Dani Olmo aborde la Coupe du monde 2026 au sommet de sa forme, puisqu’il a disputé tous les matchs de l’année, aussi bien avec Barcelone qu’avec la sélection espagnole.

Luis de la Fuente devrait ainsi s’appuyer sur lui pour multiplier les solutions offensives contre l’Arabie saoudite et effacer l’image laissée face au Cap-Vert.

Les champions d’Europe préparent actuellement leur rencontre avec l’équipe saoudienne, prévue lors de la deuxième journée de la phase de groupes du Mondial.

« Nous avons confiance en notre capacité à renverser la situation, et cela commence par une victoire contre l’Arabie saoudite », a déclaré Olmo dans une interview accordée au journal Sport.

Il a ajouté : « Nous sommes convaincus de notre statut parmi l’élite mondiale et ce n’est pas un simple match qui peut effacer tout ce que nous avons construit. »

Il a conclu : « Nous avons une immense ambition. Nous pouvons totalement renverser la vapeur. Si nous gagnons tous nos matchs restants, nous serons champions du monde. Pourquoi pas ? »