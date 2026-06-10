Pour certains, cependant, cette Coupe du monde pourrait bien être le moment qui propulsera leur carrière vers les sommets. L'histoire de la compétition regorge de joueurs qui sont arrivés sans grande notoriété en dehors de leur pays, mais qui en sont repartis en tant que stars après avoir brillé sur la plus grande scène qui soit.

De Salvatore Schillaci à James Rodríguez, assister à la révélation d’un joueur sous les yeux du monde entier procure une excitation palpable, même si elle reste difficile à anticiper. Qui, par exemple, aurait prédit que Sofyan Amrabat se distinguerait en 2022 ?

Quoi qu’il en soit, ce ne serait pas la saison des pronostics pour la Coupe du monde si, chez GOAL, nous n’essayions pas au moins d’identifier quelques joueurs encore dans l’ombre que les supporters pourraient bien découvrir en suivant le déroulement des événements en Amérique du Nord. En voici 10 que vous devriez, selon nous, garder à l’œil :