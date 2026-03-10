Laporta s'est empressé de rejeter ces allégations, présentant son ancien manager comme un pion dans un jeu politique plus vaste à l'approche des prochaines élections présidentielles. Le président a fait valoir que le transfert avait échoué en raison d'un manque de communication de la part du camp du joueur plutôt que d'un veto de la direction.

Il a affirmé que l'entraîneur s'était laissé utiliser, soulignant que, alors que les plans financiers étaient en cours de préparation, Jorge Messi s'était soudainement tu avant qu'ils ne soient informés de la décision de rejoindre l'Inter Miami.

« En ce qui concerne Messi, en 2023, j'ai envoyé le contrat à Jorge Messi, qui s'est montré très poli. Et en mai, il m'a dit que cela ne pouvait pas se faire parce qu'il serait soumis à trop de pression ici et qu'il préférait aller à Miami. Et je lui ai dit que je respectais cela », a-t-il déclaré.

Tebas a renforcé cette défense en insistant sur le fait que la ligue n'avait jamais fourni l'autorisation financière nécessaire, ajoutant qu'aucune demande officielle n'avait jamais été faite.