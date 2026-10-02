Interrogé directement sur le fait de savoir si le prodige adolescent pouvait vraiment suivre les traces du vainqueur italien de la Coupe du monde, Carnevali a salué son engagement tout en exigeant davantage de détermination dans les trente derniers mètres : « Yildiz est un champion. Il doit encore mûrir pour atteindre le niveau de Del Piero, et il a toutes les chances d’y parvenir.

« C’est un joueur généreux ; il a compris que les attaquants doivent aujourd’hui se sacrifier pour l’équipe. Mais, bien sûr, il faut aussi de gros chiffres en termes de buts et de passes décisives, et il a le potentiel pour faire la différence. »