Yaya Touré décroche son premier poste d’entraîneur principal et promet « quelque chose d’unique » après avoir vu sa nouvelle équipe affronter Manchester City en Ligue des champions

Touré a achevé sa transition du terrain vers la ligne de touche en obtenant son premier poste d’entraîneur principal au Slovan Bratislava. L’ancien milieu de terrain de 43 ans, passé par Barcelone et Manchester City, a paraphé un contrat de trois ans pour prendre les commandes du club le plus titré de Slovaquie. Il succède à Vladimir Weiss, devenu sélectionneur de l’équipe nationale slovaque pour la deuxième fois de sa carrière, laissant un vide important au sein du club aux 32 titres nationaux.

Cette nomination représente une étape majeure pour Touré, qui a peaufiné son expérience d’entraîneur depuis son retrait du football professionnel en 2019. Après avoir occupé plusieurs postes en coulisses en Europe et en Asie, l’ancien lauréat du titre de Footballeur africain de l’année (quatre fois) est désormais prêt à appliquer sa propre philosophie au sein d’un club aux ambitions élevées et régulièrement présent sur la scène européenne.