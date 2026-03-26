Yes Cup 2026 : le plus grand tournoi international de football junior de Pâques en Italie revient à Milan

Milan s'apprête à accueillir une nouvelle fois la Yes Cup, le plus grand tournoi international de football junior de Pâques en Italie, qui fêtera sa cinquième édition en 2026.

De plus en plus international, de plus en plus fréquenté et de plus en plus capable d’impliquer la ville : la Yes Cup sera de retour sur les terrains du 2 au 5 avril 2026, pendant la période traditionnelle des vacances de Pâques.

Ce sont 16 centres sportifs de Milan et de sa région métropolitaine qui seront prêts à accueillir les matchs d'un événement qui ne cesse de prendre de l'ampleur d'année en année.







