Yamal craint de connaître le même sort que Pelé… Les 5 plus grandes légendes qui ont manqué la finale de la Coupe du monde malgré la qualification

Les supporters espagnols vivent un véritable cauchemar depuis quelques heures, suite à la blessure subie par Lamine Yamal, à quelques heures du match contre l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon le journal espagnol AS, le jeune ailier a manqué la séance collective de ce jeudi, à 72 heures du coup d’envoi, et a été vu avec une attelle sur la cuisse gauche.

Si le journaliste espagnol Alfredo Martínez assure que le joueur prendra normalement part à la finale, l’incertitude demeure chez les supporters quant à l’état de santé de leur star.