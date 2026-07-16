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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Yamal craint de connaître le même sort que Pelé… Les 5 plus grandes légendes qui ont manqué la finale de la Coupe du monde malgré la qualification

FEATURES
Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
L. Yamal
Espagne
Argentine
É.-U.

La star espagnole manquera-t-elle l’une des finales les plus mémorables de l’histoire de la Coupe du monde ?

Les supporters espagnols vivent un véritable cauchemar depuis quelques heures, suite à la blessure subie par Lamine Yamal, à quelques heures du match contre l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon le journal espagnol AS, le jeune ailier a manqué la séance collective de ce jeudi, à 72 heures du coup d’envoi, et a été vu avec une attelle sur la cuisse gauche.

Si le journaliste espagnol Alfredo Martínez assure que le joueur prendra normalement part à la finale, l’incertitude demeure chez les supporters quant à l’état de santé de leur star.

  • FBL-SAFRICA-MANDELA-PEOPLE-BIRTHDAYAFP

    Pelé… Absent, mais sacré à jamais

    En cas d’absence, Yamal ne serait pas la première grande star à manquer la finale de la Coupe du monde malgré sa qualification et sa présence dans la sélection de son pays ; plusieurs légendes ont déjà connu ce sort, à commencer par le Brésilien Pelé.

    En 1962, au Chili, Pelé disputait sa deuxième Coupe du monde. Il n’a joué qu’un seul match de la phase de groupes avant de se blesser à la cuisse lors de la deuxième rencontre, contre la Tchécoslovaquie.

    Il a alors déclaré forfait pour la troisième journée contre l’Espagne, puis pour les quarts de finale face à l’Angleterre et la demi-finale contre le Chili.

    Malgré l’absence de Pelé, le Brésil a conservé son titre en battant la Tchécoslovaquie en finale. Ce sacre s’ajoute aux deux autres remportés par la légende, un exploit toujours unique dans l’histoire de la Coupe du monde.

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  • Argentinian forward Claudio Caniggia driAFP

    Canegia… Un but, puis plus rien

    Claudio Caniggia, star de l’équipe d’Argentine, a également vécu une situation similaire lors de la Coupe du monde 1990 en Italie : il a manqué la finale perdue 1-0 par les « danseurs de tango » face à l’Allemagne de l’Ouest.

    Caniggia, l’une des vedettes de l’Albiceleste aux côtés de Diego Maradona, avait notamment inscrit le but de la victoire contre le Brésil en huitièmes de finale, puis l’égalisation (1-1) face à l’Italie en demi-finale, avant le succès aux tirs au but.

    Décisif en demi-finale, l’attaquant écope d’un deuxième carton jaune qui l’exclut de la finale perdue 1-0 face à la RFA.

  • ITALY V NORWAYGetty Images Sport

    Costacurta… Absence et défaite

    La même mésaventure s'est reproduite lors de l'édition suivante : cette fois, c'est le défenseur italien Alessandro Costacurta qui a manqué la finale face au Brésil, toujours en raison d'une accumulation de cartons.

    Le défenseur avait écopé d’un deuxième avertissement lors de la demi-finale remportée 2-1 face à la Bulgarie.

    Cette sanction l’a privé de la finale contre le Brésil, conclue sur un nul blanc avant la victoire des « Auriverdes » aux tirs au but.

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  • CUP-FR98-FRA-CRO-BLANC-THURAMAFP

    Laurent Blanc… Une victoire malgré son absence

    Lors de la Coupe du monde 1998, Laurent Blanc, défenseur emblématique des Bleus, a manqué la finale face au Brésil après avoir écopé d’un carton rouge direct en demi-finale.

    Expulsé pour un tacle appuyé sur Slaven Bilić lors de la demi-finale face à la Croatie, il a été automatiquement suspendu pour la finale.

    Malgré cette absence, la défense tricolore a tenu bon et les Bleus ont décroché leur premier titre mondial en battant le Brésil 3-0 en finale.

  • WC2002-GER-PARAFP

    Michael Ballack… Absent, mais son héritage demeure.

    L’absence la plus marquante du XXIe siècle s’est produite en finale de la Coupe du monde 2002, en Corée du Sud et au Japon, privant la légende allemande Michael Ballack de l’ultime match.

    Ballack écopa d’un deuxième carton jaune lors de la victoire 1-0 contre la Corée du Sud en demi-finale, alors qu’il coupait une contre-attaque asiatique.

    Quelques minutes après avoir reçu ce carton, alors qu’il savait déjà qu’il serait absent de la finale en cas de qualification, Ballack a lui-même inscrit le but de la qualification à la 75e minute du match.

    La finale contre le Brésil s’est donc jouée sans Michael Ballack, instigateur malgré lui de la plus célèbre « malédiction des finales ». Son absence n’a pas dissipé le mauvais sort : la « Mannschaft » s’est inclinée 2-0 face aux « danseurs de samba ».

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