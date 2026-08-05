Leipzig a reçu un coup de pouce important avec le retour de Diomande à l'entraînement lors du stage de pré-saison du club à Saalfelden, en Autriche. L'ailier de 19 ans avait d'abord été laissé de côté lorsque l'effectif avait pris la direction de sa base estivale après s'être déclaré malade. Désormais totalement rétabli de cette maladie, l'international ivoirien est prêt à entamer sa préparation pour la saison 2026-2027 sous les ordres du nouvel entraîneur principal Martin Demichelis.

Le retour du tenant du titre de rookie de la saison en Bundesliga constitue un développement capital pour Leipzig, qui cherche à s'appuyer sur sa troisième place de la saison dernière. Diomande a joué un rôle déterminant dans le retour du club en Ligue des champions de l'UEFA, avec un bilan impressionnant de 12 buts et huit passes décisives en 33 apparitions en championnat. Sa présence au stage d'entraînement marque un retour à la normale pour un joueur qui a fait les gros titres à travers l'Europe tout au long du mercato estival.







