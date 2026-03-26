Yes Cup 2026 : le plus grand tournoi international de football junior de Pâques en Italie revient à Milan

Après le grand succès de l'année dernière, la cérémonie d'ouverture se déroulera à nouveau au stade Giuseppe Meazza, la « Scala du football ». La première tribune rouge du stade se parera des drapeaux des pays participants, donnant vie à une grande fête internationale du sport junior qui réunira près de 9 000 personnes, entre athlètes, familles, personnel et invités.
Un décor symbolique également en vue des Jeux olympiques d'hiver Milan-Cortina 2026, dont San Siro sera l'un des lieux phares lors des célébrations olympiques.
La soirée sera animée par Gli Autogol, l’un des créateurs sportifs les plus suivis en Italie, en collaboration avec Radio Number One, partenaire média de l’événement, qui accompagnera le public avec de la musique, des animations et des reportages en direct. Des invités et des figures emblématiques du football d’hier et d’aujourd’hui seront également présents.
La salle VIP du premier anneau rouge sera réservée aux sponsors et aux partenaires qui soutiennent l'événement et continuent d'investir dans le sport chez les jeunes.
Des enfants et des jeunes venus du monde entier seront ainsi unis par une seule et même passion : le football, avec un ballon qui devient un outil de rencontre, d’amitié et de partage, sans barrières ni discriminations.