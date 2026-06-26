Yan Diomande réagit aux rumeurs de transfert alors que des informations font état d'une nouvelle offre de Liverpool pour l'ailier ivoirien du RB Leipzig

Après la victoire 2-0 de la Côte d’Ivoire face à Curaçao, Diomande a été inévitablement interrogé sur le club où il évoluera la saison prochaine. Malgré les rumeurs d’un possible transfert en Premier League, l’attaquant a affirmé que son unique préoccupation était actuellement son équipe nationale.

Interrogé sur sa destination pour la saison prochaine, il a tranché : « Je n’en sais rien. Je ne me projette pas après la Coupe du monde. Je consacre toute mon énergie à la compétition, on verra ensuite – mais je ne peux rien ajouter. »



