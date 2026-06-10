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World Cup breakout GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

Yan Diomande, Gilberto Mora et dix autres joueurs à suivre pour une possible révélation lors de la Coupe du monde 2026

Analysis
Coupe du monde
Y. Diomande
G. Mora
A. Nusa
K. Alajbegovic
P. Sulc
N. Sadiki
I. Maza
B. Gannon-Doak
J. Manzambi
N. Irankunda
Norvège
Écosse
Australie
Suisse
Mexico
Côte d'Ivoire
Bosnie Hérzégovine
République Démocratique du Congo
Tchéquie
Algérie
FEATURES

Plus que quelques heures. Après plusieurs années d’attente, la Coupe du monde 2026 s’ouvrira dans un peu plus de 24 heures, avec le Mexique, pays coorganisateur, face à l’Afrique du Sud, une reprise de la rencontre inaugurale de 2010. Pendant les cinq semaines et demie à venir, des records tomberont et l’histoire sera réécrite alors que plusieurs cadors du football moderne s’affronteront pour soulever le trophée le plus prestigieux du sport mondial.

Pour certains, cependant, cette Coupe du monde pourrait bien être le moment qui propulsera leur carrière vers les sommets. L'histoire de la compétition regorge de joueurs qui sont arrivés sans grande notoriété en dehors de leur pays, mais qui en sont repartis en tant que stars après avoir brillé sur la plus grande scène qui soit.

De Salvatore Schillaci à James Rodríguez, assister à la révélation d’un joueur devant les caméras du monde entier procure une excitation palpable, même si elle reste difficile à anticiper. Qui, par exemple, aurait prédit que Sofyan Amrabat se distinguerait en 2022 ?

Quoi qu’il en soit, ce ne serait pas la saison des pronostics pour la Coupe du monde si, chez GOAL, nous n’essayions pas au moins d’identifier quelques joueurs méconnus que les fans pourraient bien découvrir en suivant le déroulement des événements en Amérique du Nord. En voici 10 que vous devriez, selon nous, garder à l’œil :

  • Ibrahim Maza Algeria 2026Getty Images

    Ibrahim Maza (Algérie)

    De retour en Coupe du monde pour la première fois depuis 2014, l'Algérie arrive avec un effectif riche en talents offensifs, de l'icône chevronnée Riyad Mahrez au meilleur buteur des qualifications africaines, Mohamed Amoura, en passant par des stars confirmées comme Amine Gouri et Houssem Aouar.

    Dans ce contexte, difficile pour un jeune attaquant de se faire une place chez les Fennecs. Pourtant, Ibrahim Maza force son destin avec audace.

    Le joueur de 20 ans vient de boucler une première saison prometteuse en Bundesliga sous les couleurs du Bayer Leverkusen, qu’il avait rejoint l’été dernier en provenance du Hertha Berlin, alors en deuxième division. Il s’est progressivement imposé dans le onze type et a compilé cinq buts et six passes décisives.

    Surnommé « Mazadona » durant son enfance, le jeune attaquant, dont le style vif et le sens du jeu évoquent Florian Wirtz, aurait déjà attiré l’attention de Manchester City, Arsenal et de l’Atlético de Madrid, qui suivraient sa situation en vue d’un transfert estival.

    Pour l’instant, le jeune attaquant se concentre exclusivement sur la Coupe du monde et affiche une confiance déconcertante, ayant déjà annoncé que l’Algérie « battra Lionel Messi » lors du match d’ouverture du groupe J face à l’Argentine.

    • Publicité
  • Australia v Cameroon - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    Nestory Irankunda (Australie)

    Contrairement à 2022, où elle avait créé la surprise en se qualifiant pour les huitièmes de finale avec un effectif essentiellement composé de joueurs de second plan, l’Australie peut cette fois-ci s’appuyer sur de jeunes talents particulièrement prometteurs.

    L’attaquant Mohamed Touré a passé la seconde partie de la saison à alourdir le total de buts de Norwich City en Championship, tandis que les performances du jeune défenseur Lucas Herrington avec les Colorado Rapids en MLS lui promettent un poste de titulaire chez les Socceroos et, à terme, un transfert en Europe.

    Mais c’est l’attaquant Nestory Irankunda qui attire le plus les regards. Révélé à 16 ans sous les couleurs d’Adelaide United en A-League, il a ensuite rejoint le Bayern Munich en 2024 grâce à ses statistiques impressionnantes.

    S’il n’a pas eu l’occasion de percer avec l’équipe première en Allemagne, le jeune attaquant a relancé sa carrière dès sa première saison à Watford. Doté d’un pied gauche fulgurant, particulièrement redoutable sur coups de pied arrêtés, et d’une confiance en soi à toute épreuve, Irankunda pourrait bien être le facteur X des Socceroos sur les terrains nord-américains.

