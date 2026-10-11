Diomande a été le joueur le plus en vue lors de la victoire 1-0 contre Villarreal au Bernabeu. Dans un match marqué par une forte tension et des rebondissements disciplinaires, le jeune ailier a fait preuve d’un sang-froid bien au-delà de son âge pour faire la différence juste après l’heure de jeu. Sa contribution a permis au Real Madrid de rester au contact en tête du classement de la Liga malgré une fin de match chaotique.

Le but en lui-même a illustré un pur instinct de buteur, à un moment où les locaux peinaient à contourner la solide défense de Villarreal. Après avoir reçu une passe astucieuse, Diomande a montré exactement pourquoi le club a investi dans son potentiel. « Je suis heureux. J’attendais ce premier but depuis longtemps. Je suis content, pour moi comme pour l’équipe. Dans cette position, je pense que la seule option était de contrôler, de me retourner et de frapper », a-t-il déclaré à Realmadrid TV.