Lors de sa première conférence de presse, Alonso a exprimé son enthousiasme à la tête du nouveau projet de Stamford Bridge et a clarifié la position du club concernant l’avenir de Fernandez. L’entraîneur de 44 ans a confirmé avoir échangé directement avec le joueur, auteur d’une Coupe du monde impressionnante avec l’Argentine.

L’ancien coach du Bayer Leverkusen a refusé de divulguer le contenu de leur échange, mais s’est montré catégorique lorsqu’il a été interrogé sur l’avenir du milieu de terrain. Interrogé sur une éventuelle publication de leur conversation, Alonso a coupé court : « Oui, nous avons discuté. Mais comme vous pouvez l’imaginer, ce que nous avons dit reste privé. »

Interrogé sur sa volonté de conserver le milieu de terrain à Chelsea, Alonso a répondu avec la même fermeté : « Oui. »