Malgré son ascension fulgurante, le jeune homme de 19 ans assure qu’il n’a pas encore atteint son plein potentiel et minimise ses contributions lors d’une saison qui l’a révélé au grand public. « Je suis un être humain. Je peux faire des erreurs. Si tu n’as pas fait un bon match, tu dois le reconnaître et travailler dur pour le prochain. J’ai fait beaucoup de matchs pourris cette saison », a-t-il ajouté.

Cette quête constante de progression lui a permis d’afficher des statistiques impressionnantes, notamment 118 dribbles réussis, un record du championnat, alors qu’il vise encore un gain de 1 % chaque jour.

Son humilité est rafraîchissante et chacune de ses phrases résonne comme un moteur de motivation : « Parfois, c’est bien d’avoir de la pression. Il faut tout donner, chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Chaque jour, il faut s’améliorer, ne serait-ce que de 1 %. »



