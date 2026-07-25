Interrogé sur les rumeurs d’intérêt de plusieurs grands clubs européens pendant la Coupe du monde, la jeune star ivoirienne a confirmé son intention de quitter Leipzig, tout en laissant les négociations à son agent.

S'adressant aux journalistes, il a déclaré : « Tout d'abord, je pense, comme je l'ai dit, que mon rêve est de jouer pour mon pays et d'entrer dans l'histoire avec mon pays. Je n'ai plus d'Instagram. Je n'ai pas non plus de compte TikTok, donc je ne peux rien voir ! Mais je m'attends à partir, bien sûr. Et j'ai un agent, c'est lui qui va s'occuper du reste. Mais pour moi, le plus important pour l'instant, c'est de me concentrer sur la Coupe du monde avec mon pays. »

Interrogé sur le club de son enfance, Diomandé avait précédemment confié aux médias français : « Le Paris Saint-Germain est une équipe que j’aime depuis que je suis tout petit. Je crois que mon père était supporter du PSG. C’est une équipe que j’admire en tant que fan de football. »