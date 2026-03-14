Yildiz, une série de matches sans défaite : la Juventus tire parti de son calendrier et respire l'air de la Ligue des champions. Di Gregorio sur le banc ? Perin, une certitude dans les cages

La Juve s'impose et passe une nuit, au moins une nuit, dans la zone de la Ligue des champions.

En attendant le match Côme-Rome plus que celui de la Lazio contre Milan, les Bianconeri savourent, dans l’ordre : 1) le super Yildiz ; 2) la continuité du jeu ; 3) les cages inviolées. Telles des médailles d’or, d’argent et de bronze, ce sont trois qualités complémentaires qui donnent confiance en l’avenir des Bianconeri.

Une fois passée la tempête des mauvais résultats, la Juve profite du calendrier pour reprendre le pouls de la quatrième place, fondamentale pour l'année prochaine.