à bout portant, au second poteau. Ce but décisif a été validé après une longue vérification de la VAR, Enzo Fernandez ayant été jugé comme n’ayant pas interféré avec le jeu depuis une position de hors-jeu.
- Pro Sports Images
Le milieu de terrain déplore le manque d’efficacité offensive
S'exprimant au micro de MUTVaprès le coup de sifflet final, le meneur de jeu belge n'a pas pu cacher sa profonde déception face à l'incapacité de son équipe à prendre l'initiative devant son public.
Évaluant la prestation sans mordant de l'équipe dans le dernier tiers, le milieu de terrain a reconnu : « C'est décevant, tout le monde est déçu et frustré parce que nous savons que nous pouvons faire tellement mieux. Nous voulons bien faire les choses, mais aujourd'hui cela ne s'est pas passé comme nous le voulions. »
Il a ajouté : « Nous n'avons pas exploité les bons espaces, nous avons commis des erreurs dans nos passes et nous avons peut-être un peu trop précipité les choses. Nous n'avons pas fait la bonne dernière passe dans le dernier tiers pour créer suffisamment d'occasions de marquer. »
Tielemans exige une réaction immédiate
La douloureuse défaite dans le derby laisse l'équipe de Michael Carrick en 13e place du classement de Premier League, avec une seule victoire au compteur et des points perdus lors de trois de ses quatre premières sorties en championnat.
En se projetant sur la manière de corriger les lacunes de l'effectif, le milieu de terrain de 29 ans a insisté : « Le processus, c'est d'essayer de nous remobiliser et de réagir lors des prochains matches, c'est la seule chose que nous puissions faire. Nous pouvons analyser ce match et voir ce qui n'a pas fonctionné, puis faire mieux au suivant. »
- Every Second Media
Le test de Coupe précède le déplacement
Manchester United doit vite se remobiliser avant de recevoir Brighton & Hove Albion à Old Trafford, mercredi soir, pour un match du troisième tour de la Carabao Cup. L’équipe de Carrick se déplacera ensuite pour affronter Fulham à Craven Cottage en championnat, avant que la trêve internationale ne mette temporairement le football domestique à l’arrêt. Cette série de matches exigeante offre à l’effectif une occasion cruciale de retrouver son tranchant et de remonter au classement.
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