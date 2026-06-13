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Yaya Touré décroche son premier poste d’entraîneur principal et promet « quelque chose d’unique » après avoir vu sa nouvelle équipe affronter Manchester City en Ligue des champions
Un nouveau chapitre s’ouvre pour la légende de Manchester City.
Touré a achevé sa transition du terrain vers la ligne de touche en obtenant son premier poste d’entraîneur principal au Slovan Bratislava. L’ancien milieu de terrain de 43 ans, passé par Barcelone et Manchester City, a paraphé un contrat de trois ans pour prendre les commandes du club le plus titré de Slovaquie. Il succède à Vladimir Weiss, devenu sélectionneur de l’équipe nationale slovaque pour la deuxième fois de sa carrière, laissant un vide important au sein du club aux 32 titres nationaux.
Cette nomination représente une étape majeure pour Touré, qui a peaufiné son expérience d’entraîneur depuis son retrait du football professionnel en 2019. Après avoir occupé plusieurs postes en coulisses en Europe et en Asie, l’ancien lauréat du titre de Footballeur africain de l’année (quatre fois) est désormais prêt à appliquer sa propre philosophie au sein d’un club aux ambitions élevées et régulièrement présent sur la scène européenne.
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La promesse d'un football unique et d'un jeu offensif
À propos de sa nouvelle nomination, Touré a exprimé son enthousiasme pour le projet et révélé avoir déjà commencé à analyser l’effectif. « Je suis très heureux et impatient ; honnêtement, j’ai hâte que nous commencions à travailler ensemble dès lundi. Mon prédécesseur mérite tout notre respect pour ce qu’il a accompli avec le Slovan. Je souhaite m’appuyer sur ces acquis tout en apportant ma touche personnelle, quelque chose de nouveau et d’unique. Le football est tout pour moi. J’aime les défis et je suis extrêmement impatient de diriger un grand club au passé glorieux, doté d’un magnifique stade et d’ambitions élevées », a déclaré Touré.
Le technicien ivoirien s’est dit impressionné par les infrastructures du club slovaque et a réaffirmé sa volonté de dominer les adversaires : « J’ai été très agréablement surpris par les installations du club, qui sont vraiment de premier ordre. Avec le Slovan, je veux pratiquer un football dominant, gagner des matchs et contrôler les rencontres afin de ravir nos supporters. J’ai hâte de faire personnellement connaissance avec les joueurs. J’ai déjà étudié l’équipe de manière aussi détaillée que possible, mais l’essentiel sera de voir comment les joueurs réagissent à l’entraînement. »
Regarder sa nouvelle équipe affronter son ancien club
Il est intéressant de noter que l’intérêt de Touré pour ce poste s’est éveillé après avoir vu le Slovan Bratislava s’affronter sur la plus grande scène face à son ancien club. Après avoir assisté à leur match contre Manchester City en Ligue des champions, Touré a estimé que le moment était venu de se lancer dans son propre projet. L’Ivoirien attendait l’occasion idéale pour sortir de l’ombre de managers plus confirmés comme Mancini.
« En tant qu’adjoint, j’ai travaillé avec Roberto Mancini, entre autres, mais je nourrissais depuis longtemps l’ambition de mener mon propre projet en tant qu’entraîneur principal. Je suis ravi que cette opportunité se présente au sein d’un club de premier plan, que j’ai récemment vu affronter Manchester City en Ligue des champions. J’attends avec impatience lundi et je suis curieux de découvrir ce que l’avenir nous réserve », a conclu Touré.
D’ores et déjà lié par un contrat de trois ans, il prendra officiellement ses fonctions lundi, avec pour premier objectif de maintenir le Slovan au sommet du football slovaque.
- AFP
Passer du rôle d’adjoint à celui de numéro un
Avant d’accéder au poste de sélectionneur à Bratislava, Touré a soigneusement gravi les échelons du métier d’entraîneur. Son parcours l’a mené des bancs de touche ukrainiens, où il a été adjoint à l’Olimpik Donetsk puis à l’Akhmat Grozny, jusqu’au club belge du Standard de Liège, en passant par une année enrichissante au centre de formation de Tottenham Hotspur. Il a ensuite intégré le staff de Roberto Mancini au sein de l’équipe nationale d’Arabie saoudite, expérience qui l’a préparé à assumer sereinement les responsabilités d’un poste de numéro un dans un club ambitieux.
Son palmarès de joueur, acquis en huit saisons à l’Etihad Stadium, parle de lui-même : trois titres de champion d’Angleterre, une FA Cup et deux Coupes de la Ligue. Ajoutons 70 matchs de Ligue des champions au plus haut niveau continental, un bagage précieux alors que le Slovan Bratislava se prépare à aborder les tours de qualification de la compétition la saison prochaine.