Getty Images Sport
Traduit par
Yan Diomande se dit « motivé » par les rumeurs de transfert à Liverpool : la star du RB Leipzig s'exprime sur son avenir
Diomande s'exprime sur l'intérêt d'Anfield
L’international ivoirien attire l’attention de plusieurs grands clubs européens, Liverpool étant, selon certaines sources, en pole position pour s’attacher ses services. Malgré les rumeurs de plus en plus insistantes concernant un éventuel transfert en Premier League, Diomande garde les pieds sur terre et transforme ces spéculations en carburant pour améliorer ses performances sur le terrain.
« Ça te rend heureux et te motive à en faire plus », a déclaré Diomande aux journalistes lorsqu’il a été interrogé sur l’intérêt des Reds et d’autres clubs d’élite. « Je ne me prends pas la tête avec ça, je reste concentré sur le terrain, mon boulot c’est de jouer au foot, et mes agents gèrent tout le reste. Ça me booste de savoir que des clubs s’intéressent à moi, mais je garde la tête froide. »
- Getty Images Sport
Engagement en faveur de la cause de Leipzig
Arrivé à Leipzig en provenance de Leganés pour 20 millions d’euros (17 millions de livres sterling) l’été dernier, le jeune joueur tient à exprimer sa gratitude envers le club qui lui a donné sa chance. Sous contrat jusqu’en 2030, le club allemand est en position de force, et Diomande éprouve un profond sentiment de loyauté envers l’organisation qui l’a soutenu lors de son arrivée en Bundesliga.
« Mon contrat court jusqu’en 2030, il me reste donc encore quatre ans », explique Diomande. « Que se passera-t-il après ? Je ne sais pas. Je suis un joueur de Leipzig et je n’oublierai jamais cette chance. Le club ne m’a pas seulement soutenu sur le terrain ; il a aussi beaucoup fait pour ma famille et ma mère. La seule façon de le leur rendre, c’est de tout donner à chaque match, et c’est ce que je cherche à faire chaque jour. »
Une ascension fulgurante vers les sommets
Le parcours de Diomande est tout simplement remarquable : en très peu de temps, il est passé de l'Académie DME à la Liga, puis à la Bundesliga. Ses performances cette saison – 13 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues – ont justifié la décision de Leipzig d'activer sa clause libératoire l'année dernière, et le jeune joueur reste modeste face à son ascension fulgurante.
« Personne ne me connaissait avant et 20 millions d’euros, c’est beaucoup », reconnaît l’ailier. « C’était un gros risque pour eux et je les en remercie. Comme je l’ai dit aujourd’hui, nous sommes sur la bonne voie et ce n’est pas fini. Nous devons continuer à travailler dur. Je tiens d’abord à remercier Dieu, car cette année a été incroyable pour moi : j’ai disputé la CAN à 19 ans, les qualifications pour la Coupe du monde, la Bundesliga, et je suis en passe de jouer le Mondial. Je suis simplement fier de moi et je veux remercier tout le monde au club pour cette opportunité incroyable d’être ici aujourd’hui. »
- AFP
L'avenir du club reste entre les mains du représentant.
Bien que le joueur se sente manifestement à l’aise en Allemagne de l’Est, des sources ont indiqué à ESPN qu’une offre très importante émanant d’un club comme Liverpool pourrait contraindre Leipzig à envisager un transfert. Diomande, de son côté, laisse les aspects logistiques de sa carrière à son entourage, ce qui lui permet de se concentrer sur la Coupe du monde à venir et sur son développement personnel.
« C'est vraiment facile quand on est entouré d'une bonne équipe », note Diomande. « Il suffit de travailler et ils s'occupent de tout, car la seule chose que je peux contrôler, c'est de jouer au football. »
Avec les projecteurs braqués sur lui durant le tournoi estival, la cote de l’Ivoirien et la liste de ses courtisans devraient continuer de grimper.