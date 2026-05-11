Alonso se détache désormais comme le favori pour le poste d’entraîneur de Chelsea, un choix qui souligne la volonté du club de confier davantage de pouvoirs sportifs au futur manager, notamment en matière de recrutement. Selon le journal The i, les Blues manifestent un intérêt marqué pour l’ancien coach du Bayer Leverkusen et du Real Madrid, qui se montrerait ouvert à l’idée de rejoindre Stamford Bridge malgré les récentes difficultés rencontrées par ses prédécesseurs, Enzo Maresca et Liam Rosenior.

Si d’autres noms circulent, comme Marco Silva (Fulham) ou Andoni Iraola, bientôt libre de tout contrat à Bournemouth, Alonso dispose d’un soutien de poids au sein du groupe propriétaire et son arrivée serait un véritable coup de maître, tant il est courtisé sur le marché des entraîneurs. Il pourrait aussi être envisagé si Arne Slot quittait Liverpool, même si, pour l’instant, les Reds comptent conserver le technicien néerlandais pour la saison prochaine, malgré le net recul de l’équipe.