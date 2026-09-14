S'exprimant au micro de MUTVaprès le coup de sifflet final, le meneur de jeu belge n'a pas pu cacher sa profonde déception face à l'incapacité de son équipe à prendre l'initiative devant son public.

Évaluant la prestation sans mordant de l'équipe dans le dernier tiers, le milieu de terrain a reconnu : « C'est décevant, tout le monde est déçu et frustré parce que nous savons que nous pouvons faire tellement mieux. Nous voulons bien faire les choses, mais aujourd'hui cela ne s'est pas passé comme nous le voulions. »

Il a ajouté : « Nous n'avons pas exploité les bons espaces, nous avons commis des erreurs dans nos passes et nous avons peut-être un peu trop précipité les choses. Nous n'avons pas fait la bonne dernière passe dans le dernier tiers pour créer suffisamment d'occasions de marquer. »