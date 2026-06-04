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Yan Diomande, milieu de terrain de RB Leipzig, laisse entendre qu’il pourrait rejeter Liverpool pour s’engager vers un autre grand club européen
Les rêves d’enfance mènent à Paris
La course pour s'attacher les services de Diomande, jeune sensation du RB Leipzig, prend un nouveau tournant. L'ailier a révélé son attachement de longue date au club champion d'Europe. Malgré l'intérêt de la Premier League, le joueur de 19 ans privilégie un retour en France, invoquant des raisons familiales.
« Mon avenir ? J’ai une équipe qui s’en occupe », a déclaré Diomande. « Je reste concentré. J’adore le PSG depuis que je suis petit, mon père était supporter du club. Mais pour l’instant, je pense seulement à la Coupe du monde. On verra après. »
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Le plan de Liverpool pour remplacer Salah est compromis
Cette tournure des événements constitue un revers de taille pour le club de Merseyside, qui avait initialement désigné ce joueur de 19 ans comme le successeur idéal à long terme de Salah, sur le départ. L’intérêt des Reds est pleinement justifié par sa saison 2025-2026 exceptionnelle, au cours de laquelle Diomande a contribué à 20 buts en 33 matchs de Bundesliga, se révélant un redoutable porteur de balle avec 118 dribbles réussis, record du championnat.
Cependant, les préférences personnelles du joueur le poussent de plus en plus vers la France plutôt que vers la Premier League, d’autant plus que le PSG semble désormais en pole position pour s’attacher les services de l’ailier, suite à des informations faisant état d’un accord verbal entre les deux parties.
L'exode des défenseurs aggrave les difficultés d'Anfield
Le départ potentiel de Diomande vers un club européen rival n’est que la partie émergée de l’iceberg pour la direction de Liverpool, déjà confrontée à une crise grandissante de l’effectif. Le club digère à peine le départ confirmé de plusieurs cadres, laissant des vides importants à combler avant le début de la nouvelle saison.
S’ajoute à cela le départ surprise de l’international français Ibrahima Konaté, qui a quitté Anfield pour s’engager librement avec le Real Madrid. Avec les départs déjà actés de Salah et du vétéran arrière gauche Andrew Robertson, l’urgence de sang neuf à Anfield est plus criante que jamais, ce qui rend l’échec dans le dossier Diomande d’autant plus préjudiciable.
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Tous les regards restent tournés vers la Coupe du monde.
Pour l’instant, Diomande fait abstraction du bruit ambiant alors qu’il se prépare à représenter la Côte d’Ivoire à la Coupe du monde cet été. Les Éléphants affronteront l’Allemagne, l’Équateur et Curaçao dans le groupe E, et l’adolescent devrait être au cœur de leur stratégie offensive.
Pendant que le joueur se consacre à la compétition, ses représentants devraient poursuivre les discussions en coulisses. Le PSG, en quête d’un spécialiste du flanc droit pour équilibrer son attaque, semble donc bien parti pour l’accueillir cet été, ce qui pourrait contraindre Liverpool à se tourner vers d’autres cibles dans le cadre de sa planification pour l’après-Salah.