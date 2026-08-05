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Yan Diomande de retour à l’entraînement du RB Leipzig au milieu des informations évoquant un « accord conclu » avec le Real Madrid
Diomande rejoint le stage de Leipzig en Autriche
Leipzig a reçu un coup de pouce important avec le retour de Diomande à l'entraînement lors du stage de pré-saison du club à Saalfelden, en Autriche. L'ailier de 19 ans avait d'abord été laissé de côté lorsque l'effectif avait pris la direction de sa base estivale après s'être déclaré malade. Désormais totalement rétabli de cette maladie, l'international ivoirien est prêt à entamer sa préparation pour la saison 2026-2027 sous les ordres du nouvel entraîneur principal Martin Demichelis.
Le retour du tenant du titre de rookie de la saison en Bundesliga constitue un développement capital pour Leipzig, qui cherche à s'appuyer sur sa troisième place de la saison dernière. Diomande a joué un rôle déterminant dans le retour du club en Ligue des champions de l'UEFA, avec un bilan impressionnant de 12 buts et huit passes décisives en 33 apparitions en championnat. Sa présence au stage d'entraînement marque un retour à la normale pour un joueur qui a fait les gros titres à travers l'Europe tout au long du mercato estival.
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Schafer met fin aux spéculations sur un transfert
Au milieu des informations de plus en plus nombreuses liant l’ailier à un transfert à prix d’or au Santiago Bernabéu, le directeur sportif Marcel Schafer a profité de l’occasion pour évoquer directement la situation depuis le centre d’entraînement du club. Schafer a tenu à souligner que malgré le bruit venant de divers médias et des réseaux sociaux, aucun accord n’a été conclu pour le départ du joueur.
S’exprimant devant les journalistes mardi, Schafer s’est montré catégorique dans son évaluation des récents rapports. « Il y a quelques jours, un ou deux soi-disant experts des transferts disaient que l’accord était conclu, a déclaré Schafer. Mais ce n’est tout simplement pas le cas. Yan est sous contrat avec nous, c’est notre joueur. »
Dans la continuité d’une saison de l’éclosion
L’engouement autour de Diomande est pleinement justifié au vu de son ascension fulgurante au cours des douze derniers mois. Au-delà de ses impressionnantes contributions offensives en Bundesliga, il a aussi été reconnu à l’échelle mondiale, avec une nomination au Golden Boy 2026 aux côtés de son coéquipier Lennart Karl. Sa capacité à éliminer les défenseurs grâce à sa vitesse et à sa finition clinique a fait de lui l’un des attaquants les plus redoutés de l’élite allemande. Alors que Leipzig entame un nouveau chapitre avec Demichelis à sa tête, l’objectif sera d’affiner encore davantage le jeu de Diomande.
L’importance de pouvoir compter sur Diomande pendant l’intégralité de la préparation estivale ne peut être surestimée. Alors que la planification de l’effectif et les préparatifs tactiques sont déjà bien avancés, la présence du Rookie de la saison lors des séances tactiques en Autriche permet à Demichelis de construire ses schémas offensifs autour du profil spécifique de l’ailier.
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Des matches cruciaux à l’horizon
Le calendrier compétitif de Leipzig pour la saison 2026-2027 approche à grands pas, laissant peu de place aux distractions. La saison du club débutera officiellement avec un déplacement sur le terrain de l’Eintracht Trèves au premier tour de la Coupe d’Allemagne, le 22 août. Cette rencontre offrira un premier aperçu de la manière dont Demichelis entend organiser son équipe dans un contexte compétitif, et de savoir si Diomande retrouvera immédiatement sa place dans le onze de départ après sa maladie. Après ce match de coupe, l’intensité montera nettement d’un cran avec la réception du Borussia Monchengladbach lors de la première journée de Bundesliga, une semaine plus tard, à la Red Bull Arena.
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