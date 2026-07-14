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Xabi Alonso se prononce sur un éventuel transfert d’Enzo Fernández, alors que la star de Chelsea continue d’être pressentie pour rejoindre le Real Madrid
Alonso réagit aux rumeurs de transfert
Le nouvel entraîneur de Chelsea, Alonso, a réaffirmé sa volonté de conserver son milieu de terrain vedette, Fernandez, alors que les spéculations vont bon train quant à son avenir cet été. Des rumeurs concernant un éventuel départ de l'international argentin ont fait surface après que son agent aurait commencé à explorer des options en dehors de Stamford Bridge. Malgré l'intérêt présumé du Real, le géant espagnol, Alonso a profité de sa première conférence de presse depuis sa prise de fonction en mai pour démentir catégoriquement toute rumeur de transfert.
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L'entraîneur souhaite conserver son milieu de terrain.
Lors de sa première conférence de presse, Alonso a exprimé son enthousiasme à la tête du nouveau projet de Stamford Bridge et a clarifié la position du club concernant l’avenir de Fernandez. L’entraîneur de 44 ans a confirmé avoir échangé directement avec le joueur, auteur d’une Coupe du monde impressionnante avec l’Argentine.
L’ancien coach du Bayer Leverkusen a refusé de divulguer le contenu de leur échange, mais s’est montré catégorique lorsqu’il a été interrogé sur l’avenir du milieu de terrain. Interrogé sur une éventuelle publication de leur conversation, Alonso a coupé court : « Oui, nous avons discuté. Mais comme vous pouvez l’imaginer, ce que nous avons dit reste privé. »
Interrogé sur sa volonté de conserver le milieu de terrain à Chelsea, Alonso a répondu avec la même fermeté : « Oui. »
Un contrat à long terme assure l’avenir du club
Malgré les rumeurs persistantes de transfert, Chelsea conserve un levier solide dans les négociations, le joueur de 25 ans étant sous contrat à long terme jusqu’en juin 2032. Fernandez a joué un rôle clé dans la qualification de l’Argentine pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 et prendra des vacances après le tournoi, fin juillet.
Alonso se concentre désormais sur le rétablissement d’un état d’esprit gagnant et le retour du club au plus haut niveau national. Il a également exposé ses ambitions de ramener Chelsea sur la scène européenne : « C’est un objectif, mais pour l’atteindre, il faut faire beaucoup de choses comme il faut. Pour participer à ce processus, définir comment nous voulons jouer, comment nous voulons nous percevoir, comment nous voulons aborder un match où que nous allions – c’est mon travail, c’est ce qui me tient vraiment à cœur. Mais une chose est sûre : nous voulons y être. »
Il conclut en soulignant l’élan suscité par l’arrivée d’une nouvelle équipe technique : « Après la saison dernière, nous repartons de zéro… Il y a de nouveaux visages dans le staff, y compris parmi les dirigeants. Ils sont très enthousiastes à l’idée de ce que nous entreprenons. On sent que l’énergie est bonne. L’enthousiasme est au rendez-vous. »
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Et maintenant ?
Selon ESPN, Chelsea s’attend à ce que Fernandez rejoigne Londres pour l’entraînement de pré-saison dès la fin de ses vacances. Alonso devra rapidement créer une bonne entente au sein de son effectif avant le coup d’envoi de la saison en août. Son premier test officiel en Premier League l’emmènera sur la pelouse de Fulham, rival londonien, pour un match d’ouverture exigeant.
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