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Yan Diomande arrête son choix sur son avenir, tandis que le Real Madrid, Arsenal et Liverpool s’affrontent pour recruter la pépite du RB Leipzig, estimée à 100 millions de livres sterling
Diomande laisse entendre qu’il pourrait partir cet été.
L'ailier de Leipzig, Diomande, aurait tranché concernant sa prochaine destination, alors que le PSG, Liverpool, Arsenal et Madrid se livrent une lutte acharnée pour s'attacher ses services. Selon The Athletic, les « Blancos » auraient même entamé des négociations directes avec Leipzig pour recruter l’ailier, évalué à 100 millions de livres sterling, après ses 12 buts et 8 passes décisives en Bundesliga, sans oublier sa performance éclatante à la tête de la Côte d’Ivoire, qualifiée pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026. Si le directeur sportif de Leipzig, Marcel Schafer, assure que le joueur ne partira pas, Diomande espère toujours boucler son transfert cet été.
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Le milieu offensif clarifie sa position sur son avenir
Interrogé sur les rumeurs d’intérêt de plusieurs grands clubs européens pendant la Coupe du monde, la jeune star ivoirienne a confirmé son intention de quitter Leipzig, tout en laissant les négociations à son agent.
S'adressant aux journalistes, il a déclaré : « Tout d'abord, je pense, comme je l'ai dit, que mon rêve est de jouer pour mon pays et d'entrer dans l'histoire avec mon pays. Je n'ai plus d'Instagram. Je n'ai pas non plus de compte TikTok, donc je ne peux rien voir ! Mais je m'attends à partir, bien sûr. Et j'ai un agent, c'est lui qui va s'occuper du reste. Mais pour moi, le plus important pour l'instant, c'est de me concentrer sur la Coupe du monde avec mon pays. »
Interrogé sur le club de son enfance, Diomandé avait précédemment confié aux médias français : « Le Paris Saint-Germain est une équipe que j’aime depuis que je suis tout petit. Je crois que mon père était supporter du PSG. C’est une équipe que j’admire en tant que fan de football. »
Mourinho se lance dans la course aux transferts
Selon un autre article de TEAMtalk, la priorité de Diomande reste un transfert au PSG, même si l’ailier se dit prêt à rejoindre le Real Madrid si le club français ne s’entend pas sur le montant du transfert avec Leipzig. La lutte s’est encore intensifiée depuis que le club madrilène, désormais dirigé par son nouvel entraîneur José Mourinho, s’est lancé dans la course pour recruter l’attaquant dans le cadre de la refonte de son effectif. Par ailleurs, Arsenal s’est également joint à la course après l’échec de sa tentative de recrutement de Morgan Rogers, de l’Aston Villa.
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Leipzig exige une indemnité de transfert élevée.
Diomande a repris l’entraînement pré-saison avec Leipzig après sa pause post-Coupe du monde. Le PSG s’apprête à déposer une offre officielle, afin de devancer le Real Madrid et les deux clubs de Premier League sur sa cible prioritaire. Leipzig, en position de force, assure qu’il ne lâchera son joueur vedette que contre une offre correspondant à ses exigences.
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