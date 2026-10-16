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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

Yan Diomande se voit offrir une occasion en or de remplacer Vinicius Jr, tandis que Jose Mourinho fait face à un dilemme de sélection contre le Real Madrid

Yan Diomandé
Real Madrid
Vinicius Junior
J. Mourinho
LaLiga

Le Real Madrid fait face à un important remaniement sur l’aile gauche après la suspension de quatre matches infligée à Vinicius Junior pour un incident au cours duquel il a tiré les cheveux. Cette suspension offre à Yan Diomande, recruté cet été pour 146 millions d’euros, l’occasion de prétendre enfin à une place de titulaire régulier avant le Clasico.

  • Une ouverture sur l’aile gauche

    Madrid prépare un remaniement important de son attaque après un geste d’indiscipline controversé de Vinicius. L’ailier brésilien a écopé d’une suspension de quatre matches à la suite d’un incident au cours duquel il a tiré les cheveux de Nathan Saliba, joueur de Villarreal.

    Cette longue suspension laisse immédiatement une place à prendre sur le côté gauche du terrain. Elle intervient à un moment crucial pour le club, confronté à un calendrier national chargé. Ce revers pour le Brésilien offre toutefois une occasion en or à Diomande. Selon Mundo Deportivo, le joueur de 19 ans va désormais se retrouver sous les projecteurs pour faire ses preuves sur la plus grande scène.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Justifier un prix très élevé

    Diomande est arrivé au Santiago Bernabéu sous le poids d’attentes immenses après avoir coûté aux géants espagnols la somme vertigineuse de 146 millions d’euros. Jusqu’ici, le jeune espoir a surtout dû patienter derrière le numéro sept du club.

    L’adolescent a pris progressivement ses marques dans la capitale espagnole, avec un but et deux passes décisives en dix apparitions toutes compétitions confondues. Son influence sur le terrain n’a cessé de croître au fil des semaines.

    Avant même la rencontre fatidique face à Villarreal, de plus en plus de voix autour du club réclamaient que Diomande soit titularisé à la place de son coéquipier. Désormais, la voie est libre et il peut évoluer à son poste de prédilection sans concurrence directe.

  • Gagner la confiance de l’entraîneur

    Avec la suspension de Vini, Diomande est le candidat incontesté pour occuper le flanc gauche. La décision finale ne revient toutefois pas au public, mais à l’entraîneur Jose Mourinho. Le technicien portugais doit désormais déterminer comment utiliser précisément son coûteux atout offensif.

    Après avoir réintégré Diomande dans le onze de départ lors de la récente victoire 4-3 acquise après une remontée face à l’AS Roma en Ligue des champions, l’entraîneur devrait très probablement titulariser à nouveau l’international ivoirien ce week-end.

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  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Une série de matches déterminante

    Si tout se passe comme prévu, Diomande pourra enchaîner les matches pour s’imposer comme un joueur indispensable de l’équipe première. Le calendrier offre au jeune attaquant une occasion idéale de prendre de l’élan.

    Madrid doit prochainement affronter Séville, le Racing et Valence sur la scène nationale. Ces rencontres seront autant d’étapes importantes pour permettre au joueur de 19 ans de trouver son rythme.

    Le rendez-vous le plus attendu aura lieu le 25 octobre, lorsque le Real Madrid se rendra au Camp Nou pour le Clasico. Une performance remarquable contre Barcelone justifierait sans équivoque le montant colossal de son transfert et pourrait modifier durablement la hiérarchie en attaque.

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