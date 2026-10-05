Xavi s’est montré très optimiste concernant la forme physique de De Jong, laissant entendre que le milieu de terrain pourrait être prêt à représenter les Pays-Bas lors de la prochaine trêve internationale de novembre. L’ancien joueur de l’Ajax est absent depuis la Coupe du monde, mais son récent retour sur les terrains de la Ciutat Esportiva Joan Gamper a apporté un élan bienvenu, tant pour son club que pour sa sélection.

S’exprimant devant les médias après une victoire 2-1 contre la Serbie, Xavi a clairement indiqué qu’il s’attend à pouvoir bientôt compter sur ses joueurs clés. « Nous pourrons aussi, espérons-le, utiliser en novembre des joueurs qui sont actuellement blessés », a-t-il expliqué. « Frenkie est très important. J’ai beaucoup confiance en lui. C’est un joueur de très haut niveau, mais attendons de voir comment il récupère. »