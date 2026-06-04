La course pour s'attacher les services de Diomande, jeune sensation du RB Leipzig, prend un nouveau tournant. L'ailier a révélé son attachement de longue date au club champion d'Europe. Malgré l'intérêt de la Premier League, le joueur de 19 ans privilégie un retour en France, invoquant des raisons familiales.

« Mon avenir ? J’ai une équipe qui s’en occupe », a déclaré Diomande. « Je reste concentré. J’adore le PSG depuis que je suis petit, mon père était supporter du club. Mais pour l’instant, je pense seulement à la Coupe du monde. On verra après. »