« Xavi a raison » - Le directeur de l'Atlético Madrid soutient la légende du FC Barcelone dans son affirmation concernant le retour de Lionel Messi, malgré les démentis de Joan Laporta et Javier Tebas
Allemany soutient Xavi dans l'affaire Messi
Un rebondissement choquant est survenu concernant l'échec du retour de Messi à Barcelone. L'ancien directeur sportif du Blaugrana, Alemany, qui a travaillé au club de 2021 à 2023, a apporté son soutien sans faille à Xavi. S'exprimant avant le match de Ligue des champions de l'Atlético Madrid, l'actuel dirigeant de l'Atlético a confirmé que la version des faits donnée par le légendaire milieu de terrain était tout à fait exacte.
« Xavi a raison, ils nous ont dit qu'ils avaient obtenu [l'accord de la Liga] », a déclaré Alemany, contredisant directement le récit avancé par l'actuel conseil d'administration. L'entraîneur avait précédemment déclenché la polémique en affirmant que Laporta avait saboté un transfert qui était pratiquement finalisé, déclarant qu'ils avaient obtenu le « feu vert » avant que tout ne soit soudainement remis en cause.
Laporta et Tebas nient les accusations
Laporta s'est empressé de rejeter ces allégations, présentant son ancien manager comme un pion dans un jeu politique plus vaste à l'approche des prochaines élections présidentielles. Le président a fait valoir que le transfert avait échoué en raison d'un manque de communication de la part du camp du joueur plutôt que d'un veto de la direction.
Il a affirmé que l'entraîneur s'était laissé utiliser, soulignant que, alors que les plans financiers étaient en cours de préparation, Jorge Messi s'était soudainement tu avant qu'ils ne soient informés de la décision de rejoindre l'Inter Miami.
« En ce qui concerne Messi, en 2023, j'ai envoyé le contrat à Jorge Messi, qui s'est montré très poli. Et en mai, il m'a dit que cela ne pouvait pas se faire parce qu'il serait soumis à trop de pression ici et qu'il préférait aller à Miami. Et je lui ai dit que je respectais cela », a-t-il déclaré.
Tebas a renforcé cette défense en insistant sur le fait que la ligue n'avait jamais fourni l'autorisation financière nécessaire, ajoutant qu'aucune demande officielle n'avait jamais été faite.
Font exige la vérité avant les élections
Avec les élections prévues le 15 mars, le rival présidentiel Victor Font, soutenu par Xavi, a profité de cette affaire pour exiger une transparence totale de la part du club. Font a suggéré que l'administration actuelle se cache derrière les succès sportifs de l'entraîneur Hansi Flick et l'émergence de talents issus du centre de formation pour masquer ses échecs passés.
« Je pense que Messi ne s'exprimera pas d'ici dimanche, mais j'espère qu'il le fera », a déclaré Font. « Qu'il explique la vérité – sur son départ du club et sa tentative de revenir en 2023 – afin que les membres ne votent pas dans le mensonge et sous le voile de l'illusion que Hansi Flick et les jeunes nous font miroiter. »
Des récits contradictoires laissent les partisans dans l'incertitude
Alors que les discours s'intensifient, l'attention en Catalogne reste partagée entre le drame qui se joue dans les coulisses et les obligations sur le terrain sous la houlette de Flick. Pour les supporters, la possibilité d'assister à la dernière danse de l'Argentin dans le stade fait désormais l'objet d'un débat historique. Cependant, les répercussions de cette opération ratée continuent de menacer la stabilité de la hiérarchie à l'approche des élections prévues cette semaine.
