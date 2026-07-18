Y a-t-il de l'espoir pour Paul Pogba ? Le milieu de terrain fait son apparition à Monaco alors que l'avenir du Français reste incertain

Pogba a enfin fait son retour sur le terrain avec Monaco ce samedi, en disputant la seconde mi-temps d’un match amical de pré-saison contre Saint-Priest. Le club de Ligue 1 s’est largement imposé 5-2 ; même s’il n’a ni marqué ni délivré de passe décisive, la simple présence de l’ancien Mancunien sur la pelouse était significative au regard de ses récentes difficultés. Ce match a offert au milieu de terrain une occasion cruciale de démontrer sa condition physique sous l’œil attentif du nouveau staff technique du club.

Le retour de ce joueur de 33 ans intervient à un moment crucial, alors qu’il cherche à tourner la page sur une première saison catastrophique. La saison dernière, le Français n’avait disputé que 133 minutes de compétition, ses problèmes de blessures ayant gâché sa première année de retour en France. Après n’avoir été titularisé qu’une seule fois – contre Metz le 2 mai – depuis son arrivée au club, ces minutes de pré-saison constituent les premiers pas de ce que beaucoup espèrent être un processus de réintégration réussi pour un joueur dont le talent reste incontestable lorsqu’il est en bonne santé.