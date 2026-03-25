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Liverpool FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4Getty Images Sport
Adhe Makayasa

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Xabi Alonso serait « prêt » à prendre les rênes de Liverpool si Arne Slot venait à être limogé

X. Alonso
A. Slot
Liverpool
Premier League
Real Madrid
LaLiga

Xabi Alonso serait « prêt » à succéder à Arne Slot au poste d'entraîneur de Liverpool cet été. Si Slot conserve son poste pour l'instant, la piètre défense du titre de Liverpool en Premier League rend l'avenir du Néerlandais de plus en plus incertain au-delà de la fin de la saison en cours. Alonso serait prêt à prendre la relève, impatient de prendre un nouveau départ sur les rives de la Mersey après son récent départ du Real Madrid.

  • Une saison en chute libre

    L'optimisme qui avait suivi le titre remporté par Liverpool en 2025 s'est évaporé sous la houlette de Slot, dont l'équipe a peiné à maintenir une certaine régularité cette saison, enregistrant au total dix défaites en Premier League. Malgré un investissement colossal de 500 millions d'euros l'été dernier – qui comprenait notamment la signature phare de Florian Wirtz, en provenance du Bayer Leverkusen –, Slot n'a pas réussi à faire de son effectif, regorgeant de stars, une équipe soudée. Selon SPORT BILD, la direction d'Anfield, emmenée par Michael Edwards, aurait déjà identifié l'ancien milieu de terrain des Reds, Alonso, comme l'homme de la situation pour mener une refonte estivale. Cette nomination potentielle coïnciderait avec le départ de l'icône du club, Mohamed Salah, dont le départ à la fin de la saison devrait faciliter une véritable réinitialisation tactique sous une nouvelle direction.

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  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Les leçons de Madrid

    Selon certaines informations, si Alonso serait « prêt » à accepter une offre concrète de Liverpool, il aurait toutefois posé des conditions strictes concernant son influence sur le recrutement et la composition de l'effectif. Cette position ferme s'explique par son passage difficile au Real Madrid, où il aurait eu le sentiment que ses préférences spécifiques concernant l'effectif avaient été ignorées avant son arrivée. L'agent d'Alonso, Inaki Ibanez, a confirmé que des offres concrètes étaient sur la table pour l'Espagnol, qui a remporté 18 trophées majeurs au cours de sa carrière de joueur. Alonso serait réticent à répéter les erreurs coûteuses commises en Espagne, où il a pris en charge un effectif qui ne correspondait pas à ses convictions tactiques, ce qui a finalement conduit à son licenciement à la mi-janvier.

  • Le lien avec les Edwards

    Edwards est depuis longtemps un admirateur déclaré d'Alonso, ayant initialement tenté de faire revenir l'Espagnol à Anfield au printemps 2024, avant la nomination de Slot. À l'époque, Alonso avait choisi de rester au Bayer Leverkusen pour mener à bien une campagne sans précédent qui lui a permis de remporter le titre de champion de Bundesliga sans connaître la défaite. Malgré l'arrivée finale de Slot, Edwards aurait maintenu le contact avec les représentants d'Alonso tout au long de la saison 2024-2025. Liverpool considère cette éventuelle réunion comme l'occasion idéale de redynamiser Wirtz, qui s'est révélé être un talent de classe mondiale sous la houlette d'Alonso en Allemagne.

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Une transition estivale

    Liverpool compte cinq points de retard sur Aston Villa, quatrième au classement, alors qu'il reste sept journées à disputer en Premier League ; toutefois, Alonso aurait écarté toute prise de contrôle en cours de saison, préférant prendre un nouveau départ cet été. Cela signifie que Slot devrait rester aux commandes pour la dernière ligne droite du championnat national et pour le quart de finale de la Ligue des champions à enjeux élevés contre le Paris Saint-Germain. Les mois à venir constitueront un test de caractère important pour une équipe confrontée au départ potentiel de son entraîneur et de Salah, tandis que pour Alonso, l'horizon pourrait encore réserver un retour historique au club où il a disputé 210 matches.

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