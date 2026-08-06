AFP
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Yan Diomande se rapproche d’un transfert à 125 M€ au Real Madrid, alors que la star du RB Leipzig a fait ses adieux à ses coéquipiers lors du stage de pré-saison
Le Real tient sa cible dans un transfert record
Le long feuilleton du transfert impliquant Diomande et Madrid a enfin trouvé son épilogue. Selon Bild, la superstar ivoirienne a été aperçue en train de quitter le camp d'entraînement du RB Leipzig à Saalfelden, en Autriche, jeudi matin, ce qui indique qu'un transfert vers le Santiago Bernabéu est désormais imminent. Ce départ est intervenu seulement 24 heures après l'arrivée initiale du joueur au camp, après s'être remis d'une maladie, ce qui souligne la rapidité des négociations finales. Diomande a été vu quittant les lieux à bord d'une Mercedes Vito noire, en direction directe de l'aéroport pour prendre un vol vers l'Espagne, où débute son nouveau chapitre.
Leipzig s'apprête à recevoir une indemnité garantie de 125 millions d'euros pour son joyau, un montant qui représente un bénéfice significatif sur le jeune joueur. Cependant, le coût total de l'opération pourrait finalement atteindre 140 millions d'euros avec l'ajout de bonus liés aux performances.
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Adieux émouvants au camp d’entraînement de Leipzig
Avant son départ, l’ailier a effectué une dernière visite au centre d’entraînement de l’hôtel Gut Brandlhof. Bien qu’il soit arrivé à vélo, prêt pour une séance sous la tente de fitness, il a rapidement été rappelé après le feu vert final pour son transfert. Avant de partir, il a adressé des adieux brefs mais sincères à ses coéquipiers, dont Christoph Baumgartner et Benjamin Henrichs, qui ont pu voir de près son ascension fulgurante au cours des douze derniers mois.
Ce départ constitue un coup dur pour le nouvel entraîneur de Leipzig, Martin Demichelis, qui espérait construire son système tactique autour du tenant du titre de rookie de la saison en Bundesliga. L’Ivoirien a joué un rôle déterminant dans le retour du club en Ligue des champions de l’UEFA, avec un bilan impressionnant de 12 buts et huit passes décisives en 33 apparitions en championnat la saison dernière.
Accord trouvé pour un avenir à long terme au Real Madrid
Une fois arrivé dans la capitale espagnole, Diomande passera une visite médicale complète avant de parapher son nouveau contrat. Les termes de l'accord courraient jusqu'en juin 2031, liant le joueur de 19 ans au club pour les sept prochaines saisons.
L'arrivée de l'international ivoirien met fin à une période d'intenses spéculations qui avait dominé les gros titres de l'été. Alors que le directeur sportif de Leipzig, Marcel Schafer, avait précédemment tenté de calmer les rumeurs, la puissance financière du champion d'Europe en titre s'est finalement révélée trop difficile à repousser.
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Une nouvelle ère pour le Real Madrid
La signature de Diomande est une déclaration d’intention claire de la part de Madrid à l’approche de la saison 2026-2027. Son intégration au sein de l’effectif sera la priorité de Jose Mourinho pendant le reste de la pré-saison, alors qu’il cherche à associer la vitesse explosive de Diomande aux talents créatifs déjà présents dans le milieu de terrain madrilène.
Pour Leipzig, l’attention se porte désormais sur la manière dont le club va réinvestir l’énorme manne financière issue de cette vente. Alors que le déplacement chez l’Eintracht Trèves au premier tour de la Coupe d’Allemagne, le 22 août, approche à grands pas, Demichelis devra trouver rapidement un moyen de remplacer l’apport de Diomande.
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