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Yes Cup 2026 : le plus grand tournoi international de football junior de Pâques en Italie revient à Milan

Milan s'apprête à accueillir une nouvelle fois la Yes Cup, le plus grand tournoi international de football junior de Pâques en Italie, qui fêtera sa cinquième édition en 2026.

De plus en plus international, de plus en plus fréquenté et de plus en plus capable d’impliquer la ville : la Yes Cup sera de retour sur les terrains du 2 au 5 avril 2026, pendant la période traditionnelle des vacances de Pâques.

Ce sont 16 centres sportifs de Milan et de sa région métropolitaine qui seront prêts à accueillir les matchs d'un événement qui ne cesse de prendre de l'ampleur d'année en année.



  • DES CHIFFRES EN HAUSSE

    Les chiffres en disent plus long que n'importe quel discours sur l'évolution du tournoi organisé par AL2 Sport.

    En 2026, 26 nations seront représentées, contre 18 lors de la précédente édition. Parmi les nouveaux venus, on note notamment le Japon, Hong Kong, l'Arabie saoudite, le Chili et l'Islande, ce qui confirme la dimension de plus en plus mondiale de l'événement.

    Le nombre d'équipes participantes augmente également : elles seront 272, contre 176 lors de la dernière édition.

    Les équipes seront réparties en 14 catégories – 10 masculines et 4 féminines – allant des moins de 8 ans aux moins de 19 ans.

    Au total, 618 matchs seront disputés au cours des quatre jours du tournoi, avec plus de 4 500 jeunes athlètes prêts à vivre une expérience sportive et humaine unique.

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  • L'Italie et le monde à Milan

    La Yes Cup, c'est la rencontre entre les cultures, le sport et les territoires.

    Aux côtés des nombreuses équipes européennes et internationales, l’Italie reste la grande protagoniste avec plusieurs régions représentées : la Lombardie, qui accueille l’événement, le Piémont, l’Émilie-Romagne, la Vénétie, le Frioul-Vénétie Julienne, la Toscane, les Marches, l’Ombrie, les Pouilles et la Sicile.

    On comptera 49 équipes venues de l'étranger, avec des délégations du monde entier qui apporteront à Milan des langues, des traditions et des cultures différentes, unies par la même passion pour le football.

  • CÉRÉMONIE D'INAUGURATION À SAN SIRO

    Après le grand succès de l'année dernière, la cérémonie d'ouverture se déroulera à nouveau au stade Giuseppe Meazza, la « Scala du football ». La première tribune rouge du stade se parera des drapeaux des pays participants, donnant vie à une grande fête internationale du sport junior qui réunira près de 9 000 personnes, entre athlètes, familles, personnel et invités.

    Un décor symbolique également en vue des Jeux olympiques d'hiver Milan-Cortina 2026, dont San Siro sera l'un des lieux phares lors des célébrations olympiques.

    La soirée sera animée par Gli Autogol, l’un des créateurs sportifs les plus suivis en Italie, en collaboration avec Radio Number One, partenaire média de l’événement, qui accompagnera le public avec de la musique, des animations et des reportages en direct. Des invités et des figures emblématiques du football d’hier et d’aujourd’hui seront également présents.

    La salle VIP du premier anneau rouge sera réservée aux sponsors et aux partenaires qui soutiennent l'événement et continuent d'investir dans le sport chez les jeunes.

    Des enfants et des jeunes venus du monde entier seront ainsi unis par une seule et même passion : le football, avec un ballon qui devient un outil de rencontre, d’amitié et de partage, sans barrières ni discriminations.

  • LES PARTENAIRES DE LA YES CUP

    Le développement de la Yes Cup est également rendu possible grâce au soutien d'entreprises et d'organismes qui partagent les valeurs du sport, de l'éducation et de la vie sociale.

