Newcastle n’a pas encore vu le meilleur de Wissa : son face-à-face manqué en fin de match contre Arsenal a coûté cher aux Magpies, battus une nouvelle fois sous les yeux d’Eddie Howe. Reste à savoir si l’attaquant retrouvera son efficacité une fois sa pleine forme revenue.

Interrogé sur le sujet, M’Poku, ancien international congolais et aujourd’hui star de la Baller League UK, a confié à GOAL : « Je pense que si Newcastle l’a recruté, c’est qu’ils savent pourquoi ils l’ont fait. Et je pense qu’il a des qualités.

Je ne sais pas s’ils l’utilisent comme Brentford l’utilisait. Je me souviens que Brentford alignait deux attaquants. Ici, ils ne jouent pas vraiment avec deux attaquants. Je ne sais donc pas comment ils voudront jouer et s’adapter.

« Il a déjà démontré en Premier League qu’il pouvait jouer et marquer. Il a en plus subi de graves blessures qui n’ont pas facilité son adaptation. Tout transfert nécessite un temps d’adaptation, même quand on connaît déjà le championnat. Je suis convaincu qu’il va rebondir et confirmer son potentiel. »