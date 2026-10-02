Getty Images Sport
Traduit par
« Yildiz est un champion » : le PDG de la Juventus, Giovanni Carnevali, soutient le numéro 10 blessé pour qu’il atteigne le niveau d’Alessandro Del Piero
L’ancien dirigeant voit un adolescent promis à un grand avenir
Intervenant sur scène au Festival des sports de Trente, le dirigeant des Bianconeri a placé le talentueux numéro 10 du club dans la même catégorie que son prédécesseur emblématique Del Piero. L’attaquant turc pourrait être absent jusqu’à trois mois après s’être fracturé le cinquième métatarsien du pied gauche contre Frosinone lors du week-end d’ouverture de la campagne de Serie A. L’absence de leur principal créateur complique immédiatement la tâche du club turinois, qui tente de se lancer dans la course au titre en ce début de saison.
- AFP
« Il a toutes ses chances »
Interrogé directement sur le fait de savoir si le prodige adolescent pouvait vraiment suivre les traces du vainqueur italien de la Coupe du monde, Carnevali a salué son engagement tout en exigeant davantage de détermination dans les trente derniers mètres : « Yildiz est un champion. Il doit encore mûrir pour atteindre le niveau de Del Piero, et il a toutes les chances d’y parvenir.
« C’est un joueur généreux ; il a compris que les attaquants doivent aujourd’hui se sacrifier pour l’équipe. Mais, bien sûr, il faut aussi de gros chiffres en termes de buts et de passes décisives, et il a le potentiel pour faire la différence. »
Le club turinois anticipe un retour en décembre
Alors que l’équipe manque visiblement d’inspiration en l’absence du jeune joueur, Carnevali n’a pas caché à quel point il manque : « Il nous manque beaucoup et nous espérons qu’il reviendra le plus vite possible, car nous sommes certains qu’il peut apporter une contribution importante à la progression de l’équipe. »
Les parallèles entre les deux ont commencé à émerger en septembre 2024, lorsque Yildiz a inscrit un superbe but d’ouverture contre le PSV Eindhoven pour dépasser Del Piero et devenir le plus jeune buteur de l’histoire du club en Ligue des champions de l’UEFA, avant d’imiter la célébration emblématique de son idole, langue tirée.
Le staff médical vise un retour en décembre afin de rendre à Luciano Spalletti son point d’ancrage offensif avant le programme hivernal exigeant.
- Italy Photo Press
Des géants diminués font face à une série exigeante
Le poids lourd italien doit trouver des solutions offensives alternatives alors qu’il tente de sortir de la septième place de Serie A sans son créateur talismanique. Son hésitation sur la scène nationale contraste fortement avec sa forme européenne, où l’équipe de Spalletti occupe la tête de la phase d’Europa League après avoir écrasé NEC Nijmegen 5-0 lors de la première journée. Préserver cette efficacité redoutable sans son numéro 10 définira sa campagne avant l’arrivée de la période des fêtes.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles