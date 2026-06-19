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Yan Diomande Andoni Iraola Ivoroy Coast Liverpool GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

Yan Diomande est un VÉRITABLE CASSE-TÊTE. Liverpool a certes déjà enrôlé Victor Munoz et surveille d’autres cibles, mais peut-il se permettre de laisser filer ce jeune virtuose ivoirien ?

Opinion
Liverpool
Yan Diomandé
Côte d'Ivoire
Coupe du monde
RB Leipzig
Premier League
FEATURES
Allemagne vs Côte d'Ivoire

Le départ de Mohamed Salah en fin de saison laisse Liverpool face à un problème majeur – et Yan Diomande apparaît comme la meilleure solution. Malheureusement pour les Reds, recruter cette jeune pépite cet été s’annonce aussi difficile que pour les défenseurs équatoriens qui ont tenté de le contenir dimanche à Philadelphie. À bien des égards, sa performance éclatante lors de ses débuts en Coupe du monde constitue toutefois une bonne nouvelle pour Liverpool : elle a parfaitement illustré pourquoi le club estime qu’il pourrait revitaliser une attaque qui a souffert la saison passée.

Le revers de la médaille, bien sûr, c’est que la position de négociation du RB Leipzig n’a fait que se renforcer grâce à la performance époustouflante de l’international ivoirien sur la plus grande scène du football. Un prix de vente astronomique est désormais garanti – si ce n’était pas déjà le cas –, ce qui pose sans aucun doute un problème à Liverpool pour deux raisons.

D’abord, le club ne peut pas répéter les dépenses pharaoniques de l’été dernier (450 millions de livres, soit 600 millions de dollars), qui n’ont pas apporté les résultats escomptés. Bien avant la conclusion d’une saison éprouvante et sans titre, il était clair que les Reds ne devaient pas se contenter de recruter des ailiers : au moins trois autres postes réclamaient une attention particulière, à savoir le milieu de terrain central, l’arrière droit et le défenseur central.

Il est donc probable que Liverpool doive répartir judicieusement son enveloppe transfert, ce qui offrirait au Paris Saint-Germain l’occasion d’ajouter Diomande à son effectif déjà riche en ailiers de classe mondiale. Malgré l’investissement colossal requis, Liverpool peut-il se permettre de laisser filer une future superstar ?

  • luis-diaz(C)Getty Images

    Aucun remplaçant n’a été désigné pour Diaz.

    Liverpool a payé cher le fait de ne pas avoir remplacé Luis Diaz l’été dernier. Les observateurs pensaient que Cody Gakpo continuerait de s’épanouir sur l’aile gauche, tandis qu’en interne, à Anfield, Rio Ngumoha était jugé prêt pour l’équipe première. La nouvelle recrue Florian Wirtz était également présentée comme capable d’évoluer sur les côtés. 

    Sur l’autre aile, Mohamed Salah venait de livrer ce qui est souvent présenté comme la meilleure saison individuelle de l’histoire de la Premier League, si bien qu’aucune urgence ne se faisait sentir pour lui chercher un successeur au trône du « Roi Égyptien ». 

    • Publicité
  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Pourquoi ne pas recruter Semenyo ?

    Si Ngumoha a répondu aux attentes (même s’il a sans doute été trop freiné), Gakpo a exaspéré par sa tendance à répéter inlassablement les mêmes gestes sans varier, Salah s’est brouillé avec Arne Slot, et Wirtz a souvent semblé perdu, quel que soit son positionnement, surtout en Premier League.

    Au final, cette équipe, qui avait inscrit 86 buts lors de son parcours vers le titre en 2024-2025, n’en a marqué que 63 la saison dernière. De quoi laisser de nombreux supporters de Liverpool perplexes : pourquoi le club n’a-t-il pas tenté de recruter Antoine Semenyo dès le mercato de janvier, préférant laisser l’international ghanéen filer à Manchester City contre 64 millions de livres sterling ? 

    En réalité, l’attaquant aurait pu – et même dû – arriver dès l’été précédent, car il aurait offert un renfort précieux sur toute la ligne d’attaque. À la place, Slot a dû lancer Federico Chiesa, un joueur auquel il ne semblait pas accorder sa confiance, dans l’espoir de sauver des matchs déjà presque perdus. La manœuvre n’a fonctionné qu’une seule fois, lors de la soirée d’ouverture de la saison, avant de s’avérer totalement inefficace par la suite.

  • Après Muñoz, voilà Diomande ?

    Malgré les rumeurs persistantes sur l’estime que Iraola porte à Chiesa pour sa polyvalence et son engagement, l’Italien devrait tout de même quitter Anfield cet été, à l’image de Salah. Liverpool vient en effet de recruter Victor Muñoz, un ailier droit ultra-rapide capable d’évoluer aussi bien sur l’aile gauche que dans l’axe.

