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World Cup breakout GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

Yan Diomande, Gilberto Mora et dix autres joueurs à suivre pour une révélation lors de la Coupe du monde 2026

Analysis
Coupe du monde
Y. Diomande
G. Mora
A. Nusa
K. Alajbegovic
P. Sulc
N. Sadiki
I. Maza
B. Gannon-Doak
J. Manzambi
N. Irankunda
Norvège
Écosse
Australie
Suisse
Mexico
Côte d'Ivoire
Bosnie Hérzégovine
République Démocratique du Congo
Tchéquie
Algérie
FEATURES

Plus que quelques heures. Après plusieurs années d’attente, la Coupe du monde 2026 s’ouvrira dans un peu plus de 24 heures, avec le Mexique, pays coorganisateur, qui défiera l’Afrique du Sud, rééditant ainsi le match d’ouverture de 2010. Pendant les cinq semaines et demie à venir, des records tomberont et l’histoire sera réécrite, alors que plusieurs cadors du football moderne s’affronteront pour soulever le trophée le plus prestigieux du sport mondial.

Pour certains, cependant, cette Coupe du monde pourrait bien être le moment qui propulsera leur carrière vers les sommets. L'histoire de la compétition regorge de joueurs qui sont arrivés sans grande notoriété en dehors de leur pays, mais qui en sont repartis en tant que stars après avoir brillé sur la plus grande scène qui soit.

De Salvatore Schillaci à James Rodríguez, assister à la révélation d’un joueur sous les yeux du monde entier procure une excitation palpable, même si elle reste difficile à anticiper. Qui, par exemple, aurait prédit que Sofyan Amrabat se distinguerait en 2022 ?

Quoi qu’il en soit, ce ne serait pas la saison des pronostics pour la Coupe du monde si, chez GOAL, nous n’essayions pas au moins d’identifier quelques joueurs encore dans l’ombre que les supporters pourraient bien découvrir en suivant le déroulement des événements en Amérique du Nord. En voici 10 que vous devriez, selon nous, garder à l’œil :

  • Ibrahim Maza Algeria 2026Getty Images

    Ibrahim Maza (Algérie)

    De retour en Coupe du monde pour la première fois depuis 2014, l’Algérie arrive avec un effectif riche en talents offensifs, de l’icône chevronnée Riyad Mahrez au meilleur buteur des qualifications africaines, Mohamed Amoura, en passant par des stars confirmées comme Amine Gouri et Houssem Aouar.

    Dans ce contexte, difficile pour un jeune attaquant de se faire une place chez les Fennecs. Pourtant, Ibrahim Maza force son destin avec audace.

    Le joueur de 20 ans vient de disputer une première saison impressionnante en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, après avoir quitté le Hertha Berlin, club de deuxième division, l’été dernier. Il s’est progressivement imposé dans le onze de départ, inscrivant cinq buts et délivrant six passes décisives.

    Surnommé « Mazadona » durant son enfance, le jeune attaquant, dont le style vif rappelle celui de Florian Wirtz, aurait déjà attiré l’attention de clubs tels que Manchester City, Arsenal et l’Atlético de Madrid, désireux de le recruter cet été.

    Pour l’instant, le jeune attaquant se concentre exclusivement sur la Coupe du monde et affiche une confiance débordante : il a déjà annoncé que l’Algérie « battra Lionel Messi » lors du match d’ouverture du groupe J face à l’Argentine.

    • Publicité
  • Australia v Cameroon - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    Nestory Irankunda (Australie)

    Contrairement à 2022, où elle avait créé la surprise en se qualifiant pour les huitièmes de finale avec une équipe composée principalement de joueurs de second plan, l'Australie compte cette fois-ci dans ses rangs de jeunes talents véritablement prometteurs.

    L’attaquant Mohamed Touré a passé la seconde partie de la saison à alourdir le total de buts de Norwich City en Championship, tandis que les performances du jeune défenseur Lucas Herrington avec les Colorado Rapids en MLS lui promettent un poste de titulaire chez les Socceroos et, à terme, un transfert vers l’Europe.

    Mais le joueur qui retient le plus l’attention est sans aucun doute Nestory Irankunda. L’attaquant s’est fait remarquer pour la première fois à 16 ans avec Adelaide United en A-League, et son ratio de buts a convaincu le Bayern Munich de le recruter en 2024.

    S’il n’a pas eu l’occasion de percer avec l’équipe première en Allemagne, le jeune homme de 20 ans a su relancer sa carrière lors de sa première saison à Watford. Doté d’un pied gauche fulgurant qui, entre autres, le rend redoutable sur les coups de pied arrêtés, ainsi que d’une confiance en soi apparemment sans limite, Irankunda s’annonce comme le facteur X de l’Australie en Amérique du Nord.

  • Kerim AlajbegovicGetty

    Kerim Alajbegovic (Bosnie-Herzégovine)

    Tous les adolescents convoqués pour cette Coupe du monde ne seront pas titulaires, mais Kerim Alajbegovic contraint presque la Bosnie-Herzégovine à lui accorder sa confiance pour son premier retour dans la compétition depuis 2014.

