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Yan Diomande exulte après avoir inscrit son premier but tant attendu avec le Real Madrid pour faire tomber Villarreal
Le moment décisif pour Diomande
Diomande a été le joueur le plus en vue lors de la victoire 1-0 contre Villarreal au Bernabeu. Dans un match marqué par une forte tension et des rebondissements disciplinaires, le jeune ailier a fait preuve d’un sang-froid bien au-delà de son âge pour faire la différence juste après l’heure de jeu. Sa contribution a permis au Real Madrid de rester au contact en tête du classement de la Liga malgré une fin de match chaotique.
Le but en lui-même a illustré un pur instinct de buteur, à un moment où les locaux peinaient à contourner la solide défense de Villarreal. Après avoir reçu une passe astucieuse, Diomande a montré exactement pourquoi le club a investi dans son potentiel. « Je suis heureux. J’attendais ce premier but depuis longtemps. Je suis content, pour moi comme pour l’équipe. Dans cette position, je pense que la seule option était de contrôler, de me retourner et de frapper », a-t-il déclaré à Realmadrid TV.
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Atmosphère magique au Santiago Bernabéu
Faire son entrée sur la pelouse de l’un des stades les plus emblématiques du football mondial a clairement eu un profond impact sur le héros du match. Diomande a exprimé avec force la fierté qu’il ressent à l’idée de représenter les champions d’Europe en titre devant leurs supporters. L’atmosphère du stade a joué un rôle important pour pousser l’équipe vers l’avant pendant les moments difficiles de la seconde période, lorsque Villarreal a commencé à menacer d’égaliser. Cette victoire a été rendue encore plus impressionnante par le fait que Vinícius Junior a été expulsé à la 72e minute, obligeant l’équipe à domicile à défendre son mince avantage à dix lors des derniers instants de la rencontre.
En revenant sur l’expérience de jouer dans le stade des rois d’Europe, l’attaquant n’a pas tari d’éloges sur son nouvel environnement. « C’est toujours génial de jouer ici. C’est le plus beau stade du monde et le plus grand club. J’ai toujours hâte de jouer ici », a-t-il ajouté.
Réaliser un rêve de Ligue des champions
Au-delà du succès sur la scène nationale, Diomande se projette déjà vers le défi de la scène continentale. L’histoire du club est inextricablement liée à la Coupe d’Europe, et l’international ivoirien a hâte d’ajouter son nom à la longue liste des légendes qui ont brillé dans cette compétition. Pour de nombreux jeunes joueurs, la possibilité d’entendre le célèbre hymne en portant le maillot blanc représente le sommet de leur carrière professionnelle.
Son enthousiasme à l’égard de la plus grande compétition de clubs au monde était évident lorsqu’il a évoqué ses ambitions futures. « Je suis vraiment impatient de jouer en Ligue des champions. C’est le rêve de chaque enfant, et je suis reconnaissant de pouvoir y jouer avec le Real Madrid », a-t-il déclaré.
- AFP
Une victoire capitale pour les hommes de Mourinho
Le match était loin d’être simple pour l’équipe de Jose Mourinho, qui a dû survivre à plusieurs frayeurs avant et après l’ouverture du score. Villarreal s’est révélé être un adversaire dangereux, se créant plusieurs occasions qui ont obligé Thibaut Courtois à être à son meilleur niveau. Ces trois points permettent à Madrid de conserver son élan dans la poursuite de nouveaux trophées. « C’était un bon match. Nous jouons toujours pour gagner, et aujourd’hui nous l’avons fait. Je suis heureux de la victoire », a conclu Diomande.
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