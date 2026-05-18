Malgré un vif intérêt de la Premier League, Diomande a clairement indiqué que son avenir immédiat restait à la Red Bull Arena. L’ailier ivoirien, l’un des jeunes talents les plus convoités du football européen, a invoqué son contrat à long terme, qui court jusqu’en 2030, comme principale raison de son attachement au club.

Liverpool le considère comme un atout offensif pour l’avenir, mais l’international ivoirien préfère poursuivre sa progression en disputant la Ligue des champions avec le club allemand. Interrogé sur son départ éventuel, il a répondu « non » au magazine Kicker, précisant : « Je n’y pense pas pour le moment. Je suis sous contrat à Leipzig et j’aime jouer ici. Mais personne ne sait ce qui se passera après. Tout le monde a des ambitions, moi y compris. Mon rêve est de jouer au plus haut niveau possible. »



