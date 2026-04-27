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Yoane Wissa aurait-il dû éviter d'endosser le mythique maillot n°9 d'Alan Shearer ? L'attaquant de Newcastle, recruté pour 55 millions de livres sterling, est attendu au tournant : après une saison perturbée par les blessures et seulement trois buts marqués, il doit encore prouver sa valeur
Blessé, Wissa a tout de même inscrit trois buts lors de sa première saison avec Newcastle.
Victime d’une blessure au genou lors d’un match international avec la RD Congo en septembre 2025, Wissa a immédiatement entrevu l’ampleur de son défi à Newcastle. Quelques jours après un transfert très onéreux, l’attaquant de 29 ans a été écarté des terrains pendant trois mois.
Il n’a fait ses débuts avec les Magpies que le 6 décembre, et n’a marqué que trois buts en 24 apparitions depuis. Un seul de ces buts a été inscrit en Premier League, alors qu’il en avait marqué 19 dans l’élite anglaise lors de sa dernière saison à l’ouest de Londres.
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Wissa parviendra-t-il à justifier les 55 millions de livres sterling de son transfert ?
Newcastle n’a pas encore vu le meilleur de Wissa : son face-à-face manqué en fin de match contre Arsenal a coûté cher aux Magpies, battus une nouvelle fois sous les yeux d’Eddie Howe. Reste à savoir si l’attaquant retrouvera son efficacité une fois sa pleine forme revenue.
Interrogé sur le sujet, M’Poku, ancien international congolais et aujourd’hui star de la Baller League UK, a confié à GOAL : « Je pense que si Newcastle l’a recruté, c’est qu’ils savent pourquoi ils l’ont fait. Et je pense qu’il a des qualités.
Je ne sais pas s’ils l’utilisent comme Brentford l’utilisait. Je me souviens que Brentford alignait deux attaquants. Ici, ils ne jouent pas vraiment avec deux attaquants. Je ne sais donc pas comment ils voudront jouer et s’adapter.
« Il a déjà démontré en Premier League qu’il pouvait jouer et marquer. Il a en plus subi de graves blessures qui n’ont pas facilité son adaptation. Tout transfert nécessite un temps d’adaptation, même quand on connaît déjà le championnat. Je suis convaincu qu’il va rebondir et confirmer son potentiel. »
Wissa aurait-il dû éviter le mythique maillot floqué du numéro 9 de Newcastle ?
Wissa portait le maillot n° 11 à Brentford, mais a choisi d’endosser un maillot emblématique à son arrivée dans le Nord-Est. Loin de reculer devant la pression liée au fait de marcher dans les traces de Shearer, Malcolm Macdonald et Jackie Milburn, il a pleinement relevé ce défi.
Interrogé sur la possibilité pour Wissa d’avoir choisi une approche plus discrète afin d’éviter les feux des projecteurs du Tyneside, M’Poku a tranché : « Je ne pense pas. Je ne crois pas qu’en arrivant là-bas il se soit dit : “Oh, j’ai la pression de faire aussi bien qu’Alan Shearer”. Non, Shearer est une légende et il restera une légende. Quel que soit le numéro 9 qui arrive, personne ne peut effacer ce qu’Alan a accompli. »
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Une fin en beauté : les dernières étapes de la saison 2025-2026
Wissa, qui a signé un contrat de quatre ans à son arrivée à Newcastle, a encore beaucoup à prouver pour répondre aux attentes. Il reste quatre matchs à disputer dans la saison 2025-2026 de Premier League, et les Magpies préparent déjà la réception de Brighton samedi.
M’Poku figurera parmi les observateurs attentifs des performances de Wissa, à court comme à long terme, même s’il est lui-même pleinement occupé depuis son arrivée dans l’équipe Yanited d’Angry Ginge, engagée dans une compétition de six contre six à la Copper Box Arena.
La Baller League est diffusée en direct chaque lundi à partir de 17 h sur www.youtube.com/@BallerLeagueUK.