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Yan Diomande réagit aux rumeurs de transfert alors que des informations font état d'une nouvelle offre de Liverpool pour l'ailier ivoirien du RB Leipzig
Une star de la Coupe du monde garde le mystère sur son avenir
Après la victoire 2-0 de la Côte d’Ivoire face à Curaçao, Diomande a été inévitablement interrogé sur le club où il évoluera la saison prochaine. Malgré les rumeurs d’un possible transfert en Premier League, l’attaquant a affirmé que son unique préoccupation était actuellement son équipe nationale.
Interrogé sur sa destination pour la saison prochaine, il a tranché : « Je n’en sais rien. Je ne me projette pas après la Coupe du monde. Je consacre toute mon énergie à la compétition, on verra ensuite – mais je ne peux rien ajouter. »
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Liverpool s'apprête à soumettre une offre historique
Liverpool serait en pole position pour recruter le jeune prodige, afin de combler le départ de Mohamed Salah. Selon les dernières informations, la direction d’Anfield aurait désigné Diomande comme cible prioritaire pour entamer une nouvelle ère sous la houlette d’Andoni Iraola, qui a validé une campagne de recrutement ambitieuse.
Liverpool s’apprête à soumettre une première offre de 86 millions de livres sterling (100 millions d’euros, 114 millions de dollars) pour tester la détermination du RB Leipzig. Si ce montant ferait de lui l’une des recrues les plus onéreuses de l’histoire du club, le club allemand viserait en réalité une indemnité plus proche de 112 millions de livres sterling (130 millions d’euros, 148 millions de dollars) pour laisser partir son joyau.
L'intérêt du PSG et les rêves d'enfance
Si Liverpool possède l’assise financière nécessaire, le club affronte une concurrence acharnée de la part du géant français, le Paris Saint-Germain. Les champions d’Europe en titre surveillent de près la situation, et le joueur a déjà admis avoir un faible pour les champions de Ligue 1, ce qui pourrait compliquer les plans du club de Merseyside.
Dans une déclaration antérieure qui n’a pas manqué d’inquiéter la direction d’Anfield, l’ailier avait avoué : « J’adore le PSG depuis que je suis tout petit. Je crois que mon père était supporter du PSG. » Diomande a toutefois rapidement précisé que son avenir était entre les mains de ses agents, tandis qu’il se concentrait sur le tournoi en Amérique du Nord.
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Leipzig se prépare à la bataille d'après-Coupe du monde
Spécialiste des ventes rentables, le RB Leipzig a déjà cédé plusieurs de ses pépites à Liverpool, à l’image de Naby Keïta et Dominik Szoboszlai. Le club allemand espère toutefois convaincre Diomande de prolonger son contrat, avec une clause libératoire à la hauteur de son nouveau statut de star mondiale.
Pour l’instant, l’attaquant se concentre sur les phases à élimination directe de la Coupe du monde, où il demeure la pièce maîtresse du dispositif offensif ivoirien. Une fois le tournoi achevé, la guerre des enchères s’intensifiera, Liverpool espérant que son travail préparatoire suffira à repousser l’intérêt du Paris Saint-Germain.