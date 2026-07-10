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Xabi Alonso se dit « très enthousiaste » au sujet du potentiel de Chelsea et assure que « de belles choses sont à venir » pour le club londonien
Alonso lance le projet Chelsea
Chelsea entre dans une nouvelle ère sous la direction d'Alonso, qui a signé un contrat de quatre ans à Stamford Bridge. Recruté par BlueCo pour orchestrer un projet à long terme, l’entraîneur espagnol arrive après une saison 2025-2026 décevante, au cours de laquelle les Blues ont terminé à la dixième place de la Premier League et ont manqué l’accès aux compétitions européennes. Jeudi, Alonso a rapidement rassemblé l’essentiel de son effectif à Cobham afin de lancer un programme de pré-saison intensif destiné à redorer le blason du club londonien.
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Un stratège réclame un changement de culture
Lors de ses premières déclarations publiques depuis sa prise de fonction, l’ancien entraîneur du Real Madrid a souligné que le travail acharné et le dévouement total étaient indispensables pour instaurer une nouvelle culture de la victoire au sein de l’équipe. Alonso a déclaré : « On ne peut rien garder pour soi, tout est pour l’équipe. Le travail acharné est une nécessité. Nous devons créer cette culture, et cela commence ici, à Cobham, au quotidien. »
Il s’est dit par ailleurs très motivé par le groupe dont il dispose et déterminé à mettre en place un football attractif. L’ancien milieu de terrain a ajouté : « Le potentiel de l’équipe et de l’effectif m’a vraiment enthousiasmé : trouver un groupe avec lequel travailler, créer une philosophie de jeu, apporter du spectacle au stade et créer un lien avec les supporters.
« C’est formidable, mais c’est aussi un immense honneur. Faire partie de ce grand club, qui compte parmi les meilleurs au monde et qui a connu d’immenses succès au cours des dernières décennies, est un immense privilège, et j’ai désormais hâte de relever ce défi. »
Retour à Stamford Bridge
Conscient que l’ambiance de Stamford Bridge s’est dégradée ces dernières saisons en raison de la frustration des supporters envers les propriétaires du club, Alonso s’est engagé à rétablir cette harmonie. Il estime que le succès à long terme ne peut être atteint que si un lien émotionnel fort et une synergie unissent l’équipe sur le terrain et les fans.
Alonso a réaffirmé son engagement : « Je connais l’énergie qui se dégage de ce stade et nous devons créer cette énergie et ce lien avec toutes les parties prenantes. »
Il a également adressé un message direct aux supporters des Blues : « Le message, c’est que nous voulons partager cette conviction que de bonnes choses arriveront si nous sommes unis et si nous créons cette force. C’est à nous d’apporter cette énergie, mais ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses dans les années à venir. »
Convaincu que son arrivée en Premier League intervient au meilleur moment, après ses expériences en Allemagne et en Espagne, il conclut : « J’ai toujours voulu découvrir ce championnat ; aujourd’hui, tous les feux sont au vert, au bon endroit et au bon moment. La Premier League est passionnante. »
- AFP
Un adversaire familier attend Alonso
Alonso devra immédiatement faire ses preuves à la tête de Chelsea lors du match d'ouverture de la saison 2026-2027 de Premier League, un derby de l'ouest londonien contre Fulham, le lundi 24 août. À Craven Cottage, il retrouvera son ancien coéquipier de Liverpool, Álvaro Arbeloa, fraîchement nommé à la tête des Cottagers. Ce duel marquera les débuts officiels de ces deux tacticiens espagnols, tous deux exilés dans la capitale après avoir quitté le Santiago Bernabéu.
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