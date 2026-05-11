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Xabi Alonso se détache comme le favori pour prendre les commandes de Chelsea, bénéficiant du soutien actif du groupe d’actionnaires BlueCo
BlueCo soutient la candidature d'Alonso au poste de manager à Stamford Bridge
Alonso se détache désormais comme le favori pour le poste d’entraîneur de Chelsea, un choix qui souligne la volonté du club de confier davantage de pouvoirs sportifs au futur manager, notamment en matière de recrutement. Selon le journal The i, les Blues manifestent un intérêt marqué pour l’ancien coach du Bayer Leverkusen et du Real Madrid, qui se montrerait ouvert à l’idée de rejoindre Stamford Bridge malgré les récentes difficultés rencontrées par ses prédécesseurs, Enzo Maresca et Liam Rosenior.
Si d’autres noms circulent, comme Marco Silva (Fulham) ou Andoni Iraola, bientôt libre de tout contrat à Bournemouth, Alonso dispose d’un soutien de poids au sein du groupe propriétaire et son arrivée serait un véritable coup de maître, tant il est courtisé sur le marché des entraîneurs. Il pourrait aussi être envisagé si Arne Slot quittait Liverpool, même si, pour l’instant, les Reds comptent conserver le technicien néerlandais pour la saison prochaine, malgré le net recul de l’équipe.
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L'effet domino des transferts
La probable nomination d’Alonso devrait déclencher une période de transferts estivaux intense, le club souhaitant adapter son effectif à sa vision tactique. Contrairement à Rosenior, issu du groupe BlueCo, Alonso disposerait de la marge nécessaire pour exiger des profils précis. Ce choix indique que la direction de Chelsea privilégie désormais l’expertise technique d’un entraîneur plutôt qu’une structure organisationnelle rigide, dans sa quête de retour au sommet de la Premier League.
Si Cesc Fabregas reste populaire auprès des supporters, l’ancien milieu de terrain devrait demeurer en Italie au moins une saison supplémentaire avec Como. La short-list se réduit donc à trois prétendants : Alonso, Silva et Iraola. Si Iraola conserve ses chances, Alonso est désormais le favori pour inaugurer une nouvelle ère à Stamford Bridge.
Conflits internes et problèmes au sein de l’équipe
Le départ de Maresca survient alors que des rumeurs évoquent une rupture avec la direction du club et des désaccords sur la politique de transferts. Il serait pressenti pour succéder à Pep Guardiola si le Catalan quittait Manchester City en fin de saison. Ces tensions ont poussé Chelsea à revoir sa stratégie pour recruter un entraîneur de classe mondiale.
Les incertitudes concernent aussi l’avenir de stars comme Enzo Fernández et Cole Palmer, car les cadres du club risquent de passer à côté de grosses primes si Chelsea ne se qualifie pas pour la Ligue des champions la saison prochaine. Les Blues ont pourtant des cibles de transfert ambitieuses, dont Elliot Anderson, déjà convoité par City et Manchester United ; mais ces pistes paraissent peu réalistes tant que le club reste en pleine tourmente extra-sportive.
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Quelle est la prochaine étape pour le club ?
La finale de la FA Cup, samedi, offre à Chelsea une dernière chance de se racheter après une saison globalement décevante, mais les enjeux dépassent le simple gain d’un trophée. Compte tenu des dépenses faramineuses de Todd Boehly sur le marché des transferts et d’une masse salariale colossale, les Blues ne peuvent tout simplement pas se permettre de passer une nouvelle année dans le désert de la Ligue des champions. Le choix de leur prochain entraîneur revêt donc une importance cruciale.