Mi-mai, Diomande avait confirmé qu’il resterait au RB Leipzig la saison suivante. Interrogé par le magazine « kicker », l’attaquant ivoirien avait répondu sans détour : « Oui, je serai à Leipzig l’an prochain. »

Interrogé sur l’intérêt de plusieurs autres clubs, l’Ivoirien avait alors coupé court aux spéculations : « Pour l’instant, je ne m’en préoccupe pas. Je suis à Leipzig et j’aime jouer ici. » Il a toutefois reconnu que la qualification pour la Ligue des champions avait pesé dans la balance : « Au final, ce sont toujours les statistiques qui comptent. Ça a été une année fantastique pour moi. »