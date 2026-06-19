Le revers de la médaille, bien sûr, c’est que la position de négociation du RB Leipzig n’a fait que se renforcer grâce à la performance époustouflante de l’international ivoirien sur la plus grande scène du football. Un prix de vente astronomique est désormais garanti – si ce n’était pas déjà le cas –, ce qui pose sans aucun doute un problème à Liverpool pour deux raisons.

D’abord, le club ne peut pas répéter les dépenses pharaoniques de l’été dernier (450 millions de livres, soit 600 millions de dollars), qui n’ont pas apporté les résultats escomptés. Bien avant la conclusion d’une saison éprouvante et sans titre, il était clair que les Reds ne devaient pas se contenter de recruter des ailiers : au moins trois autres postes réclamaient une attention particulière, à savoir le milieu de terrain central, l’arrière droit et le défenseur central.

Il est donc probable que Liverpool doive répartir judicieusement son enveloppe transfert, ce qui offrirait au Paris Saint-Germain l’occasion d’ajouter Diomande à son effectif déjà riche en ailiers de classe mondiale. Malgré l’investissement colossal requis, Liverpool peut-il se permettre de laisser filer une future superstar ?