  • Kerim AlajbegovicGetty

    Kerim Alajbegovic (Bosnie-Herzégovine)

    Tous les adolescents convoqués pour cette Coupe du monde ne seront pas titulaires, mais Kerim Alajbegovic contraint presque la Bosnie-Herzégovine à lui accorder sa confiance pour son premier retour dans la compétition depuis 2014.

    Il a joué un rôle clé dans les deux succès des barrages face au Pays de Galles et à l’Italie en mars, même s’il était alors entré en cours de jeu. Il semble désormais prêt à s’installer dans le onze de départ de Sergej Barbarez pour le match d’ouverture contre le Canada, coorganisateur de la compétition, vendredi.

    Ailier fluide, ambidextre et doté d’un sens du but affirmé, il a marqué 13 fois pour le Red Bull Salzbourg la saison passée, performance qui a poussé le Bayer Leverkusen à activer la clause de rachat insérée dans le contrat le liant au club autrichien.

    Rien ne garantit toutefois qu’il portera bien le maillot des Rheinländer la saison prochaine : d’autres clubs pourraient entrer dans la danse si son ascension se confirme sur la plus grande scène internationale.

  • Pavel Sulc Czechia 2026Getty Images

    Pavel Sulc (République tchèque)

    Pour les observateurs du football français, Pavel Sulc est devenu familier au fil des douze derniers mois. Pour ceux qui ne suivent pas assidûment la Ligue 1, la Coupe du monde constituera peut-être leur première occasion de découvrir l’une des nouvelles étoiles du football tchèque.

    Après deux exercices consécutifs à 20 buts avec le Viktoria Plzen, il a rejoint Lyon en août et a poursuivi sur sa lancée : 14 réalisations et sept passes décisives toutes compétitions confondues.

    Plus à l’aise dans un rôle de numéro 10, il a aussi occupé les ailes et l’attaque, au point d’attirer l’attention de clubs de Premier League. La République tchèque n’est pas toujours un adversaire redouté en phase finale, mais ce joueur de 25 ans apporte une menace constante dans le dernier tiers.

  • Noah Sadiki DR Congo 2026Getty Images

    Noah Sadiki (République démocratique du Congo)

    La 7^e place de Sunderland en Premier League, synonyme de qualification pour l’Europa League, constitue un exploit majeur pour un promu. Le mérite en revient principalement aux nombreux renforts estivaux arrivés à Wearside, plutôt qu’au groupe finaliste du championnat de deuxième division douze mois plus tôt.

    Granit Xhaka, Nordi Mukiele, Robin Roefs et Brian Brobbey ont récolté la plupart des éloges parmi les nouveaux venus aux yeux des observateurs extérieurs. Pourtant, pour de nombreux supporters de Sunderland, c’est Noah Sadiki qui s’est révélé être l’un des recrues les plus décisives.

    Recruté auprès de l’Union Saint-Gilloise, championne de Belgique, Sadiki est arrivé au Stadium of Light avec une réputation de « nouveau N’Golo Kanté », et il a rapidement justifié ce surnom grâce à son abattage et à sa clairvoyance balle au pied. Des rumeurs d’intérêt de la part d’équipes de Ligue des champions ont déjà émergé, et d’autres clubs pourraient se manifester si le milieu de terrain confirme son niveau en sélection.

    Engagée dans sa première Coupe du monde depuis 1974, époque où elle portait le nom de Zaïre, la RD Congo comptera sur l’énergie du jeune milieu de terrain pour créer la surprise en Amérique du Nord. Dans un tournoi qui s’annonce peu rythmé, le joueur de 21 ans a l’occasion de se distinguer comme un véritable talent capable de changer la donne.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    Yan Diomande (Côte d’Ivoire)

    Si un joueur est d’ores et déjà certain d’être transféré pour au moins 100 millions d’euros (86 millions de livres sterling ou 115 millions de dollars) dans les prochaines semaines, peut-on encore parler de révélation ?

    C’est une question légitime au sujet de la présence de Yan Diomande dans cette liste. Toutefois, comme l’ailier n’a disputé que moins de 60 matchs chez les seniors, il y a de fortes chances que la Coupe du monde offre à la plupart des supporters une première occasion d’apercevoir l’un des jeunes joueurs les plus en vue du football mondial.

    Nommé « Recrue de l’année » en Bundesliga après 12 buts et 8 passes décisives lors d’une première saison tonitruante avec le RB Leipzig, il a émergé soudainement, attirant l’intérêt de Liverpool et du Paris Saint-Germain, prêts à payer le prix fort pour s’attacher ses services.

    Polyvalent sur les deux ailes, il devrait débuter à gauche pour la Côte d’Ivoire aux côtés d’Amad Diallo. Pour ceux qui préfèrent les profils moins « mainstream », Bazoumana Touré (20 ans), auteur d’une saison convaincante à Hoffenheim, pourrait sortir du banc et mériter une attention particulière cet été.

  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    Gilberto Mora (Mexique)

    Bien qu’il soit le plus jeune joueur du tournoi, Gilberto Mora porte déjà un fardeau considérable. Désigné comme le futur visage de l’équipe nationale mexicaine, il doit briller cet été et guider El Tri au cours des prochaines années.