    Il a joué un rôle clé dans les deux succès des barrages face au Pays de Galles et à l’Italie en mars, même s’il était alors entré en cours de jeu. Il semble désormais prêt à s’imposer dans le onze de départ de Sergej Barbarez pour le match d’ouverture contre le Canada, coorganisateur de la compétition, vendredi.

    Ailier fluide, ambidextre et doté d’un sens du but affirmé, il a marqué 13 buts pour le Red Bull Salzbourg la saison dernière, performance qui a poussé le Bayer Leverkusen à activer la clause de rachat insérée dans le contrat du jeune joueur de 18 ans avec le club autrichien.

    Rien ne garantit toutefois qu’il portera bien le maillot des Rheinländer la saison prochaine : d’autres clubs pourraient se manifester si son ascension fulgurante se confirme sur la plus grande scène internationale.

  • Pavel Sulc Czechia 2026Getty Images

    Pavel Sulc (République tchèque)

    Pour les observateurs du football français, Pavel Sulc est un nom qui est devenu familier au cours des douze derniers mois. Pour ceux qui ne suivent pas assidûment la Ligue 1, la Coupe du monde sera peut-être leur première occasion de découvrir l’une des nouvelles étoiles du football tchèque.

    Après deux exercices consécutifs à 20 buts avec le Viktoria Plzen, il a rejoint Lyon en août et a poursuivi sur sa lancée, inscrivant 14 unités et délivrant sept passes décisives toutes compétitions confondues.

    Plus à l’aise dans un rôle de numéro 10, il a aussi brillé sur les ailes ou en attaque, au point d’attirer l’œil des recruteurs de Premier League. Si la République tchèque n’est pas toujours un client redouté en phase finale, ce joueur de 25 ans apporte une menace constante dans le dernier tiers.

  • Noah Sadiki DR Congo 2026Getty Images

    Noah Sadiki (République démocratique du Congo)

    La 7^e place de Sunderland en Premier League, synonyme de qualification pour l’Europa League, constitue un exploit majeur pour un promu. Nombre d’observateurs estiment toutefois que ce succès doit plus aux nombreux renforts débarqués à Wearside qu’au groupe finaliste de D2 douze mois plus tôt.

    Granit Xhaka, Nordi Mukiele, Robin Roefs et Brian Brobbey ont récolté la plupart des éloges parmi les nouveaux venus aux yeux des observateurs de loin. Mais pour bon nombre de supporters de Sunderland, c’est Noah Sadiki qui s’est révélé être l’un des nouveaux arrivants ayant le plus fait la différence.

    Recruté auprès du champion de Belgique, l’Union Saint-Gilloise, le milieu de terrain est arrivé au Stadium of Light avec une réputation de « nouveau N’Golo Kanté », et il a rapidement justifié ce surnom grâce à son abattage et à sa clairvoyance. Des rumeurs d’intérêt de la part d’équipes de Ligue des champions ont déjà émergé, mais d’autres formations pourraient s’y intéresser davantage si Sadiki parvient à transposer ses performances en club sur la scène internationale avec la RD Congo.

    Engagée dans sa première Coupe du monde depuis 1974, époque où elle portait le nom de Zaïre, la RD Congo comptera sur l’énergie du jeune milieu pour créer l’exploit sur les terrains nord-américains. Dans un tournoi qui s’annonce peu rythmé, le joueur de 21 ans a l’occasion de se révéler comme un véritable talent capable de changer la donne.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    Yan Diomande (Côte d’Ivoire)

    Si un joueur est d’ores et déjà certain d’être transféré pour au moins 100 millions d’euros (86 millions de livres sterling ou 115 millions de dollars) dans les prochaines semaines, peut-on encore parler de révélation ?

    C’est une question légitime au sujet de la présence de Yan Diomande dans cette liste. Toutefois, l’ailier n’a disputé que moins de 60 matchs chez les seniors à ce jour, et la Coupe du monde offrira donc à la plupart des supporters l’occasion de découvrir pour la première fois l’un des jeunes joueurs les plus en vue du football mondial.

    Nommé « Recrue de l’année » en Bundesliga après 12 buts et 8 passes décisives lors d’une première saison tonitruante avec le RB Leipzig, il a émergé de nulle part pour devenir une perle rare. Formé aux États-Unis avant un passage à Leganés, il attire déjà les convoitises de Liverpool et du Paris Saint-Germain, prêts à débourser plus de 100 M€ pour s’attacher ses services.

    Polyvalent sur les deux ailes, il devrait débuter à gauche pour la Côte d’Ivoire, tandis qu’Amad Diallo occupera l’autre côté. Pour ceux qui estiment déjà Diomande trop « grand public », Bazoumana Touré (20 ans), prêt à le remplacer depuis le banc, est un autre élément à surveiller après sa saison convaincante à Hoffenheim.

