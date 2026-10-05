Getty Images Sport
Traduit par
Xavi ouvre la porte à un retour de Frenkie de Jong avec les Pays-Bas alors que le milieu de terrain de Barcelone reprend enfin l’entraînement
Des signes de rétablissement positifs pour De Jong
Xavi s’est montré très optimiste concernant la forme physique de De Jong, laissant entendre que le milieu de terrain pourrait être prêt à représenter les Pays-Bas lors de la prochaine trêve internationale de novembre. L’ancien joueur de l’Ajax est absent depuis la Coupe du monde, mais son récent retour sur les terrains de la Ciutat Esportiva Joan Gamper a apporté un élan bienvenu, tant pour son club que pour sa sélection.
S’exprimant devant les médias après une victoire 2-1 contre la Serbie, Xavi a clairement indiqué qu’il s’attend à pouvoir bientôt compter sur ses joueurs clés. « Nous pourrons aussi, espérons-le, utiliser en novembre des joueurs qui sont actuellement blessés », a-t-il expliqué. « Frenkie est très important. J’ai beaucoup confiance en lui. C’est un joueur de très haut niveau, mais attendons de voir comment il récupère. »
- AFP
Dans la campagne de Ligue des nations
Malgré l'absence de leur talisman au milieu de terrain, les Pays-Bas ont négocié leurs récents matches de Ligue des nations avec une certaine résilience. La victoire contre la Serbie a marqué une soirée symbolique puisque le capitaine Virgil van Dijk a fêté sa 100e sélection avec son pays. Le défenseur de Liverpool a dirigé une arrière-garde critiquée pour son manque de clean sheets, même si ce résultat permet à l'équipe de rester invaincue sous sa nouvelle direction après quatre matches.
La récente trêve internationale a offert des résultats mitigés, dont des matches nuls contre l'Allemagne et la Grèce, ce qui laisse les Pays-Bas co-leaders de leur groupe. Si les résultats ont été satisfaisants, la fluidité tactique apportée par De Jong est considérée comme la pièce manquante pour transformer une équipe fonctionnelle en force dominante. Le staff technique a testé plusieurs profils, dont Teun Koopmeiners et Tijjani Reijnders, mais le retour de De Jong reste l'objectif principal en vue de la prochaine série de matches.
L’impact de Joshua Zirkzee et l’émergence d’un talent
En l'absence de De Jong, d'autres joueurs ont pris le relais pour permettre aux Pays-Bas de rester compétitifs. Joshua Zirkzee s'est révélé être le héros lors du récent affrontement avec la Serbie, en sortant du banc pour inscrire le but décisif. Il s'agissait d'un moment important pour l'attaquant de Manchester United, qui a ainsi marqué son deuxième but en sélection après sa précédente réalisation contre la Bosnie-Herzégovine. Sa finition clinique a mis en évidence la profondeur croissante du secteur offensif néerlandais, tandis que l'équipe attend de retrouver toute sa puissance au milieu de terrain.
Le sélectionneur n'a pas eu peur de faire tourner son effectif, en donnant sa chance à de jeunes talents comme Crysencio Summerville, qui s'est distingué lors de la récente victoire.
- Getty Images Sport
En vue de la fenêtre de novembre
L’attention se porte désormais sur les rapports médicaux en provenance de Barcelone au cours des prochaines semaines. De Jong a récemment repris de légères séances d’entraînement, et l’équipe médicale néerlandaise devrait être en contact étroit avec ses homologues en Espagne. L’objectif est de s’assurer qu’il a suffisamment de rythme de match avant d’être replongé dans l’environnement à haute intensité du football international, où les Pays-Bas chercheront à consolider leur position en tête de leur groupe de Ligue des nations.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles