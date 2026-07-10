Lors de ses premières déclarations publiques depuis sa prise de fonction, l’ancien entraîneur du Real Madrid a souligné que le travail acharné et le dévouement total étaient indispensables pour instaurer une nouvelle culture de la victoire au sein de l’équipe. Alonso a déclaré : « On ne peut rien garder pour soi, tout est pour l’équipe. Le travail acharné est une nécessité. Nous devons créer cette culture, et cela commence ici, à Cobham, au quotidien. »

Il s’est dit par ailleurs très motivé par le groupe dont il dispose et déterminé à mettre en place un football attractif. L’ancien milieu de terrain a ajouté : « Le potentiel de l’équipe et de l’effectif m’a vraiment enthousiasmé : trouver un groupe avec lequel travailler, créer une philosophie de jeu, apporter du spectacle au stade et créer un lien avec les supporters.

« C’est formidable, mais c’est aussi un immense honneur. Faire partie de ce grand club, qui compte parmi les meilleurs au monde et qui a connu d’immenses succès au cours des dernières décennies, est un immense privilège, et j’ai désormais hâte de relever ce défi. »