Le nouveau sélectionneur des Pays-Bas a reconnu avoir déjà parlé avec le défenseur central de Liverpool, tout en exposant son intention de poursuivre le dialogue au sujet de ses objectifs à long terme. Xavi a souligné l’importance de comprendre l’état d’esprit du défenseur, sa motivation personnelle et sa soif de compétition dans le cadre du nouveau régime mis en place. « J’ai parlé avec lui. Je resterai en contact avec lui », a expliqué Xavi en évoquant l’avenir de la star de Liverpool.

« Je veux parler davantage de son ambition, de sa passion. Et on verra. Mais j’ai besoin de lui parler. »