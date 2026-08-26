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Xavi prend d’urgence contact avec Virgil van Dijk avant un début cauchemardesque contre Jurgen Klopp
Prendre contact avec le capitaine de Liverpool
Xavi Hernandez n’a pas perdu de temps pour affirmer son autorité en tant que nouveau sélectionneur des Pays-Bas en prenant immédiatement contact avec les cadres du groupe. Dès le début de son mandat, le technicien espagnol a identifié le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, comme un pilier indispensable pour les Pays-Bas. Xavi a déjà entamé des discussions intensives avec le groupe de leaders afin de suivre de près les joueurs, de poser les bases essentielles et de profiter pleinement des débuts de sa carrière de sélectionneur.
- AFP
Aligner les ambitions avec Van Dijk
Le nouveau sélectionneur des Pays-Bas a reconnu avoir déjà parlé avec le défenseur central de Liverpool, tout en exposant son intention de poursuivre le dialogue au sujet de ses objectifs à long terme. Xavi a souligné l’importance de comprendre l’état d’esprit du défenseur, sa motivation personnelle et sa soif de compétition dans le cadre du nouveau régime mis en place. « J’ai parlé avec lui. Je resterai en contact avec lui », a expliqué Xavi en évoquant l’avenir de la star de Liverpool.
« Je veux parler davantage de son ambition, de sa passion. Et on verra. Mais j’ai besoin de lui parler. »
- AFP
Un baptême du feu face à Klopp
Xavi ne bénéficiera d’aucune période d’adaptation en douceur pour diriger son premier match international sur le banc des Pays-Bas. Ses débuts d’entraîneur s’accompagnent d’un choc au sommet face à l’Allemagne, une équipe actuellement dirigée par l’ancien entraîneur de Liverpool Jurgen Klopp. Loin de fuir ce défi intimidant, l’ancien coach du FC Barcelone a assumé pleinement l’ampleur immense d’un affrontement contre l’une des nations d’élite du football européen dès son entrée en scène.
« Je me sens enthousiaste. Je me sens motivé parce que, comme vous le savez, nous jouons contre l’Allemagne, l’une des meilleures équipes d’Europe et l’un des meilleurs entraîneurs de ces dernières années », a déclaré Xavi.
Se préparer pour l’ultime test
Les Pays-Bas affronteront leur rival traditionnel, l’Allemagne, lors de la Ligue des nations de l’UEFA 2026-2027 à Amsterdam le 24 septembre, à l’occasion des débuts officiels de Xavi et de Klopp comme nouveaux sélectionneurs de leurs nations respectives. Malgré l’énorme défi qui l’attend dès le début de son contrat de quatre ans, Xavi reste pleinement confiant dans la capacité de son groupe à être à la hauteur. En maintenant des lignes de communication ouvertes avec des leaders clés comme Van Dijk de Liverpool, l’entraîneur vise à faire en sorte que ses joueurs abordent ce rendez-vous à fort enjeu pleinement unis et parfaitement préparés.
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