    À seulement 17 ans, le milieu de terrain de Tijuana figure déjà dans le groupe de Javi Aguirre depuis près d’un an, même s’il a manqué quatre mois en début d’année 2026 en raison d’une blessure qui a temporairement compromis sa participation au Mondial. Il a depuis retrouvé son meilleur niveau et devrait être l’un des principaux moteurs créatifs du sélectionneur, évoluant juste derrière l’attaquant Raúl Jiménez.

    La plupart des plus grands clubs européens suivent déjà ses progrès depuis un certain temps, et une Coupe du monde sous les projecteurs ne fera qu’intensifier inévitablement la bataille pour s’attacher ses services.

  • Antonio Nusa Norway 2026Getty Images

    Antonio Nusa (Norvège)

    Quand la Norvège foulera enfin la pelouse d’une Coupe du monde pour la première fois depuis 28 ans, tous les regards convergeront naturellement vers Erling Haaland, qui découvre ici son premier grand tournoi. Une partie de l’attention pourrait toutefois être accaparée par Martin Ødegaard, le capitaine d’Arsenal fraîchement sacré champion, tandis que la stature imposante d’Alexander Sørloth le rend difficile à ignorer, même aux côtés de Haaland.

    Toutefois, négliger Antonio Nusa serait une erreur. Surnommé « le Neymar norvégien » lors de ses débuts à 16 ans avec l’équipe première de Stabaek, le jeune homme a confirmé son potentiel au Club Bruges puis au RB Leipzig.

    Âgé de 21 ans, il a passé les deux dernières saisons en Allemagne, où sa capacité à se faufiler entre les défenseurs avant de se recentrer sur son pied droit depuis la gauche en fait l’un des ailiers les plus dangereux de la Bundesliga.

    Internationalement, il a ouvert son compteur d’une merveille lors de ses débuts en septembre 2024, puis a enchaîné avec huit buts et neuf passes décisives en 24 sélections. Sa mission cet été : approvisionner Haaland en ballons. Mais guettez aussi ses propres frappes, capables de clouer les gardiens sur leur ligne.

  • Ben Gannon-Doak Scotland 2026Getty Images

    Ben Gannon-Doak (Écosse)

    Dans un autre scénario, Ben Gannon-Doak serait déjà une figure incontournable pour les supporters de Premier League et pressenti pour prendre définitivement la relève de Mohamed Salah après le départ du « Roi égyptien » d’Anfield. Pour l’instant, toutefois, sa jeune carrière ne s’est pas déroulée comme il l’espérait.

    Formé au Celtic, il s’est immédiatement distingué après son arrivée à Liverpool, où son dribble puissant lui a valu des comparaisons avec Wayne Rooney, et il a fait ses premières apparitions comme remplaçant sous les ordres de Jürgen Klopp. Cependant, une déchirure du ménisque en décembre 2023, suivie de problèmes aux ischio-jambiers, a sabordé ses deux dernières saisons.

    Malgré ces pépins, Bournemouth a déboursé 25 millions de livres (33,5 millions de dollars) pour s’attacher ses services l’été dernier, et ses 14 sélections avec l’Écosse laissent penser que les Cherries détiennent bien un joyau brut.

    Bien qu’il n’ait fêté ses 21 ans qu’en novembre, Gannon-Doak se distingue par un style old-school : il aime déborder les arrière latéraux pour délivrer des centres précis dans la surface. Si la chance lui sourit enfin et qu’il reste épargné par les blessures, son talent pourrait offrir à l’Écosse, sous les ordres de Steve Clarke, le coup de fouet nécessaire pour atteindre pour la première fois les phases à élimination directe de la Coupe du monde.

  • manzambiGetty Images

    Johan Manzambi (Suisse)

    Tous ceux qui ont suivi le parcours de Fribourg jusqu’à la finale de la Ligue Europa connaissent bien le travail de Johan Manzambi, qui a joué un rôle clé dans la qualification du club allemand pour sa première finale continentale. Doté d’une endurance à toute épreuve et d’une excellente vision du jeu lorsqu’il est en possession du ballon, les joueurs du calibre de Manzambi ne courent pas les rues – et les plus grands clubs européens le savent bien.

    Une véritable ruée pourrait s’ensuivre si Manzambi prolonge sa saison de percée en club par une Coupe du monde mémorable sous le maillot de la Suisse. À 20 ans, il forme avec Granit Xhaka une paire de milieu de terrain complémentaire : Manzambi couvre autant de terrain que la star de Sunderland et récupère le ballon, permettant ainsi à Xhaka de dicter le jeu depuis le cœur du terrain.

    Décisif dans le dernier tiers, il a inscrit sept buts et délivré six passes décisives avec Fribourg la saison passée, puis marqué trois fois lors de ses douze premières sélections. Un atout polyvalent qui pourrait mener l’équipe de Murat Yakin loin cet été.