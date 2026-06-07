Yaya Touré décroche son premier poste d’entraîneur : la légende de Manchester City a été nommée à la surprise générale par un club de Ligue des champions

Selon les informations de Sky Sports, Toure a trouvé un accord avec le Slovan Bratislava pour devenir son nouvel entraîneur principal. Depuis sa retraite en 2019, le technicien de 43 ans a patiemment bâti un CV solide, et cette nomination marque son arrivée officielle au poste de numéro un. Selon Sky Sports, l’Ivoirien s’apprête à prendre les rênes d’un club qui domine le championnat national après avoir remporté son huitième titre consécutif lors de la saison 2025-2026.

Cette nomination couronne un parcours d’apprentissage mené au plus haut niveau, entre Europe et Moyen-Orient. Récemment membre du staff technique de l’équipe nationale saoudienne, Touré a aussi franchi les étapes de l’académie de Tottenham et du poste d’assistant au Standard de Liège, démontrant sa volonté de payer ses droits de passage avant d’atteindre un banc de premier plan.







