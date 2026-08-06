Le long feuilleton du transfert impliquant Diomande et Madrid a enfin trouvé son épilogue. Selon Bild, la superstar ivoirienne a été aperçue en train de quitter le camp d'entraînement du RB Leipzig à Saalfelden, en Autriche, jeudi matin, ce qui indique qu'un transfert vers le Santiago Bernabéu est désormais imminent. Ce départ est intervenu seulement 24 heures après l'arrivée initiale du joueur au camp, après s'être remis d'une maladie, ce qui souligne la rapidité des négociations finales. Diomande a été vu quittant les lieux à bord d'une Mercedes Vito noire, en direction directe de l'aéroport pour prendre un vol vers l'Espagne, où débute son nouveau chapitre.

Leipzig s'apprête à recevoir une indemnité garantie de 125 millions d'euros pour son joyau, un montant qui représente un bénéfice significatif sur le jeune joueur. Cependant, le coût total de l'opération pourrait finalement atteindre 140 millions d'euros avec l'ajout de bonus liés aux performances.