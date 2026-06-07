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Yaya Touré décroche son premier poste d’entraîneur : la légende de Manchester City a été nommée à la surprise générale par un club de Ligue des champions
Un nouveau chapitre s’ouvre pour une icône d’Etihad
Selon les informations de Sky Sports, Toure a trouvé un accord avec le Slovan Bratislava pour devenir son nouvel entraîneur principal. Depuis sa retraite en 2019, le technicien de 43 ans a patiemment bâti un CV solide, et cette nomination marque son arrivée officielle au poste de numéro un. Selon Sky Sports, l’Ivoirien s’apprête à prendre les rênes d’un club qui domine le championnat national après avoir remporté son huitième titre consécutif lors de la saison 2025-2026.
Cette nomination couronne un parcours d’apprentissage mené au plus haut niveau, entre Europe et Moyen-Orient. Récemment membre du staff technique de l’équipe nationale saoudienne, Touré a aussi franchi les étapes de l’académie de Tottenham et du poste d’assistant au Standard de Liège, démontrant sa volonté de payer ses droits de passage avant d’atteindre un banc de premier plan.
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La Ligue des champions fait escale en Slovaquie.
L’un des aspects les plus séduisants du poste au Slovan Bratislava réside dans la perspective immédiate de disputer le football européen de haut niveau. En tant que champion de Slovaquie de longue date, le club est un habitué des compétitions continentales. Touré n’aura guère le temps de s’acclimater, puisqu’il doit prendre les rênes de l’équipe pour les barrages de la Ligue des champions dès son arrivée. Fort de ses 25 titres nationaux, le club porte le poids de lourdes attentes.
Si la domination nationale est une évidence pour les Sky Blues, la progression européenne demeure leur dernière frontière. Le club a récemment peiné à s’imposer de manière significative dans les phases de groupe remaniées des compétitions de l’UEFA. Ayant remporté la Ligue des champions avec Barcelone en 2009, l’objectif principal de Touré sera de mettre à profit son immense expérience de joueur pour naviguer à travers les périlleux tours de qualification et faire de l’équipe slovaque un nom respecté sur la scène européenne.
Surmonter les déceptions passées en matière de gestion
Nommé au Slovan Bratislava, Touré met fin à une période d’incertitude. L’été dernier, sa nomination comme entraîneur principal du Daring Bruxelles avait été gelée en raison des problèmes financiers du grand club de Ligue 1, Lyon, qui avait été relégué avant de faire appel avec succès. John Textor, propriétaire des deux clubs, avait alors dû se recentrer sur la situation française. Touré a finalement préféré ne pas attendre que le dossier bruxellois se débloque.
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Combler le vide laissé par une légende
Touré arrive à Bratislava pour succéder à Vladimir Weiss, figure emblématique du club, qui a quitté ses fonctions après cinq années couronnées de succès pour prendre les rênes de l’équipe nationale slovaque. Weiss est parti en beauté, après avoir offert au club un huitième titre de champion consécutif. Touré devrait s’entourer de son propre staff technique pour aider à maintenir cette dynamique, l’ancien entraîneur du Celtic et de Swansea, Darren O’Dea, étant pressenti comme assistant potentiel de l’Ivoirien dans la capitale.
Joueur, Touré incarnait la puissance, le leadership et un talent technique affûté au plus haut niveau. Le monde du football attend désormais de voir si ces atouts se traduiront par un banc de touche aussi couronné de succès. Avec un effectif rompu à la gagne et une place en Ligue des champions, le décor est planté pour que l’ancien international ivoirien fasse ses preuves.