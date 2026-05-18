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Yan Diomande, suivi par Liverpool, annonce qu’il reste au RB Leipzig après une première saison couronnée de succès
La Ligue des champions est décisive pour le maintien de Leipzig.
Malgré un vif intérêt de la Premier League, Diomande a clairement indiqué que son avenir immédiat restait à la Red Bull Arena. L’ailier ivoirien, l’un des jeunes talents les plus convoités du football européen, a invoqué son contrat à long terme, qui court jusqu’en 2030, comme principale raison de son attachement au club.
Liverpool le considère comme un atout offensif pour l’avenir, mais l’international ivoirien préfère poursuivre sa progression en disputant la Ligue des champions avec le club allemand. Interrogé sur son départ éventuel, il a répondu « non » au magazine Kicker, précisant : « Je n’y pense pas pour le moment. Je suis sous contrat à Leipzig et j’aime jouer ici. Mais personne ne sait ce qui se passera après. Tout le monde a des ambitions, moi y compris. Mon rêve est de jouer au plus haut niveau possible. »
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Une saison de rookie historique saluée comme il se doit
Sa prolongation de contrat intervient après une distinction personnelle de premier plan. Diomande remporte le titre de « Meilleur débutant de la saison » pour l’exercice 2025/26, récompense qui atteste de son impact fulgurant sur l’élite allemande. Il devance des concurrents de poids, le défenseur hambourgeois Luka Vuskovic et Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), pour soulever ce prestigieux trophée.
Ses statistiques en Bundesliga témoignent d’une adaptation éclatante au football professionnel : 12 buts et 8 passes décisives, soit le deuxième meilleur total du club derrière Christoph Baumgartner. Devenu le moteur de l’attaque de Leipzig, il s’impose également dans les duels, en remportant 55 % de ses confrontations directes, ce qui atteste d’un bagage physique à la hauteur de son talent technique.
L'entraîneur Ole Werner a adressé de vifs éloges à son équipe.
L’entraîneur de Leipzig, Ole Werner, n’a cessé de louer les qualités de son jeune protégé tout au long de la saison. Il a régulièrement mis en avant son éthique de travail et sa polyvalence comme clés de son intégration réussie dans le onze de départ. La capacité de Werner à tirer le meilleur de Diomande a été l’un des fils conducteurs de la saison des Rouge et Blanc, et l’influence du coach reste un facteur déterminant dans la volonté du joueur de rester.
« La façon dont il tient l'adversaire en haleine, revient en défense et va au contact des joueurs – c'est un profil assez complet », déclarait récemment l’entraîneur de Leipzig. « C'est un joueur exceptionnel, un bon garçon et un talent extraordinaire. »
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L'ascension fulgurante de Diomande
Lors de son arrivée au RB Leipzig l’été dernier, Diomande a signé un contrat de cinq ans le liant au club de Bundesliga jusqu’en 2030. Sa progression fulgurante lui a non seulement permis de s’imposer comme l’un des plus grands espoirs du club, mais aussi de se faire connaître sur la scène internationale : aucun autre joueur au monde n’a connu une telle hausse de sa valeur marchande depuis l’été dernier.