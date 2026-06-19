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Yamal reste muet cette saison… Olmo surprend Cocorella et le Real Madrid

Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
D. Olmo
Real Madrid
FC Barcelone
M. Cucurella
L. Yamal
Espagne
Arabie saoudite

Les mouvements du mercato du Real Madrid ne suscitent aucune inquiétude.

Dani Olmo aborde la Coupe du monde 2026 au sommet de sa forme, puisqu’il a disputé tous les matchs de l’année, aussi bien avec Barcelone qu’avec la sélection espagnole.

Luis de la Fuente devrait ainsi s’appuyer sur lui pour multiplier les solutions offensives contre l’Arabie saoudite et effacer l’image laissée face au Cap-Vert.

Les champions d’Europe préparent actuellement leur rencontre avec l’équipe saoudienne, prévue lors de la deuxième journée de la phase de groupes du Mondial.

« Nous avons confiance en notre capacité à renverser la situation, et cela commence par une victoire contre l’Arabie saoudite », a déclaré Olmo dans une interview accordée au journal Sport.

Il a ajouté : « Nous sommes convaincus de notre statut parmi l’élite mondiale et ce n’est pas un simple match qui peut effacer tout ce que nous avons construit. »

Il a conclu : « Nous avons une immense ambition. Nous pouvons totalement renverser la vapeur. Si nous gagnons tous nos matchs restants, nous serons champions du monde. Pourquoi pas ? »

  • dani olmo spanienGetty Images

    Yamal est en pleine forme et Álvarez figure parmi l’élite mondiale des joueurs.

    Interrogé sur le mercato estival du Real Madrid, il a analysé : « Il est logique qu’après deux saisons sans titre, le club ait renforcé son effectif. Ce sont des joueurs de classe mondiale, mais ils ne nous intimident pas. »

    Olmo a toutefois rappelé que son club avait lui aussi réalisé un « excellent transfert » en recrutant Gordon, et s’en félicite.

    Interrogé sur le départ de Marc Cucurella vers le Real Madrid, il a reconnu : « Nous n’avions pas anticipé ce transfert… Il a gardé sa décision pour lui. Si c’était son souhait, je me réjouis pour lui, car c’est mon ami. »

    Il a ajouté : « Mais il va désormais devoir se battre en Liga, tout comme nous. Il devra par exemple affronter Lamine Yamal. »

    Concernant Yamal, il a précisé : « Il est en forme, mais son temps de jeu dépend de l’entraîneur Luis de la Fuente et de lui-même. Il va beaucoup nous apporter ; c’est un joueur dont nous avons besoin tout au long du championnat, et nous sommes ravis de le voir à son meilleur niveau. »

    Interrogé sur l’arrivée de Gordon, il ajoute : « Ce transfert apporte du dynamisme au FC Barcelone et renforce également la défense. Il élève le niveau de l’équipe. »

    Interrogé sur Alvarez, il a coupé court : « Il est inapproprié de parler d’un joueur qui appartient encore à un autre club. C’est un joueur de classe mondiale, l’un des meilleurs. C’est aussi une personne formidable, même s’il est actuellement la doublure de Messi. »

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