    Parmi les partenaires de l'édition 2026 de l'événement, promu par CSAIn Lombardia, figurent S. Bernardo, Edilkamin, Go2Pro, Balconi, Ca’ di Rajo, Edison, Festina Orologi, GioiaPura – Migio, Checkpoint, Cantun Bakery & Bistrot, Grandi Forni Italiani, IH Hotels, Goleador, San Carlo avec Unica Chips, SVE, AIS et Italian Taste Experience

    Un réseau d’entreprises et d’institutions qui a choisi d’accompagner l’événement et de soutenir concrètement le développement du sport chez les jeunes.


  • PROJET SOLIDAIRE

    La Yes Cup, ce n'est pas seulement du sport, mais aussi un engagement social et une démarche d'inclusion.

    Pour l'édition 2026, le tournoi renouvelle son projet solidaire : pour chaque but marqué, 1 euro sera reversé à la Fondation Laureus Italia, transformant ainsi les émotions sur le terrain en opportunités concrètes pour de nombreux jeunes et leur garantissant la possibilité de pratiquer un sport.

    La Fondation Laureus Italia promeut le sport comme outil éducatif et d'inclusion sociale, en proposant des activités sportives et éducatives gratuites aux enfants et aux adolescents issus de milieux socio-économiques défavorisés et en contribuant à renforcer la cohésion et l'esprit communautaire au sein des communautés.



  • CATÉGORIES ET ÉQUIPES

    Les catégories concernées :



    U17 : 16 équipes

    U16 : 20 équipes

    U15 : 20 équipes

    U14 : 20 équipes

    U13 : 32 équipes

    U12 : 20 équipes

    U11 : 24 équipes

    U10 : 24 équipes

    U9 : 24 équipes

    U8 : 16 équipes

    G19 : 12 équipes

    G17 : 12 équipes

    G15 : 20 équipes

    G13 : 12 équipes




    Pays participants :

    Italie

    Écosse

    Pays-Bas

    Danemark

    Pologne

    Angleterre

    Allemagne

    Suisse

    Islande

    Hong Kong

    États-Unis

    Belgique

    Chili

    Norvège

    France

    Japon

    Irlande

    Grèce

    Slovaquie

    Monténégro

    Arabie saoudite

    Lituanie

    Luxembourg

    Finlande

    Autriche

    Serbie


    Quelques équipes professionnelles présentes


    Serie A féminine

    Inter Women

    Como Women

    Parma Women


    Série B féminine

    Côme 1907

    Brescia Féminine


    Série A masculine

    Côme 1907


    Ligue Pro masculine

    Pro Patria    


    Les équipes de la région Lombardie présentes :

    Sesto 2012

    Città di Opera

    Rogoredo 84

    Folgore Legnano

    Ac Mazzo 80

    San Giuliano City

    Briantea

    Lena Academy

    Buccinasco

    Viscontini

    Vibe Ronchese

    Victor Rho

    Garlasco

    Pozzuolo

    Magenta

    Centre Schiaffino

    Académie Pavese

    Zibido San Giacomo

    Villapizzone

    Legnarello

    Seregno

    Paullese

    Luino

    Borghetto Lodigiano

    Cisanese

    Albuzzano

    Polisportiva Vogherese

    SS Martiri

    Cimiano

    Folgore Caratese

    Vigor Academy Senago

    Castellanzese

    Real Trezzano

    Fanfulla

    Vela Mesero

    Baggio II

    Morazzone

    Palazzolo

    Pontevecchio

    AL2 Sport

    Liscate

    Pioltellese

    Cesate

    Santo Stefano Ticino

    Académie Borgomanero

    Biassono

    Club Milano

    Inverigo

    San Vittore Locate

    San Colombano

    Luisago Grandate

    Quinto Romano

    Gambolò

    Airoldi

    Rondinera

    Orobica

    Rhodense

    Pro Sesto

    Arsaghese

    Lecco Féminin

    Cb Academy

    San Bernardo