  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    Gilberto Mora (Mexique)

    Bien qu’il soit le benjamin de la compétition, Gilberto Mora assume déjà un poids considérable depuis qu’il a été désigné comme le futur visage de l’équipe nationale mexicaine. El Tri, qui s’apprête à entamer une phase de transition après avoir coorganisé l’épreuve, mise sur lui pour étinceler cet été et guider l’équipe vers de nouveaux horizons dans les années à venir.

    À seulement 17 ans, le milieu de terrain de Tijuana figure déjà dans le groupe de Javi Aguirre depuis près d’un an, même s’il a manqué quatre mois au début de l’année 2026 en raison d’une blessure qui a temporairement menacé sa participation à la Coupe du monde. Il a depuis retrouvé son meilleur niveau et se prépare à être l’un des principaux moteurs créatifs du sélectionneur, juste derrière l’attaquant Raúl Jiménez.

    La plupart des plus grands clubs européens suivent déjà ses progrès depuis un certain temps, et une Coupe du monde sous les projecteurs ne fera qu’intensifier inévitablement la bataille pour le recruter.

  • Antonio Nusa Norway 2026Getty Images

    Antonio Nusa (Norvège)

    Quand la Norvège retrouvera enfin la Coupe du monde, 28 ans après sa dernière apparition, tous les yeux seront rivés sur Erling Haaland, qui découvre son premier grand tournoi. Une part de l’attention ira aussi à Martin Ødegaard, le capitaine d’Arsenal fraîchement couronné champion, tandis que la stature imposante d’Alexander Sørloth le rend difficile à ignorer, même aux côtés de Haaland.

    Toutefois, négliger Antonio Nusa serait une erreur. Surnommé « le Neymar norvégien » lorsqu’il a fait ses débuts avec l’équipe première de Stabaek à 16 ans, Nusa a confirmé son potentiel au sein du club de son enfance, puis au Club Bruges et au RB Leipzig.

    Âgé de 21 ans, il a passé les deux dernières saisons en Allemagne, où sa capacité à se faufiler entre les défenseurs avant de se recentrer pour conclure du droit fait de lui l’un des ailiers les plus dangereux de la Bundesliga.

    Internationalement, il a ouvert son compteur d’une merveille pour ses débuts en septembre 2024, puis a enchaîné : huit buts et neuf passes décisives en 24 sélections. Sa mission cet été sera d’alimenter Haaland en ballons, mais guettez aussi ses propres frappes, capables de faire mouche à tout moment.

  • Ben Gannon-Doak Scotland 2026Getty Images

    Ben Gannon-Doak (Écosse)

    Dans un autre scénario, Ben Gannon-Doak serait déjà une figure incontournable pour les supporters de Premier League et pressenti pour prendre définitivement la relève de Mohamed Salah après le départ du « Roi égyptien » d’Anfield. Pour l’instant, toutefois, sa jeune carrière ne s’est pas déroulée comme il l’espérait.

    Formé au Celtic, il s’est immédiatement distingué après son arrivée à Liverpool, où son style de dribble puissant lui a valu des comparaisons avec Wayne Rooney, malgré quelques brefs passages sur le terrain sous les ordres de Jürgen Klopp. Mais une déchirure du ménisque en décembre 2023, suivie de problèmes aux ischio-jambiers, a compromis ses deux dernières saisons.

    Malgré ces pépins, Bournemouth a déboursé 25 millions de livres (33,5 millions de dollars) pour s’offrir l’attaquant l’été dernier, et ses 14 sélections avec l’Écosse laissent penser que les Cherries détiennent bien un joyau brut.

    Bien qu’il n’ait pas encore fêté ses 21 ans (il les aura en novembre), Gannon-Doak se distingue par un style old-school : des dribbles puissants, des débordements sur l’aile et des centres précis dans la surface. Si son physique tient la route, il pourrait bien offrir à l’Écosse le supplément de créativité nécessaire pour atteindre enfin les phases à élimination directe de la Coupe du monde.

  • manzambiGetty Images

    Johan Manzambi (Suisse)

    Tous ceux qui ont suivi le parcours de Fribourg jusqu’à la finale de la Ligue Europa connaissent bien le travail de Johan Manzambi, qui a joué un rôle clé dans la qualification du club allemand pour sa première finale européenne. Doté d’une endurance à toute épreuve et d’une excellente vision du jeu en possession du ballon, les joueurs du calibre de Manzambi sont rares – et les plus grands clubs européens le savent bien.

    Une véritable ruée pourrait s’ensuivre si Manzambi prolonge sa saison de percée en club par une Coupe du monde mémorable sous le maillot de la Suisse. À 20 ans, il forme avec Granit Xhaka une association complémentaire au milieu de terrain : Manzambi assure les courses et le travail de récupération, libérant ainsi Xhaka pour dicter le jeu depuis le cœur du terrain.

    Décisif dans le dernier tiers, il a inscrit sept buts et délivré six passes décisives pour Fribourg la saison passée, ainsi que trois buts en douze sélections avec la Suisse. Un joueur polyvalent, capable de débloquer les situations et de propulser la sélection de Murat Yakin loin dans la compétition estivale.