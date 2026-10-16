Madrid prépare un remaniement important de son attaque après un geste d’indiscipline controversé de Vinicius. L’ailier brésilien a écopé d’une suspension de quatre matches à la suite d’un incident au cours duquel il a tiré les cheveux de Nathan Saliba, joueur de Villarreal.

Cette longue suspension laisse immédiatement une place à prendre sur le côté gauche du terrain. Elle intervient à un moment crucial pour le club, confronté à un calendrier national chargé. Ce revers pour le Brésilien offre toutefois une occasion en or à Diomande. Selon Mundo Deportivo, le joueur de 19 ans va désormais se retrouver sous les projecteurs pour faire ses preuves sur la plus grande scène.