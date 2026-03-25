Xabi Alonso serait « prêt » à prendre les rênes de Liverpool si Arne Slot venait à être limogé

Selon certaines informations, si Alonso serait « prêt » à accepter une offre concrète de Liverpool, il aurait toutefois posé des conditions strictes concernant son influence sur le recrutement et la composition de l'effectif. Cette position ferme s'explique par son passage difficile au Real Madrid, où il aurait eu le sentiment que ses préférences spécifiques concernant l'effectif avaient été ignorées avant son arrivée. L'agent d'Alonso, Inaki Ibanez, a confirmé que des offres concrètes étaient sur la table pour l'Espagnol, qui a remporté 18 trophées majeurs au cours de sa carrière de joueur. Alonso serait réticent à répéter les erreurs coûteuses commises en Espagne, où il a pris en charge un effectif qui ne correspondait pas à ses convictions tactiques, ce qui a finalement conduit à son licenciement à la mi-janvier.