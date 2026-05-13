Yan Diomande se dit « motivé » par les rumeurs de transfert à Liverpool : la star du RB Leipzig s'exprime sur son avenir

L’international ivoirien attire l’attention de plusieurs grands clubs européens, Liverpool étant, selon certaines sources, en pole position pour s’attacher ses services. Malgré les rumeurs de plus en plus insistantes concernant un éventuel transfert en Premier League, Diomande garde les pieds sur terre et transforme ces spéculations en carburant pour améliorer ses performances sur le terrain.

« Ça te rend heureux et te motive à en faire plus », a déclaré Diomande aux journalistes lorsqu’il a été interrogé sur l’intérêt des Reds et d’autres clubs d’élite. « Je ne me prends pas la tête avec ça, je reste concentré sur le terrain, mon boulot c’est de jouer au foot, et mes agents gèrent tout le reste. Ça me booste de savoir que des clubs s’intéressent à moi, mais je garde la tête froide. »