    Certains supporters se sont immédiatement demandé ce que cette acquisition surprise de Muñoz (du moins dans la mesure où les Reds avaient gardé secret leur intérêt pour la star d’Osasuna jusqu’à la toute dernière minute) signifiait pour la poursuite de Diomande par le club. Toutefois, selon David Ornstein, Munoz n’a jamais été envisagé comme une alternative à l’Ivoirien : Liverpool a bel et bien approché Leipzig avec une offre de 100 millions d’euros pour Diomande.

    Selon d’autres sources, cette proposition aurait déjà été rejetée, les Allemands souhaitant conserver leur joyau une saison supplémentaire. Leipzig ne laisserait partir l’Ivoirien qu’à contrecœur et uniquement contre un chèque supérieur à 120 millions d’euros.

    Reste à savoir si une seule saison de haut niveau justifie un tel investissement.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUNDAFP

    Le nouveau Dembélé ?

    Dépenser des sommes colossales pour un joueur aussi jeune comporte incontestablement des risques. Certains adolescents ne sont tout simplement pas prêts à évoluer dans une grande équipe. Il suffit de prendre l’exemple d’Ousmane Dembélé.

    Tout comme Diomandé, le Français s’était imposé comme l’un des ailiers ambidextres les plus convoités du circuit après une saison éclatante en Bundesliga, mais il a, selon ses propres termes, gaspillé cinq des six années passées au Barça avant de saisir réellement ce qu’il fallait pour briller au plus haut niveau sous la houlette de Luis Enrique au PSG.

    Rien, toutefois, ne suggère que Diomandé soit aussi immature que l’était Dembélé au même âge.


  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-LEIPZIGAFP

    Tirer les enseignements de ses erreurs

    Les retards à répétition de Diomande ont suscité des interrogations durant ses premiers mois à Leipzig. Le staff l’a même rayé du groupe pour la rencontre face au Borussia Dortmund en octobre dernier après une arrivée tardive à une réunion d’équipe. « Cela m’agace encore aujourd’hui », reconnaît-il.

    « Je me suis immédiatement excusé auprès de l’entraîneur et du groupe pour cette erreur », a-t-il récemment révélé. « Chaque joueur reçoit un planning et doit veiller à être à l’heure. »

    Depuis, l’entraîneur de Leipzig, Ole Werner, n’a plus eu à se plaindre de lui et salue régulièrement son engagement pour le collectif, soulignant que cet investissement est visible bien avant l’âge de trente ans, contrairement à Dembélé.

    « Il dépasse souvent ses adversaires sans recourir à des feintes, simplement parce qu’il est très dynamique, mais ce qui est encore plus important à mes yeux, c’est qu’il est très doué pour le contre-pressing », a déclaré l’entraîneur allemand à propos d’un joueur qui a inscrit 12 buts et délivré 8 passes décisives au cours de la saison 2025-2026 de Bundesliga. « C’est une question d’attitude, et il en fait la démonstration. »

  • Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La performance de l’équipe ne peut que s’améliorer.

    Le sélectionneur des Éléphants, Emerse Faé, se dit également impressionné par l’engagement et la personnalité de Diomandé.

    « C’est un jeune doté d’un véritable esprit d’équipe, qui rit avec tout le monde, qui écoute attentivement le staff technique dès qu’on lui donne des conseils et qui s’efforce de donner le meilleur de lui-même, comme on le lui demande », a déclaré l’ancien milieu de terrain de Nantes après la victoire 1-0 contre l’Équateur le week-end dernier. « C’est facile de travailler avec quelqu’un comme Yan. Il est très talentueux et possède toutes les qualités requises. »

    Impossible, en effet, de ne pas être impressionné par son travail, sa vitesse et sa technique à Philadelphie, Fae avouant avoir été stupéfait par la performance du jeune homme de 19 ans pour ses débuts en Coupe du monde.

    « Que dire de plus ? Je ne trouve pas les mots », avoue l’entraîneur des Éléphants. « Il est très talentueux et il est encore très jeune, donc il va encore s’améliorer. » C’est sans doute pour cela que Liverpool a le sentiment de ne pas avoir de temps à perdre. Le club a d’autres cibles de transfert, notamment Bradley Barcola, le joueur mis à l’écart du PSG, mais il est clair que Diomande figure en tête de sa liste de souhaits – et c’est probablement maintenant ou jamais.

    Au vu de la rapidité de ses progrès au cours des deux dernières saisons, d’abord en deuxième division espagnole puis en Bundesliga, Faé a sans doute raison : Diomandé ne va cesser de s’améliorer, et sa valeur va logiquement suivre la même courbe. Une nouvelle performance de haut niveau contre l’Allemagne ce week-end pourrait ainsi ajouter plusieurs millions à son prix.

    Diomande n’est donc pas seulement un casse-tête pour ses adversaires, il est aussi devenu un sacré casse-tête pour Liverpool : pour recruter le successeur idéal de Salah, il faudra accepter de débourser le montant à neuf chiffres réclamé par Leipzig.

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