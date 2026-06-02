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Yan Diomande, surveillé par Liverpool, dévoile le nom de la superstar actuelle qui a succédé à Cristiano Ronaldo comme modèle – alors qu’un transfert de 100 millions d’euros vers la Premier League est évoqué
Dans un univers où les idoles se succèdent à toute vitesse, la quête de la grandeur reste le fil rouge de tout grand club de football.
« Autrefois, mon idole était Cristiano Ronaldo et j’appréciais également R9, mais je m’inspire désormais beaucoup de joueurs comme Vini et Kylian Mbappé », a expliqué Diomande à Sky Sports en évoquant son apprentissage du football. « J’essaie de m’inspirer des joueurs qui occupent le même poste que moi pour en tirer les points positifs et les reproduire sur le terrain. »
Ces propos soulignent son intention de s’inspirer de l’élite moderne des ailiers, marquant ainsi un éloignement des rôles centraux incarnés par ses idoles passées.
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L'ascension de Diomande, fruit d'un travail acharné
Malgré son ascension fulgurante, le jeune homme de 19 ans assure qu’il n’a pas encore atteint son plein potentiel et minimise ses contributions lors d’une saison qui l’a révélé au grand public. « Je suis un être humain. Je peux faire des erreurs. Si tu n’as pas fait un bon match, tu dois le reconnaître et travailler dur pour le prochain. J’ai fait beaucoup de matchs pourris cette saison », a-t-il ajouté.
Cette quête constante de progression lui a permis d’afficher des statistiques impressionnantes, notamment 118 dribbles réussis, un record du championnat, alors qu’il vise encore un gain de 1 % chaque jour.
Son humilité est rafraîchissante et chacune de ses phrases résonne comme un moteur de motivation : « Parfois, c’est bien d’avoir de la pression. Il faut tout donner, chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Chaque jour, il faut s’améliorer, ne serait-ce que de 1 %. »
La lutte pour un transfert à 100 millions de livres sterling
Liverpool suit depuis longtemps l’Ivoirien, considéré comme le profil idéal pour succéder à Mohamed Salah. Cependant, les Reds doivent désormais affronter une concurrence acharnée venue de la capitale française. Diomande a déjà manifesté son attachement au club : « Je veux jouer pour Liverpool. Je suis un grand fan de Liverpool. Mon père rêve de me voir jouer à Anfield un jour. C’est aussi mon rêve, et je veux le réaliser. »
Reste que l’aspect financier de l’opération est dissuasif. Le RB Leipzig, en position de force, réclamerait environ 100 millions d’euros (86 millions de livres, 116 millions de dollars) pour envisager un transfert. Sous contrat jusqu’en 2030, l’ailier devrait, d’après le directeur général du club allemand Oliver Mintzlaff, « être avec nous la saison prochaine », quels que soient les montants évoqués.
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Les rêves de Coupe du monde avec les Éléphants
Avant que le feuilleton des transferts ne démarre, Diomande se concentre sur la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire. « Je veux aider mon pays à aller le plus loin possible », a-t-il déclaré. Les Éléphants affrontent un adversaire de taille en phase de groupes : l’Allemagne, un match où Diomande croisera plusieurs rivaux et coéquipiers du championnat national.
Lors de cette confrontation à Toronto, il croisera notamment le capitaine de Leipzig, David Raum. « C’est mon capitaine. On se lance parfois des piques du genre “Je vais te tuer” ou “Je vais te faire voir…” Mais on reste amis », explique Diomande au sujet de ce choc imminent. « Ce sera intéressant de s’affronter sur le terrain et d’échanger nos maillots. Ça promet d’être sympa. »