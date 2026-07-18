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Y a-t-il de l'espoir pour Paul Pogba ? Le milieu de terrain fait son apparition à Monaco alors que l'avenir du Français reste incertain
Le milieu de terrain effectue son retour lors d'une victoire en match de pré-saison.
Pogba a enfin fait son retour sur le terrain avec Monaco ce samedi, en disputant la seconde mi-temps d’un match amical de pré-saison contre Saint-Priest. Le club de Ligue 1 s’est largement imposé 5-2 ; même s’il n’a ni marqué ni délivré de passe décisive, la simple présence de l’ancien Mancunien sur la pelouse était significative au regard de ses récentes difficultés. Ce match a offert au milieu de terrain une occasion cruciale de démontrer sa condition physique sous l’œil attentif du nouveau staff technique du club.
Le retour de ce joueur de 33 ans intervient à un moment crucial, alors qu’il cherche à tourner la page sur une première saison catastrophique. La saison dernière, le Français n’avait disputé que 133 minutes de compétition, ses problèmes de blessures ayant gâché sa première année de retour en France. Après n’avoir été titularisé qu’une seule fois – contre Metz le 2 mai – depuis son arrivée au club, ces minutes de pré-saison constituent les premiers pas de ce que beaucoup espèrent être un processus de réintégration réussi pour un joueur dont le talent reste incontestable lorsqu’il est en bonne santé.
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L'avenir de Monaco est incertain
Malgré son retour sur le terrain, l’avenir à long terme de Pogba à Monaco reste incertain. Le directeur général du club, Thiago Scuro, a fait preuve d’une franchise rare au sujet d’un possible départ du milieu de terrain lors du mercato actuel. « Oui, bien sûr », a-t-il répondu quand on lui a demandé si un transfert était envisageable. « Peut-être qu’il partira, peut-être qu’il restera. C’est un sujet très compliqué. Nous avons avant tout beaucoup de respect pour l’homme. À son arrivée ici, il était très positif, il a aidé les jeunes joueurs. Mais la vérité, c’est aussi que le projet n’a pas bien fonctionné la saison dernière. »
Le club examine actuellement son effectif et ses engagements financiers en vue d’une saison en Ligue Europa Conférence. Scuro a également évoqué la déception de l’année précédente, soulignant que « lorsque nous avons commencé, nos attentes étaient très différentes ». Alors que Pogba entame les douze derniers mois de son contrat et perçoit un salaire considérable, la direction est sous pression : faut-il conserver cette star de premier plan ou limiter les pertes et renouveler l’effectif ?
Filipe Luis détient la clé
La nomination de Filipe Luis au poste d’entraîneur principal a insufflé un nouvel élan, l’ancien défenseur de l’Atlético de Madrid étant désormais chargé de procéder à une évaluation tactique finale. Luis devrait profiter du reste du programme estival pour déterminer si Pogba peut s’intégrer dans son système. Les séances d’entraînement à haute intensité mises en place par l’entraîneur serviront de test pour le milieu de terrain chevronné, qui devra prouver qu’il est encore capable de rivaliser au niveau physique d’élite exigé par le football moderne.
Scuro a souligné que la décision reposera entièrement sur les performances et la condition physique. « Je pense qu’à présent, nous devons être justes envers lui : observer sa préparation chaque semaine, voir comment il a progressé sur le plan physique et technique », a expliqué le directeur. « Ensuite, ce sera à l’entraîneur de décider si Filipe Luis lui accordera ou non du temps de jeu. Nous avons tout l’été pour évaluer le niveau de Paul. »
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Le chemin vers la rédemption
Le parcours de Pogba à Monaco fait suite à quelques années mouvementées, marquées notamment par une résiliation d'un commun accord de son contrat avec la Juventus et une longue suspension pour dopage. Ses débuts avec le club français en novembre dernier constituaient sa première apparition en match officiel depuis plus de 800 jours, ce qui rend ses problèmes de blessures ultérieurs d'autant plus difficiles à accepter. Le staff médical du club suit de près ses progrès, guettant le moindre signe de résistance face aux récidives à la cuisse, au mollet et à la cheville qui l’ont tenu éloigné des terrains durant la majeure partie de l’exercice précédent.
D’autres opportunités se présenteront prochainement : la préparation estivale de Monaco se poursuit, et un match amical contre le Sporting CP est programmé la semaine prochaine, offrant une nouvelle vitrine de premier plan au milieu de terrain.
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