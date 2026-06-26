Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduit par

Yan Diomande réagit aux rumeurs de transfert alors que des informations font état d'une nouvelle offre de Liverpool pour l'ailier ivoirien du RB Leipzig

Mercato
Yan Diomandé
Liverpool
RB Leipzig
Côte d'Ivoire
Coupe du monde
Premier League
Bundesliga

Yan Diomande, la révélation du RB Leipzig, a officiellement réagi aux rumeurs de plus en plus persistantes concernant son avenir, alors que Liverpool intensifie ses efforts pour recruter la jeune star ivoirienne. À seulement 19 ans, cet ailier s’est imposé comme l’un des joueurs les plus convoités du football mondial après une saison éclatante en Bundesliga et des prestations éblouissantes lors de la Coupe du monde.

  • Une star de la Coupe du monde garde le mystère sur son avenir

    Après la victoire 2-0 de la Côte d’Ivoire face à Curaçao, Diomande a été inévitablement interrogé sur le club où il évoluera la saison prochaine. Malgré les rumeurs d’un possible transfert en Premier League, l’attaquant a affirmé que son unique préoccupation était actuellement son équipe nationale.

    Interrogé sur sa destination pour la saison prochaine, il a tranché : « Je n’en sais rien. Je ne me projette pas après la Coupe du monde. Je consacre toute mon énergie à la compétition, on verra ensuite – mais je ne peux rien ajouter. »


    • Publicité
  • Yan DiomandeGetty Images

    Liverpool s'apprête à soumettre une offre historique

    Liverpool serait en pole position pour recruter le jeune prodige, afin de combler le départ de Mohamed Salah. Selon les dernières informations, la direction d’Anfield aurait désigné Diomande comme cible prioritaire pour entamer une nouvelle ère sous la houlette d’Andoni Iraola, qui a validé une campagne de recrutement ambitieuse.

    Liverpool s’apprête à soumettre une première offre de 86 millions de livres sterling (100 millions d’euros, 114 millions de dollars) pour tester la détermination du RB Leipzig. Si ce montant ferait de lui l’une des recrues les plus onéreuses de l’histoire du club, le club allemand viserait en réalité une indemnité plus proche de 112 millions de livres sterling (130 millions d’euros, 148 millions de dollars) pour laisser partir son joyau.

  • L'intérêt du PSG et les rêves d'enfance

    Si Liverpool possède l’assise financière nécessaire, le club affronte une concurrence acharnée de la part du géant français, le Paris Saint-Germain. Les champions d’Europe en titre surveillent de près la situation, et le joueur a déjà admis avoir un faible pour les champions de Ligue 1, ce qui pourrait compliquer les plans du club de Merseyside.

    Dans une déclaration antérieure qui n’a pas manqué d’inquiéter la direction d’Anfield, l’ailier avait avoué : « J’adore le PSG depuis que je suis tout petit. Je crois que mon père était supporter du PSG. » Diomande a toutefois rapidement précisé que son avenir était entre les mains de ses agents, tandis qu’il se concentrait sur le tournoi en Amérique du Nord.


  • Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images

    Leipzig se prépare à la bataille d'après-Coupe du monde

    Spécialiste des ventes rentables, le RB Leipzig a déjà cédé plusieurs de ses pépites à Liverpool, à l’image de Naby Keïta et Dominik Szoboszlai. Le club allemand espère toutefois convaincre Diomande de prolonger son contrat, avec une clause libératoire à la hauteur de son nouveau statut de star mondiale.

    Pour l’instant, l’attaquant se concentre sur les phases à élimination directe de la Coupe du monde, où il demeure la pièce maîtresse du dispositif offensif ivoirien. Une fois le tournoi achevé, la guerre des enchères s’intensifiera, Liverpool espérant que son travail préparatoire suffira à repousser l’intérêt du Paris Saint-Germain.